Ralph एक ओपन-सोर्स एसेट मैनेजमेंट और CMDB (कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस) सिस्टम है जिसे Allegro द्वारा बड़े पैमाने पर IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। यह डेटा सेंटर रैक और बैक-ऑफिस एनवायरनमेंट्स दोनों में खरीद और असाइनमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक पूरे एसेट लाइफसाइकिल को कवर करता है, जिसमें रैक लेआउट और पावर कैपेसिटी प्लानिंग के लिए बिल्ट-इन डेटा सेंटर विज़ुअलाइज़ेशन शामिल है।

अपने VPS पर Ralph को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी IT टीम को हार्डवेयर इन्वेंट्री, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और सपोर्ट एग्रीमेंट्स के लिए प्रति-एसेट सब्सक्रिप्शन लागत के बिना सत्य का एक ही स्रोत मिलता है। एक व्यापक REST API Ralph को मौजूदा टिकटिंग, मॉनिटरिंग और प्रोक्योरमेंट सिस्टम के साथ एकीकृत करना सीधा बनाता है।