1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Ralph डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स IT एसेट मैनेजमेंट और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफ़ॉर्म जिसमें पूर्ण REST API है।
Ralph के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Ralph के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Ralph एक ओपन-सोर्स एसेट मैनेजमेंट और CMDB (कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस) सिस्टम है जिसे Allegro द्वारा बड़े पैमाने पर IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। यह डेटा सेंटर रैक और बैक-ऑफिस एनवायरनमेंट्स दोनों में खरीद और असाइनमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक पूरे एसेट लाइफसाइकिल को कवर करता है, जिसमें रैक लेआउट और पावर कैपेसिटी प्लानिंग के लिए बिल्ट-इन डेटा सेंटर विज़ुअलाइज़ेशन शामिल है।
अपने VPS पर Ralph को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी IT टीम को हार्डवेयर इन्वेंट्री, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और सपोर्ट एग्रीमेंट्स के लिए प्रति-एसेट सब्सक्रिप्शन लागत के बिना सत्य का एक ही स्रोत मिलता है। एक व्यापक REST API Ralph को मौजूदा टिकटिंग, मॉनिटरिंग और प्रोक्योरमेंट सिस्टम के साथ एकीकृत करना सीधा बनाता है।
Ralph की मुख्य विशेषताएं
परिसंपत्ति जीवनचक्र ट्रैकिंग
प्रत्येक संपत्ति को खरीद ऑर्डर से असाइनमेंट, रखरखाव और डीकमीशनिंग तक, अनुपालन और लागत रिपोर्टिंग के लिए पूर्ण इतिहास और ऑडिट ट्रेल के साथ ट्रैक करें।
डेटा सेंटर विज़ुअलाइज़ेशन
ड्रैग-एंड-ड्रॉप प्लेसमेंट के साथ भौतिक रैक लेआउट को मैप करें, प्रति रैक बिजली की खपत की निगरानी करें, और हार्डवेयर आने से पहले क्षमता विस्तार की योजना बनाएं।
REST API
एक व्यापक REST API आपको Ralph को टिकटिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग प्लेटफ़ॉर्म और खरीद टूल के साथ एकीकृत करने की सुविधा देता है ताकि इन्वेंट्री अपडेट को स्वचालित किया जा सके और डुप्लिकेट डेटा एंट्री को खत्म किया जा सके।
सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रबंधन
सॉफ्टवेयर लाइसेंस, अनुबंध और सहायता समझौतों को हार्डवेयर संपत्तियों के साथ ट्रैक करें ताकि आपको हमेशा पता रहे कि क्या लाइसेंस्ड है, कहाँ तैनात किया गया है, और नवीनीकरण कब देय हैं।
कस्टम कार्यप्रवाह
परिसंपत्ति जीवनचक्र के चरणों के लिए लचीले वर्कफ़्लो स्थितियाँ परिभाषित करें ताकि आपकी खरीद, संचालन और डीकमीशनिंग प्रक्रियाएँ पूरी टीम में सुसंगत रूप से लागू की जा सकें।
आपको Ralph को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।