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जटिल रिलीज़ वर्कफ़्लो के लिए शक्तिशाली पाइपलाइन मॉडलिंग, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट की सुविधा वाला ओपन-सोर्स कंटीन्यूअस डिलीवरी सर्वर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GoCD के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GoCD ThoughtWorks द्वारा विकसित एक कंटीन्यूअस डिलीवरी सर्वर है जो पूर्ण सॉफ्टवेयर डिलीवरी पाइपलाइन को मॉडल करने के लिए बेसिक CI से आगे जाता है। इसकी मुख्य शक्ति फैन-इन और फैन-आउट डिपेंडेंसी के साथ जटिल पाइपलाइन को परिभाषित करने की क्षमता है, जिससे टीमें सटीक रूप से यह दर्शा सकती हैं कि कोड कई चरणों, एनवायरनमेंट्स और पैरेलल ट्रैक्स में कमिट से प्रोडक्शन तक कैसे चलता है।
वैल्यू स्ट्रीम मैप व्यू टीमों को पूरी पाइपलाइन में हर बिल्ड और डिप्लॉयमेंट का वास्तविक समय में विज़ुअलाइज़ेशन देता है, जिससे बॉटलनेक की पहचान करना और किसी भी रिलीज़ की स्थिति को समझना आसान हो जाता है। GoCD एक हल्के सर्वर-और-एजेंट आर्किटेक्चर के माध्यम से चलता है, इसलिए अधिक एजेंट जोड़कर बिल्ड कैपेसिटी आसानी से बढ़ती है। सेल्फ-होस्टिंग यह सुनिश्चित करती है कि आपकी पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन, आर्टिफैक्ट्स और डिप्लॉयमेंट हिस्ट्री पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहें।
GoCD की मुख्य विशेषताएं
वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग
वास्तविक समय में पूरी पाइपलाइन में प्रत्येक बिल्ड और डिप्लॉयमेंट को देखें, जिससे बॉटलनेक और रिलीज़ की स्थिति तुरंत दिखाई दे।
पाइपलाइन मॉडलिंग
पाइपलाइनों के बीच जटिल फैन-इन और फैन-आउट डिपेंडेंसी को मॉडल करें ताकि यह सटीक रूप से दर्शाया जा सके कि कोड कमिट से प्रोडक्शन तक कैसे प्रवाहित होता है।
समांतर निष्पादन
पाइपलाइन के भीतर कई चरणों और कार्यों को समानांतर रूप से चलाकर बिल्ड समय को कम करें और इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग को अधिकतम करें।
एजेंट-आधारित स्केलिंग
क्षमता को क्षैतिज रूप से बढ़ाने के लिए बिल्ड एजेंट जोड़ें — प्रत्येक एजेंट सर्वर से जॉब लेता है और उन्हें स्वतंत्र रूप से चलाता है।
कोड के रूप में पाइपलाइन
अपने गिट रिपॉजिटरी में पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करें और GoCD को हर पुश पर स्वचालित रूप से बदलावों को सिंक और लागू करने दें।
आपको GoCD को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।