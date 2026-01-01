GoCD ThoughtWorks द्वारा विकसित एक कंटीन्यूअस डिलीवरी सर्वर है जो पूर्ण सॉफ्टवेयर डिलीवरी पाइपलाइन को मॉडल करने के लिए बेसिक CI से आगे जाता है। इसकी मुख्य शक्ति फैन-इन और फैन-आउट डिपेंडेंसी के साथ जटिल पाइपलाइन को परिभाषित करने की क्षमता है, जिससे टीमें सटीक रूप से यह दर्शा सकती हैं कि कोड कई चरणों, एनवायरनमेंट्स और पैरेलल ट्रैक्स में कमिट से प्रोडक्शन तक कैसे चलता है।

वैल्यू स्ट्रीम मैप व्यू टीमों को पूरी पाइपलाइन में हर बिल्ड और डिप्लॉयमेंट का वास्तविक समय में विज़ुअलाइज़ेशन देता है, जिससे बॉटलनेक की पहचान करना और किसी भी रिलीज़ की स्थिति को समझना आसान हो जाता है। GoCD एक हल्के सर्वर-और-एजेंट आर्किटेक्चर के माध्यम से चलता है, इसलिए अधिक एजेंट जोड़कर बिल्ड कैपेसिटी आसानी से बढ़ती है। सेल्फ-होस्टिंग यह सुनिश्चित करती है कि आपकी पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन, आर्टिफैक्ट्स और डिप्लॉयमेंट हिस्ट्री पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहें।