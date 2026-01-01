1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Headroom डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स कॉन्टेक्स्ट कम्प्रेशन प्रॉक्सी जो एआई एजेंटों और कोडिंग टूल के लिए एलएलएम टोकन उपयोग को 60-95% तक कम करता है।
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आप Headroom के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Headroom AI एजेंटों और LLM-पावर्ड एप्लिकेशन के लिए एक ओपन-सोर्स कॉन्टेक्स्ट कम्प्रेशन मिडलवेयर है। एक ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के रूप में डिप्लॉय किया गया, यह आपके एजेंट और किसी भी OpenAI-कम्पेटिबल API एंडपॉइंट के बीच स्थित होता है, जो टूल आउटपुट, लॉग, RAG चंक्स, फ़ाइलें और बातचीत के इतिहास को स्वचालित रूप से कंप्रेस करता है — जिससे रिस्पॉन्स एक्यूरेसी में कोई कमी आए बिना टोकन के उपयोग में 60–95% की कटौती होती है।
Headroom अपने बिल्ट-इन MCP सर्वर इंटरफ़ेस के माध्यम से Claude Code, Cursor और अन्य MCP-कम्पेटिबल टूल के साथ मूल रूप से इंटीग्रेट होता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग थर्ड-पार्टी डेटा एक्सपोजर को खत्म करती है और आपको इस बात पर पूरा कंट्रोल देती है कि आपके एजेंट किस AI बैकएंड से कनेक्ट होते हैं।
Headroom की मुख्य विशेषताएं
बड़ी टोकन बचत
LLM को भेजने से पहले टूल आउटपुट, लॉग्स और बातचीत के इतिहास को संपीड़ित करता है, जिससे सटीकता से समझौता किए बिना टोकन के उपयोग में 60-95% की कमी आती है।
ज़ीरो-कोड प्रॉक्सी
यह आपके एजेंट और किसी भी OpenAI-संगत API के बीच एक ड्रॉप-इन प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है — टोकन तुरंत बचाना शुरू करने के लिए किसी SDK बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
संदर्भ डी-डुप्लीकेशन
एक ही सत्र में चल रहे क्लाउड, कोडेक्स, जेमिनी और अन्य एजेंटों के बीच साझा संदर्भ के दोहराव को स्वचालित रूप से हटाता है।
MCP सर्वर सहायता
कंप्रेशन टूल्स को MCP एंडपॉइंट्स के रूप में उपलब्ध कराता है, जो क्लाउड कोड, कर्सर, और किसी भी MCP-संगत कोडिंग एजेंट के साथ सहजता से एकीकृत होता है।
कस्टम बैकएंड राउटिंग
अनुरोधों को किसी भी OpenAI-संगत बैकएंड पर रूट करें, केवल एक एनवायरनमेंट वेरिएबल को कॉन्फ़िगर करके — किसी एजेंट कोड में बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
आपको Headroom को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।