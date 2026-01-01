Headroom AI एजेंटों और LLM-पावर्ड एप्लिकेशन के लिए एक ओपन-सोर्स कॉन्टेक्स्ट कम्प्रेशन मिडलवेयर है। एक ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के रूप में डिप्लॉय किया गया, यह आपके एजेंट और किसी भी OpenAI-कम्पेटिबल API एंडपॉइंट के बीच स्थित होता है, जो टूल आउटपुट, लॉग, RAG चंक्स, फ़ाइलें और बातचीत के इतिहास को स्वचालित रूप से कंप्रेस करता है — जिससे रिस्पॉन्स एक्यूरेसी में कोई कमी आए बिना टोकन के उपयोग में 60–95% की कटौती होती है।

Headroom अपने बिल्ट-इन MCP सर्वर इंटरफ़ेस के माध्यम से Claude Code, Cursor और अन्य MCP-कम्पेटिबल टूल के साथ मूल रूप से इंटीग्रेट होता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग थर्ड-पार्टी डेटा एक्सपोजर को खत्म करती है और आपको इस बात पर पूरा कंट्रोल देती है कि आपके एजेंट किस AI बैकएंड से कनेक्ट होते हैं।