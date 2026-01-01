1-क्लिक इंस्टॉलेशन में वीविएट डिप्लॉय करें।
AI ऐप्लिकेशंस, सिमेंटिक सर्च, हाइब्रिड सर्च और LLM इंटीग्रेशन के लिए ओपन-सोर्स वेक्टर डेटाबेस।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Weaviate के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Weaviate एक ओपन-सोर्स वेक्टर डेटाबेस है जिसे AI-नेटिव ऐप्लिकेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डेटा ऑब्जेक्ट्स को उनके वेक्टर एम्बेडिंग के साथ स्टोर करता है, जो कीवर्ड मैचिंग से आगे बढ़कर वैचारिक रूप से संबंधित कॉन्टेंट ढूंढने के लिए तेज़ सिमेंटिक सिमिलैरिटी सर्च को सक्षम बनाता है। यह इष्टतम रिट्रीवल एक्यूरेसी के लिए वेक्टर और कीवर्ड अप्रोच को मिलाकर हाइब्रिड सर्च को सपोर्ट करता है।
VPS पर Weaviate को सेल्फ-होस्ट करने से AI ऐप्लिकेशंस को बिना किसी प्रति-क्वेरी शुल्क के एक डेडिकेटेड वेक्टर स्टोर मिलता है और डेटा रेजिडेंसी पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। यह OpenAI, Cohere, और Hugging Face सहित प्रमुख LLM प्रोवाइडर्स के साथ एकीकृत होता है, और RAG पाइपलाइंस और सिमेंटिक सर्च फीचर्स बनाने के लिए LangChain और LlamaIndex के साथ सीधे कनेक्ट होता है।
Weaviate की मुख्य विशेषताएं
सिमेंटिक वेक्टर खोज
सटीक कीवर्ड मिलान के बजाय वेक्टर एम्बेडिंग का उपयोग करके वैचारिक रूप से समान सामग्री खोजें, ताकि बेहतर पुनर्प्राप्ति परिणाम मिल सकें।
हाइब्रिड सर्च
वेक्टर समानता और BM25 कीवर्ड खोज को कॉन्फ़िगर करने योग्य भारण के साथ मिलाएं ताकि दोनों पुनर्प्राप्ति दृष्टिकोणों का सर्वोत्तम लाभ मिल सके।
LLM इंटीग्रेशन्स
अंतर्निहित मॉड्यूल Weaviate को OpenAI, Cohere, और Hugging Face से स्वचालित एम्बेडिंग जनरेशन और जनरेटिव क्वेरीज़ के लिए जोड़ते हैं।
GraphQL और REST API
GraphQL API या REST एंडपॉइंट्स के माध्यम से डेटा को क्वेरी और प्रबंधित करें, जिसमें Python, JavaScript, Go, और Java के लिए क्लाइंट लाइब्रेरीज़ शामिल हैं।
मल्टी-मोडल समर्थन
प्रत्येक डेटा प्रकार के लिए उपयुक्त वेक्टरराइज़र मॉड्यूल का उपयोग करके टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करें और खोजें।
आपको Weaviate को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।