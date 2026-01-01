Weaviate एक ओपन-सोर्स वेक्टर डेटाबेस है जिसे AI-नेटिव ऐप्लिकेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डेटा ऑब्जेक्ट्स को उनके वेक्टर एम्बेडिंग के साथ स्टोर करता है, जो कीवर्ड मैचिंग से आगे बढ़कर वैचारिक रूप से संबंधित कॉन्टेंट ढूंढने के लिए तेज़ सिमेंटिक सिमिलैरिटी सर्च को सक्षम बनाता है। यह इष्टतम रिट्रीवल एक्यूरेसी के लिए वेक्टर और कीवर्ड अप्रोच को मिलाकर हाइब्रिड सर्च को सपोर्ट करता है।

VPS पर Weaviate को सेल्फ-होस्ट करने से AI ऐप्लिकेशंस को बिना किसी प्रति-क्वेरी शुल्क के एक डेडिकेटेड वेक्टर स्टोर मिलता है और डेटा रेजिडेंसी पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। यह OpenAI, Cohere, और Hugging Face सहित प्रमुख LLM प्रोवाइडर्स के साथ एकीकृत होता है, और RAG पाइपलाइंस और सिमेंटिक सर्च फीचर्स बनाने के लिए LangChain और LlamaIndex के साथ सीधे कनेक्ट होता है।