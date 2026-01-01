Plane एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो Jira, Linear, Monday.com, और ClickUp का एक आधुनिक विकल्प है। टीमें समस्याओं को ट्रैक करती हैं, बर्न-डाउन चार्ट के साथ स्प्रिंट साइकिल चलाती हैं, प्रोडक्ट रोडमैप की योजना बनाती हैं, और वास्तविक समय में सहयोग करती हैं — यह सब प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से डेटा बाहर निकले बिना होता है।

सेल्फ-होस्टेड डिप्लॉयमेंट में PostgreSQL, Valkey कैश, RabbitMQ मैसेज क्यू, और MinIO ऑब्जेक्ट स्टोरेज शामिल हैं, जो एक पूरी तरह से सेल्फ-कंटेन्ड सेटअप के लिए है। SaaS प्रोजेक्ट टूल्स के विपरीत जो प्रति सीट शुल्क लेते हैं, अपने VPS पर Plane चलाने से आपको निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर असीमित उपयोगकर्ता और प्रोजेक्ट मिलते हैं, साथ ही पूर्ण डेटा स्वामित्व भी मिलता है।