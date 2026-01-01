Plane को 1-क्लिक में डिप्लॉय करें।
समस्याओं को ट्रैक करने, स्प्रिंट साइकल और प्रोडक्ट रोडमैप के लिए ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म — Jira और Linear का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प।
Plane के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Plane के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Plane एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो Jira, Linear, Monday.com, और ClickUp का एक आधुनिक विकल्प है। टीमें समस्याओं को ट्रैक करती हैं, बर्न-डाउन चार्ट के साथ स्प्रिंट साइकिल चलाती हैं, प्रोडक्ट रोडमैप की योजना बनाती हैं, और वास्तविक समय में सहयोग करती हैं — यह सब प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से डेटा बाहर निकले बिना होता है।
सेल्फ-होस्टेड डिप्लॉयमेंट में PostgreSQL, Valkey कैश, RabbitMQ मैसेज क्यू, और MinIO ऑब्जेक्ट स्टोरेज शामिल हैं, जो एक पूरी तरह से सेल्फ-कंटेन्ड सेटअप के लिए है। SaaS प्रोजेक्ट टूल्स के विपरीत जो प्रति सीट शुल्क लेते हैं, अपने VPS पर Plane चलाने से आपको निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर असीमित उपयोगकर्ता और प्रोजेक्ट मिलते हैं, साथ ही पूर्ण डेटा स्वामित्व भी मिलता है।
Plane की मुख्य विशेषताएं
समस्या ट्रैकिंग
रिच टेक्स्ट, फ़ाइल अटैचमेंट, उप-समस्याओं और क्रॉस-प्रोजेक्ट संदर्भों के साथ कार्य आइटम बनाएं और उन्हें एक केंद्रीकृत दृश्य में प्रबंधित करें।
स्प्रिंट चक्र
डेवलपमेंट कैडेंस को समय पर बनाए रखने के लिए बर्न-डाउन चार्ट और टीम मोमेंटम ट्रैकिंग के साथ एजाइल स्प्रिंट चलाएं।
उत्पाद रोडमैप
उत्पाद की दिशा की योजना बनाएं और उसे विज़ुअल रोडमैप के माध्यम से संप्रेषित करें, जो प्रत्येक पड़ाव को पूरा करने वाले मुद्दों और मॉड्यूल से सीधे जुड़े होते हैं।
वास्तविक समय सहयोग
लाइव अपडेट यह सुनिश्चित करते हैं कि हर टीम सदस्य मैन्युअल रीफ्रेश के बिना नवीनतम समस्या स्थिति, टिप्पणियाँ और असाइनमेंट देखता है।
कस्टमाइज़ेबल दृश्य
फ़िल्टर्ड बोर्ड, सूची और कैलेंडर दृश्य बनाएं जिन्हें लगातार प्रोजेक्ट दृश्यता के लिए टीम के साथ सहेजा और साझा किया जा सकता है।
मॉड्यूल्स और एनालिटिक्स
जटिल परियोजनाओं के लिए संबंधित मुद्दों को मॉड्यूल में समूहित करें, फिर अंतर्निहित एनालिटिक्स और ट्रेंड विज़ुअलाइज़ेशन के साथ प्रगति को ट्रैक करें।
आपको Plane को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।