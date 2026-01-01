1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Slink डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-केंद्रित स्व-होस्टेड इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, स्वचालित EXIF स्ट्रिपिंग और कॉन्फ़िगर करने योग्य संपीड़न के साथ।
Slink के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Slink के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Slink एक सेल्फ-होस्टेड इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो गोपनीयता, स्वामित्व और पारदर्शिता के इर्द-गिर्द बनाया गया है। व्यावसायिक इमेज होस्ट के विपरीत, जो विज्ञापन के लिए अपलोड को स्कैन करते हैं, व्यापक लाइसेंस अधिकारों का दावा करते हैं, या मनमानी सामग्री नीतियों को लागू करते हैं, Slink यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी दृश्य सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखें — जो आपके अपने सर्वर पर स्थानीय रूप से संग्रहीत होती है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं होती है।
अपने VPS पर Slink को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी इमेज कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाती हैं। स्वचालित EXIF मेटाडेटा स्ट्रिपिंग हर अपलोड से GPS निर्देशांक, डिवाइस जानकारी और टाइमस्टैम्प हटा देती है, जिससे डिफ़ॉल्ट रूप से गोपनीयता सुरक्षित रहती है। कॉन्फ़िगर करने योग्य कम्प्रेशन, उपयोगकर्ता अनुमोदन वर्कफ़्लो और पासवर्ड नीतियों के साथ, Slink आपकी अपनी शर्तों पर एक पेशेवर इमेज शेयरिंग वातावरण प्रदान करता है।
Slink की मुख्य विशेषताएं
EXIF मेटाडेटा हटाना
डिफ़ॉल्ट रूप से गोपनीयता की सुरक्षा के लिए, हर अपलोड की गई इमेज से जीपीएस निर्देशांक, डिवाइस की जानकारी और टाइमस्टैम्प को स्वचालित रूप से हटा देता है।
कॉन्फ़िगर करने योग्य कम्प्रेशन
अपने विशिष्ट उपयोग के मामले के लिए, इमेज फ़िडेलिटी और स्टोरेज दक्षता के बीच संतुलन बनाने हेतु कंप्रेसन क्वालिटी और अपलोड साइज़ लिमिट्स निर्धारित करें।
उपयोगकर्ता प्रबंधन
वैकल्पिक अनुमोदन वर्कफ़्लो और कॉन्फ़िगर करने योग्य पासवर्ड शक्ति नीतियां आपको यह नियंत्रित करने देती हैं कि कौन इमेज अपलोड और शेयर कर सकता है।
स्थानीय स्टोरेज
सभी इमेज सीधे आपके VPS पर स्टोर की जाती हैं — कोई क्लाउड बकेट नहीं, कोई थर्ड-पार्टी CDN नहीं, और आपकी सामग्री के लिए कोई बाहरी निर्भरता नहीं।
अद्वितीय शेयर करने योग्य URLs
प्रत्येक अपलोड को आसान साझाकरण के लिए एक अद्वितीय URL प्राप्त होता है, जिससे प्राप्तकर्ताओं को खातों या ऐप इंस्टॉल की आवश्यकता के बिना सीधी पहुंच मिलती है।
आपको Slink को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।