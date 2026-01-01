Slink एक सेल्फ-होस्टेड इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो गोपनीयता, स्वामित्व और पारदर्शिता के इर्द-गिर्द बनाया गया है। व्यावसायिक इमेज होस्ट के विपरीत, जो विज्ञापन के लिए अपलोड को स्कैन करते हैं, व्यापक लाइसेंस अधिकारों का दावा करते हैं, या मनमानी सामग्री नीतियों को लागू करते हैं, Slink यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी दृश्य सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखें — जो आपके अपने सर्वर पर स्थानीय रूप से संग्रहीत होती है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं होती है।

अपने VPS पर Slink को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी इमेज कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाती हैं। स्वचालित EXIF मेटाडेटा स्ट्रिपिंग हर अपलोड से GPS निर्देशांक, डिवाइस जानकारी और टाइमस्टैम्प हटा देती है, जिससे डिफ़ॉल्ट रूप से गोपनीयता सुरक्षित रहती है। कॉन्फ़िगर करने योग्य कम्प्रेशन, उपयोगकर्ता अनुमोदन वर्कफ़्लो और पासवर्ड नीतियों के साथ, Slink आपकी अपनी शर्तों पर एक पेशेवर इमेज शेयरिंग वातावरण प्रदान करता है।