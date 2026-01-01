1-क्लिक में डॉज़ल डिप्लॉय करें।
रीयल-टाइम डॉकर कंटेनर लॉग देखने के लिए एक हल्का वेब UI, जिसमें तत्काल कंटेनर खोज की सुविधा है और किसी कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
Dozzle के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dozzle के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dozzle एक ज़ीरो-कॉन्फ़िगरेशन वेब इंटरफ़ेस है जो डॉकर कंटेनर लॉग्स को वास्तविक समय में मॉनिटर करता है। यह होस्ट पर हर कंटेनर को स्वचालित रूप से खोजता है और उनके आउटपुट को सीधे एक स्वच्छ, प्रतिक्रियाशील ब्राउज़र UI पर स्ट्रीम करता है — कोई लॉग एजेंट नहीं, कोई बाहरी स्टोरेज नहीं, डॉकर सॉकेट को माउंट करने के अलावा कोई सेटअप नहीं।
डेवलपर्स डीबगिंग के दौरान एक साथ कई सेवाओं को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जबकि ऑपरेटर त्वरित घटना ट्राइएज के लिए इस पर निर्भर करते हैं। शक्तिशाली खोज और फ़िल्टरिंग ब्राउज़र छोड़े बिना आपको आवश्यक सटीक लॉग लाइनों को अलग करना आसान बनाती है। न्यूनतम संसाधन उपयोग और कोई डेटाबेस निर्भरता के बिना, Dozzle किसी भी VPS पर प्रोडक्शन वर्कलोड के साथ आराम से चलता है।
Dozzle की मुख्य विशेषताएं
रीयल-टाइम लॉग स्ट्रीमिंग
कंटेनर के लाइव आउटपुट को सीधे ब्राउज़र पर ऑटो-स्क्रॉल के साथ स्ट्रीम करता है, ताकि नई लॉग लाइनें लिखते ही आपको दिखें।
इंस्टेंट कंटेनर डिस्कवरी
होस्ट पर चल रहे सभी कंटेनरों का स्वचालित रूप से पता लगाता है — लॉग देखना शुरू करने के लिए किसी मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है।
सर्च और फ़िल्टरिंग
कीवर्ड द्वारा लॉग सामग्री खोजें या कंटेनर नाम और समय सीमा से फ़िल्टर करें ताकि त्रुटियों और प्रासंगिक घटनाओं को तुरंत अलग किया जा सके।
मल्टी-कंटेनर व्यू
एक ही ब्राउज़र विंडो में कई सेवाओं को साथ-साथ मॉनिटर करें, जिससे डीबगिंग सेशन के दौरान कॉन्टेक्स्ट-स्विचिंग कम हो जाती है।
शून्य बाहरी निर्भरताएँ
केवल डॉकर सॉकेट की आवश्यकता है — कोई डेटाबेस नहीं, कोई लॉग शिपर नहीं, और कोई एजेंट प्रक्रियाएँ अतिरिक्त संसाधनों का उपभोग नहीं करती हैं।
आपको Dozzle को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।