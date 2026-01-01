Dozzle एक ज़ीरो-कॉन्फ़िगरेशन वेब इंटरफ़ेस है जो डॉकर कंटेनर लॉग्स को वास्तविक समय में मॉनिटर करता है। यह होस्ट पर हर कंटेनर को स्वचालित रूप से खोजता है और उनके आउटपुट को सीधे एक स्वच्छ, प्रतिक्रियाशील ब्राउज़र UI पर स्ट्रीम करता है — कोई लॉग एजेंट नहीं, कोई बाहरी स्टोरेज नहीं, डॉकर सॉकेट को माउंट करने के अलावा कोई सेटअप नहीं।

डेवलपर्स डीबगिंग के दौरान एक साथ कई सेवाओं को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जबकि ऑपरेटर त्वरित घटना ट्राइएज के लिए इस पर निर्भर करते हैं। शक्तिशाली खोज और फ़िल्टरिंग ब्राउज़र छोड़े बिना आपको आवश्यक सटीक लॉग लाइनों को अलग करना आसान बनाती है। न्यूनतम संसाधन उपयोग और कोई डेटाबेस निर्भरता के बिना, Dozzle किसी भी VPS पर प्रोडक्शन वर्कलोड के साथ आराम से चलता है।