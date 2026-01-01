Gonic एक मुफ्त और ओपन-सोर्स Subsonic सर्वर है जिसे Go में लिखा गया है। यह आपको एक व्यक्तिगत म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सेवा प्रदान करता है जो दर्जनों लोकप्रिय Subsonic-संगत क्लाइंट्स — जैसे Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry, और अन्य — के साथ काम करती है, ताकि आप किसी भी डिवाइस से अपनी लाइब्रेरी सुन सकें।

दक्षता के लिए बनाया गया, Gonic हजारों की संख्या में ट्रैक्स की लाइब्रेरी को बिना किसी समर्पित डेटाबेस सर्वर के संभालता है। यह ऑन-द-फ्लाई ऑडियो ट्रांसकोडिंग, पॉडकास्ट मैनेजमेंट, Last.fm और ListenBrainz पर स्क्रॉबलिंग, और प्रति-यूज़र प्रेफरेंस के साथ मल्टी-यूज़र एक्सेस को सपोर्ट करता है। यह Raspberry Pi जैसे कम-शक्ति वाले हार्डवेयर पर भी आसानी से चलता है।