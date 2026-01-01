1-क्लिक में Gonic डिप्लॉय करें।
किसी भी सबसोनिक क्लाइंट के लिए पूर्ण सबसोनिक API संगतता के साथ हल्का, सेल्फ-होस्टेड म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्वर।
Gonic के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Gonic के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Gonic एक मुफ्त और ओपन-सोर्स Subsonic सर्वर है जिसे Go में लिखा गया है। यह आपको एक व्यक्तिगत म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सेवा प्रदान करता है जो दर्जनों लोकप्रिय Subsonic-संगत क्लाइंट्स — जैसे Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry, और अन्य — के साथ काम करती है, ताकि आप किसी भी डिवाइस से अपनी लाइब्रेरी सुन सकें।
दक्षता के लिए बनाया गया, Gonic हजारों की संख्या में ट्रैक्स की लाइब्रेरी को बिना किसी समर्पित डेटाबेस सर्वर के संभालता है। यह ऑन-द-फ्लाई ऑडियो ट्रांसकोडिंग, पॉडकास्ट मैनेजमेंट, Last.fm और ListenBrainz पर स्क्रॉबलिंग, और प्रति-यूज़र प्रेफरेंस के साथ मल्टी-यूज़र एक्सेस को सपोर्ट करता है। यह Raspberry Pi जैसे कम-शक्ति वाले हार्डवेयर पर भी आसानी से चलता है।
Gonic की मुख्य विशेषताएं
सबसोनिक एपीआई संगत
सभी प्रमुख सबसोनिक और ओपनसबसोनिक क्लाइंट्स के साथ बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के काम करता है, जो आपको मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप्स के विस्तृत विकल्प देता है।
तत्काल ट्रांसकोडिंग
ऑडियो को वास्तविक समय में किसी भी समर्थित फॉर्मेट में परिवर्तित करता है, जिससे क्लाइंट्स बिटरेट और कोडेक का अनुरोध कर सकते हैं जो उनके कनेक्शन के अनुकूल हो।
स्क्रॉब्लिंग समर्थन
प्ले को स्वचालित रूप से Last.fm और ListenBrainz पर स्क्रॉबल करता है ताकि आपका सुनने का इतिहास सभी क्लाइंट्स पर सटीक बना रहे।
पॉडकास्ट प्रबंधन
पॉडकास्ट फ़ीड्स की सदस्यता लें और एपिसोड डाउनलोड सीधे सर्वर से प्रबंधित करें, जिससे सभी ऑडियो एक ही स्थान पर रहें।
मल्टी-यूज़र एक्सेस
घर या टीम के साथ साझा करने के लिए व्यक्तिगत ट्रांसकोडिंग प्रोफाइल और एक्सेस कंट्रोल के साथ अलग-अलग खाते बनाएँ।
आपको Gonic को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।