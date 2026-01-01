एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Chibisafe डिप्लॉय करें।
बहुत तेज़ ओपन-सोर्स फ़ाइल वॉल्ट, जो साझा करने योग्य लिंक के साथ फ़ाइलें, फ़ोटो और दस्तावेज़ अपलोड करने, साझा करने और प्रबंधित करने के लिए है।
Chibisafe के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Chibisafe के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Chibisafe एक सेल्फ-होस्टेड फ़ाइल वॉल्ट है जिसे टाइपस्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो फ़ाइलों को साझा करना आसान बनाता है। कुछ भी अपलोड करें — फ़ोटो, वीडियो, दस्तावेज़, कोड स्निपेट — और तुरंत साझा करने योग्य लिंक प्राप्त करें। चंक्ड अपलोड सुनिश्चित करते हैं कि बड़ी फ़ाइलें धीमी कनेक्शन पर भी विश्वसनीय रूप से स्थानांतरित हों, जबकि एक स्वच्छ मेसनरी गैलरी आपको अपने मीडिया को विज़ुअली ब्राउज़ करने देती है।
होस्टेड फ़ाइल शेयरिंग सेवाओं के विपरीत, Chibisafe को सेल्फ-होस्ट करना आपको स्टोरेज, एक्सेस नीतियों और यूज़र मैनेजमेंट पर पूरा नियंत्रण देता है। इसे ओपन अपलोड के लिए पब्लिक मोड में, रजिस्टर्ड यूज़र्स के लिए यूज़र अकाउंट मोड में, या प्राइवेट टीमों के लिए इनवाइट-ओनली मोड में चलाएं — यह सब बिल्ट-इन एडमिन डैशबोर्ड से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, बिना कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों को छुए।
Chibisafe की मुख्य विशेषताएं
चंक किए गए फ़ाइल अपलोड
यह बड़े फ़ाइलों को स्वचालित रूप से छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित करता है ताकि अस्थिर कनेक्शन पर भी विश्वसनीय ट्रांसफर सुनिश्चित हो सके, जिसमें फ़ाइल आकार की कोई व्यावहारिक सीमा नहीं होती है।
एल्बम और गैलरियाँ
अपलोड्स को साझा करने योग्य गैलरी लिंक वाले एल्बम में व्यवस्थित करें ताकि फोटो संग्रह या दस्तावेज़ बंडल को एक ही URL में वितरित किया जा सके।
अंतर्निहित URL शॉर्टनर
फ़ाइल होस्टिंग के साथ किसी भी बाहरी URL को छोटा करें, अपनी सभी साझाकरण ज़रूरतों को एक ही सेल्फ-होस्टेड सेवा में एकीकृत करते हुए।
ShareX और iOS समर्थन
नेटिव ShareX कॉन्फ़िगरेशन और एक iOS शॉर्टकट आपको डेस्कटॉप या मोबाइल से सेकंडों में स्क्रीनशॉट और फ़ाइलें अपलोड करने की सुविधा देता है।
लचीला पहुँच नियंत्रण
सार्वजनिक, उपयोगकर्ता खातों, या केवल-आमंत्रण मोड के बीच स्विच करके सटीक रूप से नियंत्रित करें कि आपके इंस्टेंस पर कौन अपलोड कर सकता है।
आपको Chibisafe को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।