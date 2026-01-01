Chibisafe एक सेल्फ-होस्टेड फ़ाइल वॉल्ट है जिसे टाइपस्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो फ़ाइलों को साझा करना आसान बनाता है। कुछ भी अपलोड करें — फ़ोटो, वीडियो, दस्तावेज़, कोड स्निपेट — और तुरंत साझा करने योग्य लिंक प्राप्त करें। चंक्ड अपलोड सुनिश्चित करते हैं कि बड़ी फ़ाइलें धीमी कनेक्शन पर भी विश्वसनीय रूप से स्थानांतरित हों, जबकि एक स्वच्छ मेसनरी गैलरी आपको अपने मीडिया को विज़ुअली ब्राउज़ करने देती है।

होस्टेड फ़ाइल शेयरिंग सेवाओं के विपरीत, Chibisafe को सेल्फ-होस्ट करना आपको स्टोरेज, एक्सेस नीतियों और यूज़र मैनेजमेंट पर पूरा नियंत्रण देता है। इसे ओपन अपलोड के लिए पब्लिक मोड में, रजिस्टर्ड यूज़र्स के लिए यूज़र अकाउंट मोड में, या प्राइवेट टीमों के लिए इनवाइट-ओनली मोड में चलाएं — यह सब बिल्ट-इन एडमिन डैशबोर्ड से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, बिना कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों को छुए।