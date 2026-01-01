1-क्लिक इंस्टॉलेशन में EmailEngine डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड ईमेल API जो IMAP और SMTP अकाउंट्स को कनेक्ट करता है और उन्हें एक एकीकृत REST इंटरफ़ेस के रूप में प्रस्तुत करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप EmailEngine के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
EmailEngine एक सेल्फ-होस्टेड सेवा है जो IMAP और SMTP मेलबॉक्स से जुड़ती है — जिसमें Gmail, Outlook, और कोई भी मानक प्रदाता शामिल हैं — और एक सिंगल REST API के माध्यम से सभी ईमेल ऑपरेशंस को उजागर करती है। सीधे IMAP से बात करने वाला एप्लिकेशन कोड लिखने के बजाय, डेवलपर्स EmailEngine के साथ ईमेल अकाउंट रजिस्टर करते हैं और फिर स्वच्छ HTTP एंडपॉइंट्स के माध्यम से ईमेल भेजते, प्राप्त करते, खोजते और सिंक करते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर EmailEngine को सेल्फ-होस्ट करना ईमेल अकाउंट क्रेडेंशियल और मैसेज डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है। EmailEngine रीकनेक्शन, क्रेडेंशियल एन्क्रिप्शन और वेबहुक डिलीवरी को संभालता है ताकि एप्लिकेशन कोड ईमेल प्रोटोकॉल हैंडलिंग के बजाय बिजनेस लॉजिक पर केंद्रित रहे। इसमें 14-दिवसीय ट्रायल शामिल है; निरंतर प्रोडक्शन उपयोग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है।
EmailEngine की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत ईमेल REST API
सभी IMAP और SMTP ऑपरेशंस — भेजें, प्राप्त करें, खोजें, सिंक करें — किसी भी ईमेल प्रदाता की परवाह किए बिना, एक ही HTTP एंडपॉइंट के माध्यम से एक्सेस करें।
बहु-खाता प्रबंधन
किसी भी प्रोवाइडर से कई ईमेल खाते रजिस्टर करें और प्रति-प्रोवाइडर इंटीग्रेशन कार्य के बिना एक सुसंगत API के माध्यम से सभी इनबॉक्स को मैनेज करें।
वेबहुक इवेंट डिलीवरी
नए ईमेल आने पर, संदेश पढ़े जाने पर, या मेलबॉक्स की स्थिति बदलने पर, बिना पोलिंग के वास्तविक समय में HTTP सूचनाएं प्राप्त करें।
क्रेडेंशियल एन्क्रिप्शन
सभी संग्रहीत ईमेल अकाउंट पासवर्ड और OAuth टोकन उस मास्टर सीक्रेट की का उपयोग करके एन्क्रिप्टेड किए जाते हैं जिसे आप डिप्लॉयमेंट के समय कॉन्फ़िगर करते हैं।
SMTP प्रस्तुति प्रॉक्सी
पंजीकृत खातों की ओर से एक अंतर्निहित SMTP प्रॉक्सी के माध्यम से ईमेल भेजें, भेजने वाली सेवाओं को कच्चे क्रेडेंशियल उजागर किए बिना।
आपको EmailEngine को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।