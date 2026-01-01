EmailEngine एक सेल्फ-होस्टेड सेवा है जो IMAP और SMTP मेलबॉक्स से जुड़ती है — जिसमें Gmail, Outlook, और कोई भी मानक प्रदाता शामिल हैं — और एक सिंगल REST API के माध्यम से सभी ईमेल ऑपरेशंस को उजागर करती है। सीधे IMAP से बात करने वाला एप्लिकेशन कोड लिखने के बजाय, डेवलपर्स EmailEngine के साथ ईमेल अकाउंट रजिस्टर करते हैं और फिर स्वच्छ HTTP एंडपॉइंट्स के माध्यम से ईमेल भेजते, प्राप्त करते, खोजते और सिंक करते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर EmailEngine को सेल्फ-होस्ट करना ईमेल अकाउंट क्रेडेंशियल और मैसेज डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है। EmailEngine रीकनेक्शन, क्रेडेंशियल एन्क्रिप्शन और वेबहुक डिलीवरी को संभालता है ताकि एप्लिकेशन कोड ईमेल प्रोटोकॉल हैंडलिंग के बजाय बिजनेस लॉजिक पर केंद्रित रहे। इसमें 14-दिवसीय ट्रायल शामिल है; निरंतर प्रोडक्शन उपयोग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है।