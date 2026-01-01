1-क्लिक में EMQX डिप्लॉय करें।
IoT और रियल-टाइम मैसेजिंग के लिए एक उच्च-प्रदर्शन ओपन-सोर्स MQTT ब्रोकर, जिसमें बिल्ट-इन वेब मैनेजमेंट डैशबोर्ड है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप EMQX के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
EMQX एक अत्यधिक स्केलेबल, ओपन-सोर्स MQTT मैसेज ब्रोकर है जिसे IoT, औद्योगिक ऑटोमेशन और रियल-टाइम डेटा स्ट्रीमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सब-मिलीसेकंड विलंबता के साथ लाखों समवर्ती MQTT कनेक्शनों को संभालता है और WebSockets पर MQTT के साथ-साथ MQTT 3.1, 3.1.1, और 5.0 को भी सपोर्ट करता है। एक बिल्ट-इन रूल इंजन आपको बैकएंड कोड लिखे बिना डिवाइस मैसेज को प्रोसेस करने, रूट करने और बदलने की सुविधा देता है, जो सीधे डेटाबेस, क्लाउड सेवाओं और HTTP एंडपॉइंट्स से कनेक्ट होता है।
इसमें शामिल वेब डैशबोर्ड रियल टाइम में क्लस्टर हेल्थ, कनेक्शन स्टैटिस्टिक्स, सब्सक्रिप्शन ट्री और रूल इंजन फ्लो की निगरानी के लिए एक व्यापक प्रबंधन इंटरफ़ेस प्रदान करता है। अपने VPS पर EMQX को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने IoT मैसेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है — कोई प्रति-मैसेज क्लाउड शुल्क नहीं, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, और आपके डिवाइस कम्युनिकेशन लेयर में पूर्ण दृश्यता।
EMQX की मुख्य विशेषताएं
MQTT 5.0 समर्थन
आधुनिक IoT अनुप्रयोगों के लिए सेशन समाप्ति, मैसेज समाप्ति, कारण कोड, साझा सदस्यताएँ, और अनुरोध/प्रतिक्रिया पैटर्न सहित पूर्ण MQTT 5.0 कार्यान्वयन।
बिल्ट-इन रूल इंजन
कस्टम कोड के बिना, SQL-जैसे नियमों का उपयोग करके डिवाइस संदेशों को प्रोसेस, फ़िल्टर और रूट करें, जो डेटा को डेटाबेस, Kafka, HTTP वेबहुक्स या अन्य MQTT ब्रोकर्स को फॉरवर्ड करते हैं।
MQTT वेबसॉकेट्स पर
सुरक्षित वेबसॉकेट कनेक्शन के माध्यम से वेब ब्राउज़र और जावास्क्रिप्ट क्लाइंट्स को सीधे EMQX से कनेक्ट करें, जिससे अलग ब्रिज के बिना रियल-टाइम IoT डैशबोर्ड्स सक्षम होते हैं।
वेब प्रबंधन डैशबोर्ड
बिल्ट-इन प्रशासनिक वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से वास्तविक समय में कनेक्शन की संख्या, सब्सक्रिप्शन ट्री, मैसेज दरों और रूल इंजन के प्रदर्शन की निगरानी करें।
उच्च कंकरेंसी
EMQX एक सिंगल नोड पर लाखों समवर्ती डिवाइस कनेक्शन को संभालता है, जिससे यह छोटे होम-ऑटोमेशन सेटअप से लेकर बड़े पैमाने के औद्योगिक डिप्लॉयमेंट तक हर चीज़ के लिए उपयुक्त हो जाता है।
आपको EMQX को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।