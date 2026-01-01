EMQX एक अत्यधिक स्केलेबल, ओपन-सोर्स MQTT मैसेज ब्रोकर है जिसे IoT, औद्योगिक ऑटोमेशन और रियल-टाइम डेटा स्ट्रीमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सब-मिलीसेकंड विलंबता के साथ लाखों समवर्ती MQTT कनेक्शनों को संभालता है और WebSockets पर MQTT के साथ-साथ MQTT 3.1, 3.1.1, और 5.0 को भी सपोर्ट करता है। एक बिल्ट-इन रूल इंजन आपको बैकएंड कोड लिखे बिना डिवाइस मैसेज को प्रोसेस करने, रूट करने और बदलने की सुविधा देता है, जो सीधे डेटाबेस, क्लाउड सेवाओं और HTTP एंडपॉइंट्स से कनेक्ट होता है।

इसमें शामिल वेब डैशबोर्ड रियल टाइम में क्लस्टर हेल्थ, कनेक्शन स्टैटिस्टिक्स, सब्सक्रिप्शन ट्री और रूल इंजन फ्लो की निगरानी के लिए एक व्यापक प्रबंधन इंटरफ़ेस प्रदान करता है। अपने VPS पर EMQX को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने IoT मैसेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है — कोई प्रति-मैसेज क्लाउड शुल्क नहीं, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, और आपके डिवाइस कम्युनिकेशन लेयर में पूर्ण दृश्यता।