MantisBT (मंटिस बग ट्रैकर) PHP में लिखा गया एक लंबे समय से चला आ रहा ओपन-सोर्स इश्यू ट्रैकर है, जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर टीमें बग्स को लॉग करने, फीचर रिक्वेस्ट्स को मैनेज करने और कई प्रोजेक्ट्स में काम का समन्वय करने के लिए करती हैं। कस्टमाइज़ेबल वर्कफ़्लो, ग्रेन्युलर प्रति-प्रोजेक्ट अनुमतियों और ईमेल नोटिफिकेशन्स के इर्द-गिर्द निर्मित, यह पूर्ण प्रोजेक्ट-मैनेजमेंट सूट्स के अनावश्यक विस्तार के बिना इश्यू मैनेजमेंट के अनुशासन पर केंद्रित है।

MantisBT को सेल्फ-होस्ट करना रिपोर्ट किए गए डिफेक्ट्स, अटैचमेंट्स और आंतरिक चर्चा को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — यह उन संगठनों के लिए आवश्यक है जिनके बग रिपोर्ट्स में रिप्रोडक्शन स्टेप्स, ग्राहक डेटा या प्रोप्राइटरी कोड शामिल हैं। यह डिप्लॉयमेंट टिकाऊ इश्यू हिस्ट्री के लिए MariaDB के साथ आता है और कई कमर्शियल इश्यू ट्रैकर्स द्वारा ली जाने वाली प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग लागतों को हटाता है।