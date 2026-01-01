1-क्लिक इंस्टॉलेशन में MantisBT डिप्लॉय करें।
सॉफ्टवेयर टीमों के लिए ओपन-सोर्स बग ट्रैकर, जो डिफेक्ट्स लॉग करने, फीचर रिक्वेस्ट्स मैनेज करने और प्रोजेक्ट वर्कफ़्लो को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MantisBT के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MantisBT (मंटिस बग ट्रैकर) PHP में लिखा गया एक लंबे समय से चला आ रहा ओपन-सोर्स इश्यू ट्रैकर है, जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर टीमें बग्स को लॉग करने, फीचर रिक्वेस्ट्स को मैनेज करने और कई प्रोजेक्ट्स में काम का समन्वय करने के लिए करती हैं। कस्टमाइज़ेबल वर्कफ़्लो, ग्रेन्युलर प्रति-प्रोजेक्ट अनुमतियों और ईमेल नोटिफिकेशन्स के इर्द-गिर्द निर्मित, यह पूर्ण प्रोजेक्ट-मैनेजमेंट सूट्स के अनावश्यक विस्तार के बिना इश्यू मैनेजमेंट के अनुशासन पर केंद्रित है।
MantisBT को सेल्फ-होस्ट करना रिपोर्ट किए गए डिफेक्ट्स, अटैचमेंट्स और आंतरिक चर्चा को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — यह उन संगठनों के लिए आवश्यक है जिनके बग रिपोर्ट्स में रिप्रोडक्शन स्टेप्स, ग्राहक डेटा या प्रोप्राइटरी कोड शामिल हैं। यह डिप्लॉयमेंट टिकाऊ इश्यू हिस्ट्री के लिए MariaDB के साथ आता है और कई कमर्शियल इश्यू ट्रैकर्स द्वारा ली जाने वाली प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग लागतों को हटाता है।
MantisBT की मुख्य विशेषताएं
अनुकूलन योग्य कार्यप्रवाह
प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए स्टेटस ट्रांज़िशन, रिज़ॉल्यूशन स्टेट्स और एक्सेस नियम परिभाषित करें ताकि ट्रैकर यह दर्शाए कि प्रत्येक टीम रिपोर्ट से रिज़ॉल्यूशन तक काम को कैसे आगे बढ़ाती है।
विशिष्ट अनुमतियाँ
परियोजना, श्रेणी और फ़ील्ड स्तर पर भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल संवेदनशील मुद्दों को केवल उन्हीं लोगों के लिए दृश्यमान रखता है जिन्हें उन्हें देखने की आवश्यकता है।
ईमेल नोटिफिकेशंस
कॉन्फ़िगर करने योग्य ईमेल नियम रिपोर्टर, हैंडलर और देखने वालों को सूचित करते हैं जैसे ही समस्याएँ स्थिति बदलती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी दोष या सुविधा अनुरोध छूट न जाए।
कस्टम फ़ील्ड और फिल्टर
समस्याओं में मनमाने कस्टम फ़ील्ड जोड़ें और हजारों रिपोर्टों को संदर्भ खोए बिना ट्राइएज करने के लिए जटिल फ़िल्टर को नामित व्यू के रूप में सहेजें।
प्लगइन आर्किटेक्चर
एक व्यापक प्लगइन इकोसिस्टम MantisBT को सोर्स-कंट्रोल इंटीग्रेशन, अतिरिक्त प्रमाणीकरण विधियों और रिपोर्टिंग ऐड-ऑन के साथ विस्तारित करता है।
REST और SOAP APIs
REST और SOAP दोनों इंटरफ़ेस आपको इश्यू क्रिएशन को स्क्रिप्ट करने, ट्राइएज को स्वचालित करने और ट्रैकर को CI पाइपलाइन या बाहरी टूल के साथ एकीकृत करने की सुविधा देते हैं।
आपको MantisBT को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।