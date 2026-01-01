FMD (फाइंड माय डिवाइस) Google के फाइंड माय डिवाइस का एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड विकल्प है। यह FMD एंड्रॉइड ऐप के साथ मिलकर काम करता है: आपके फ़ोन अपनी एन्क्रिप्टेड लोकेशन आपके अपने सर्वर को रिपोर्ट करते हैं, जिसे आप एक साफ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से एक्सेस करके खोए हुए या चोरी हुए डिवाइस का पता लगा सकते हैं, उसे रिंग कर सकते हैं, एक तस्वीर ले सकते हैं, स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, या रिमोट वाइप ट्रिगर कर सकते हैं। हर कमांड आपके अपने सर्वर के माध्यम से रूट की जाती है, इसलिए कोई भी तीसरा पक्ष कभी नहीं देख पाता कि आपके डिवाइस कहाँ हैं।

क्योंकि आप इसे अपने VPS पर स्वयं होस्ट करते हैं, आपकी लोकेशन हिस्ट्री और डिवाइस डेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी बाहर नहीं जाते — कोई Google अकाउंट की आवश्यकता नहीं है और कोई वेंडर लॉक-इन भी नहीं है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन डेटा को सर्वर के लिए भी अपठनीय रखता है, जिससे आपको गोपनीयता का त्याग किए बिना एक कमर्शियल डिवाइस-ट्रैकिंग सर्विस का आश्वासन मिलता है।