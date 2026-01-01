FMD को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड, गोपनीयता-अनुकूल फाइंड माय डिवाइस सर्वर आपके एंड्रॉइड फोन और टैबलेट का पता लगाने, रिंग करने और दूरस्थ रूप से मिटाने के लिए।
FMD (Find My Device) के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FMD (Find My Device) के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FMD (फाइंड माय डिवाइस) Google के फाइंड माय डिवाइस का एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड विकल्प है। यह FMD एंड्रॉइड ऐप के साथ मिलकर काम करता है: आपके फ़ोन अपनी एन्क्रिप्टेड लोकेशन आपके अपने सर्वर को रिपोर्ट करते हैं, जिसे आप एक साफ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से एक्सेस करके खोए हुए या चोरी हुए डिवाइस का पता लगा सकते हैं, उसे रिंग कर सकते हैं, एक तस्वीर ले सकते हैं, स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, या रिमोट वाइप ट्रिगर कर सकते हैं। हर कमांड आपके अपने सर्वर के माध्यम से रूट की जाती है, इसलिए कोई भी तीसरा पक्ष कभी नहीं देख पाता कि आपके डिवाइस कहाँ हैं।
क्योंकि आप इसे अपने VPS पर स्वयं होस्ट करते हैं, आपकी लोकेशन हिस्ट्री और डिवाइस डेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी बाहर नहीं जाते — कोई Google अकाउंट की आवश्यकता नहीं है और कोई वेंडर लॉक-इन भी नहीं है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन डेटा को सर्वर के लिए भी अपठनीय रखता है, जिससे आपको गोपनीयता का त्याग किए बिना एक कमर्शियल डिवाइस-ट्रैकिंग सर्विस का आश्वासन मिलता है।
FMD (Find My Device) की मुख्य विशेषताएं
खोए हुए डिवाइस का पता लगाएं
किसी भी पंजीकृत फोन या टैबलेट की अंतिम रिपोर्ट की गई GPS लोकेशन का पता सीधे वेब इंटरफ़ेस से लगाएं, भले ही डिवाइस पहुंच से बाहर हो।
रिमोट कमांड्स
ज़ोर से रिंग बजाएं, एक फोटो लें, स्क्रीन लॉक करें, या खोए हुए या चोरी हुए डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए दूर से डेटा मिटाएं।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
स्थान डेटा डिवाइस पर एन्क्रिप्ट किया जाता है इससे पहले कि वह सर्वर तक पहुँचे, ताकि कोई भी — होस्ट भी नहीं — आपके ठिकाने जान सके।
Android साथी ऐप
ओपन-सोर्स FMD Android ऐप के साथ मिलकर काम करता है ताकि Google Play Services पर निर्भर किए बिना स्थान की रिपोर्ट कर सके और कमांड प्राप्त कर सके।
कोई Google खाता नहीं
Google Find My Device को एक ऐसी सेवा से बदलें जिस पर आपका पूरा नियंत्रण हो, जिसके लिए किसी क्लाउड अकाउंट या वेंडर लॉक-इन की आवश्यकता नहीं है।
आपको FMD (Find My Device) को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।