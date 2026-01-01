OpenFGA एक ओपन-सोर्स ऑथराइजेशन इंजन है जो Google Zanzibar के सिद्धांतों पर आधारित है — यह विश्व स्तर पर वितरित परमिशन सिस्टम है जो Google Drive, Docs, और Calendar को शक्ति प्रदान करता है। यह इंजीनियरिंग टीमों को ह्यूमन-रीडेबल मॉडलिंग लैंग्वेज का उपयोग करके फाइन-ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को परिभाषित करने और लागू करने की सुविधा देता है, और फिर एक साधारण HTTP या gRPC API के माध्यम से उन पॉलिसी का उच्च थ्रूपुट पर मूल्यांकन करने की सुविधा देता है। ReBAC (रिलेशनशिप-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल), RBAC (रोल-बेस्ड), और ABAC (एट्रीब्यूट-बेस्ड) मॉडल सभी मूल रूप से समर्थित हैं, और इन्हें एक ही ऑथराइजेशन स्कीमा के भीतर संयोजित किया जा सकता है।

अपने VPS पर OpenFGA को सेल्फ-होस्ट करने से ऑथराइजेशन लॉजिक और रिलेशनशिप डेटा आपके पूर्ण नियंत्रण में रहता है, जिसमें कोई वेंडर लॉक-इन या प्रति-चेक प्राइसिंग नहीं होती है। ऑथराइजेशन चेक आपके अपने PostgreSQL स्टोर के विरुद्ध कम लेटेंसी के साथ चलते हैं, और API आधिकारिक SDKs के माध्यम से किसी भी भाषा में लिखे गए एप्लिकेशन के साथ स्वच्छता से एकीकृत होता है।