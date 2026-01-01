1-क्लिक इंस्टॉलेशन में OpenFGA डिप्लॉय करें।
उच्च-प्रदर्शन प्राधिकरण इंजन जो HTTP और gRPC API के माध्यम से फाइन-ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल को मॉडल करने और लागू करने के लिए गूगल ज़ांज़ीबार से प्रेरित है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenFGA के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenFGA एक ओपन-सोर्स ऑथराइजेशन इंजन है जो Google Zanzibar के सिद्धांतों पर आधारित है — यह विश्व स्तर पर वितरित परमिशन सिस्टम है जो Google Drive, Docs, और Calendar को शक्ति प्रदान करता है। यह इंजीनियरिंग टीमों को ह्यूमन-रीडेबल मॉडलिंग लैंग्वेज का उपयोग करके फाइन-ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को परिभाषित करने और लागू करने की सुविधा देता है, और फिर एक साधारण HTTP या gRPC API के माध्यम से उन पॉलिसी का उच्च थ्रूपुट पर मूल्यांकन करने की सुविधा देता है। ReBAC (रिलेशनशिप-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल), RBAC (रोल-बेस्ड), और ABAC (एट्रीब्यूट-बेस्ड) मॉडल सभी मूल रूप से समर्थित हैं, और इन्हें एक ही ऑथराइजेशन स्कीमा के भीतर संयोजित किया जा सकता है।
अपने VPS पर OpenFGA को सेल्फ-होस्ट करने से ऑथराइजेशन लॉजिक और रिलेशनशिप डेटा आपके पूर्ण नियंत्रण में रहता है, जिसमें कोई वेंडर लॉक-इन या प्रति-चेक प्राइसिंग नहीं होती है। ऑथराइजेशन चेक आपके अपने PostgreSQL स्टोर के विरुद्ध कम लेटेंसी के साथ चलते हैं, और API आधिकारिक SDKs के माध्यम से किसी भी भाषा में लिखे गए एप्लिकेशन के साथ स्वच्छता से एकीकृत होता है।
OpenFGA की मुख्य विशेषताएं
Google Zanzibar मॉडल
प्राधिकरण नीतियों को टाइप्ड रिलेशनशिप टुपल्स के रूप में व्यक्त करें — Google Drive द्वारा अपनाए गए समान दृष्टिकोण के अनुरूप — जिससे विभिन्न सेवाओं में सुसंगत और स्केलेबल एक्सेस कंट्रोल सक्षम होता है।
कम लेटेंसी जाँचें
रिक्वेस्ट क्रिटिकल पाथ के लिए डिज़ाइन किया गया, OpenFGA मिलीसेकंड में ऑथराइज़ेशन चेक का मूल्यांकन करता है ताकि यूज़र-फेसिंग रिक्वेस्ट में परमिशन संबंधी निर्णय कभी बॉटलनेक न बनें।
HTTP और gRPC APIs
एक्सेस चेक का मूल्यांकन करें, रिलेशनशिप ट्यूपल्स लिखें, और HTTP और gRPC दोनों पर एक्सेस ट्री का विस्तार करें, Go, Node.js, Python, Java, और .NET के लिए आधिकारिक SDKs के साथ।
कई ऑथ मॉडल
RBAC, ReBAC, और ABAC नीतियों को परिभाषित करें — या तीनों को एक साथ मिलाएं — एक ही ऑथराइजेशन स्कीमा के भीतर जो आपके एप्लिकेशन में हर संसाधन प्रकार को कवर करता है।
PostgreSQL की स्थिरता
संबंध ट्यूपल्स और मॉडल संस्करण एक PostgreSQL डेटाबेस में संग्रहीत किए जाते हैं, जो लेनदेन संबंधी संगति के साथ टिकाऊ, क्वेरी करने योग्य प्राधिकरण स्थिति प्रदान करते हैं।
आपको OpenFGA को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।