pycsw को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
OGC-प्रमाणित कैटलॉग सर्वर जो खुले मानकों के माध्यम से भू-स्थानिक मेटाडेटा प्रकाशित और खोजता है।
pycsw के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप pycsw के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
pycsw एक ओपन-सोर्स ओजीसी कैटलॉग सर्विस फॉर द वेब (CSW) सर्वर है जो पायथन में लिखा गया है और इसका उपयोग राष्ट्रीय स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान संस्थानों और जियोपोर्टल द्वारा भू-स्थानिक मेटाडेटा प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। यह एक ओजीसी रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन है, जो CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - रिकॉर्ड्स, ओपनसर्च, OAI-PMH, और SRU के साथ पूरी तरह से अनुरूप है, जिससे अन्य कैटलॉग और क्लाइंट्स कस्टम एडेप्टर के बिना इंटरऑपरेट कर सकते हैं।
अपने VPS पर pycsw को सेल्फ-होस्ट करने से आपको मेटाडेटा इंडेक्स का पूरा स्वामित्व मिलता है जो आपके स्थानिक डेटा पोर्टल का समर्थन करता है, जिस पर निर्भर करने के लिए कोई थर्ड-पार्टी कैटलॉग सेवा नहीं है। यह टेम्पलेट त्वरित शुरुआत के लिए एक SQLite रिपॉजिटरी के साथ प्रीकॉन्फ़िगर आता है और इसे बड़े पैमाने पर PostgreSQL या PostGIS-समर्थित डिप्लॉयमेंट के लिए पुन: कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
pycsw की मुख्य विशेषताएं
OGC प्रमाणित सर्वर
OGC Reference Implementation को CSW 2.0.2, CSW 3.0, और OGC API - Records के अनुरूप तुरंत चलाएँ।
कई कैटलॉग APIs
व्यापक क्लाइंट संगतता के लिए CSW, OGC API - रिकॉर्ड्स, OpenSearch, OAI-PMH, और SRU के माध्यम से उसी मेटाडेटा रिपॉजिटरी को उपलब्ध कराएं।
INSPIRE और ISO समर्थन
ISO 19115 / 19139 रिकॉर्ड प्रकाशित करें और यूरोपीय स्थानिक डेटा निर्देश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए INSPIRE प्रोफ़ाइल को सक्षम करें।
फेडरेटेड सर्च
दूरस्थ CSW कैटलॉग में वितरित खोज को कॉन्फ़िगर करें ताकि एक ही क्वेरी आपके रिकॉर्ड और फ़ेडरेटेड पीयर्स तक एक साथ पहुँच सके।
लचीले रिपॉजिटरीज़
बंडल किए गए SQLite स्टोर से शुरू करें और जैसे-जैसे आपके रिकॉर्ड की मात्रा बढ़ती है, PostgreSQL, PostGIS, या अन्य समर्थित बैकएंड पर स्विच करें।
पायथन इकोसिस्टम
pycsw प्लगइन्स के माध्यम से कार्यक्षमता बढ़ाएँ और pygeoapi, OWSLib, और GeoNode सहित व्यापक geopython स्टैक के साथ एकीकृत करें।
आपको pycsw को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।