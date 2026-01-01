pycsw एक ओपन-सोर्स ओजीसी कैटलॉग सर्विस फॉर द वेब (CSW) सर्वर है जो पायथन में लिखा गया है और इसका उपयोग राष्ट्रीय स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान संस्थानों और जियोपोर्टल द्वारा भू-स्थानिक मेटाडेटा प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। यह एक ओजीसी रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन है, जो CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - रिकॉर्ड्स, ओपनसर्च, OAI-PMH, और SRU के साथ पूरी तरह से अनुरूप है, जिससे अन्य कैटलॉग और क्लाइंट्स कस्टम एडेप्टर के बिना इंटरऑपरेट कर सकते हैं।

अपने VPS पर pycsw को सेल्फ-होस्ट करने से आपको मेटाडेटा इंडेक्स का पूरा स्वामित्व मिलता है जो आपके स्थानिक डेटा पोर्टल का समर्थन करता है, जिस पर निर्भर करने के लिए कोई थर्ड-पार्टी कैटलॉग सेवा नहीं है। यह टेम्पलेट त्वरित शुरुआत के लिए एक SQLite रिपॉजिटरी के साथ प्रीकॉन्फ़िगर आता है और इसे बड़े पैमाने पर PostgreSQL या PostGIS-समर्थित डिप्लॉयमेंट के लिए पुन: कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।