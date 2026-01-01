SearXNG को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-केंद्रित मेटासर्च इंजन जो दर्जनों स्रोतों से परिणाम एकत्र करता है, बिना क्वेरीज़ को स्टोर किए या उपयोगकर्ताओं को ट्रैक किए।
SearXNG के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SearXNG के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SearXNG एक गोपनीयता-केंद्रित मेटासर्च इंजन है जो Google, Bing, DuckDuckGo और दर्जनों अन्य सर्च प्रोवाइडर्स से एक साथ क्वेरी करता है, उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाए बिना या खोज इतिहास संग्रहीत किए बिना एकत्रित परिणाम लौटाता है। वाणिज्यिक सर्च इंजनों के विपरीत जो प्रोफाइलिंग और विज्ञापन टारगेटिंग के माध्यम से क्वेरीज़ का मुद्रीकरण करते हैं, SearXNG वेब की जानकारी तक अनफ़िल्टर्ड पहुँच प्रदान करता है।
सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपकी खोजें अज्ञात पार्टियों द्वारा संचालित सार्वजनिक इंस्टेंस के बजाय आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर गुजरती हैं। आप तय करते हैं कि कौन से सर्च प्रोवाइडर्स शामिल किए जाएंगे, परिणामों को कैसे फ़िल्टर किया जाता है, और कौन आपके इंस्टेंस तक पहुँच सकता है — साझा सामुदायिक सर्वर पर निर्भर हुए बिना जिन्हें डाउनटाइम या रेट लिमिटिंग का अनुभव हो सकता है।
SearXNG की मुख्य विशेषताएं
क्वेरी लॉगिंग नहीं
खोजें कभी संग्रहीत नहीं की जातीं या आपकी पहचान से नहीं जोड़ी जातीं, जिससे वाणिज्यिक सर्च इंजनों में निहित प्रोफाइलिंग और व्यवहार ट्रैकिंग समाप्त हो जाती है।
बहु-स्रोत एकत्रीकरण
दर्जनों सर्च इंजनों को एक साथ क्वेरी करता है, परिणाम पूर्वाग्रह को कम करता है और किसी एक प्रदाता की तुलना में व्यापक कवरेज प्रदान करता है।
कॉन्फ़िगरेबल इंजन
ठीक से चुनें कि कौन से सर्च प्रोवाइडर शामिल करने हैं या बाहर रखने हैं, ताकि परिणामों का मिश्रण आपकी रिसर्च की ज़रूरतों और प्राइवेसी प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।
श्रेणी खोज
वेब, छवियों, वीडियो, समाचार और विशेष स्रोतों के लिए समर्पित खोज श्रेणियां आपके लिए आवश्यक सामग्री के प्रकार के अनुसार परिणामों को प्रासंगिक बनाए रखती हैं।
कोई कुकीज़ या ट्रैकिंग नहीं
कुकीज़ या ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स के बिना काम करता है, जो इसे गोपनीयता-संवेदनशील अनुसंधान और प्रतिबंधित वातावरण में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है।
आपको SearXNG को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।