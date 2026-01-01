SearXNG एक गोपनीयता-केंद्रित मेटासर्च इंजन है जो Google, Bing, DuckDuckGo और दर्जनों अन्य सर्च प्रोवाइडर्स से एक साथ क्वेरी करता है, उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाए बिना या खोज इतिहास संग्रहीत किए बिना एकत्रित परिणाम लौटाता है। वाणिज्यिक सर्च इंजनों के विपरीत जो प्रोफाइलिंग और विज्ञापन टारगेटिंग के माध्यम से क्वेरीज़ का मुद्रीकरण करते हैं, SearXNG वेब की जानकारी तक अनफ़िल्टर्ड पहुँच प्रदान करता है।

सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपकी खोजें अज्ञात पार्टियों द्वारा संचालित सार्वजनिक इंस्टेंस के बजाय आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर गुजरती हैं। आप तय करते हैं कि कौन से सर्च प्रोवाइडर्स शामिल किए जाएंगे, परिणामों को कैसे फ़िल्टर किया जाता है, और कौन आपके इंस्टेंस तक पहुँच सकता है — साझा सामुदायिक सर्वर पर निर्भर हुए बिना जिन्हें डाउनटाइम या रेट लिमिटिंग का अनुभव हो सकता है।