ज़ेनफ़ीड एक ओपन-सोर्स AI सूचना हब है जो एक क्लासिक RSS रीडर को एक व्यक्तिगत LLM सेक्रेटरी के साथ जोड़ता है। रॉ फ़ीड्स में डूबने के बजाय, हर लेख एक कॉन्फ़िगरेबल पाइपलाइन से गुजरता है जो सामग्री का सारांशित करता है, इसे कस्टम प्रॉम्प्ट्स के साथ वर्गीकृत करता है, और इसे एक सिमेंटिक इंडेक्स में एम्बेड करता है जिसे आप प्राकृतिक भाषा में क्वेरी कर सकते हैं। ट्रैकिंग नियम मनमाने विषयों को आवर्ती कार्यों में बदल देते हैं जो निर्धारित ब्रीफिंग, मॉनिटरिंग डाइजेस्ट, या वेबहुक सूचनाएं तब प्रदान करते हैं जब मिलान करने वाली सामग्री दिखाई देती है।

अपने स्वयं के VPS पर ज़ेनफ़ीड को सेल्फ-होस्टिंग करने से आपकी सदस्यता सूची, पठन इतिहास और आपकी LLM API कुंजी आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है। यह टेम्पलेट वेब UI, परसिस्टेंट स्टोरेज के साथ ज़ेनफ़ीड इंजन, और एक प्राइवेट RSSHub इंस्टेंस को बंडल करता है ताकि आप उन हजारों स्रोतों की सदस्यता ले सकें जो नेटिव RSS फ़ीड्स को उजागर नहीं करते हैं।