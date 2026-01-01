1-क्लिक में Zenfeed डिप्लॉय करें।
एआई-संचालित आरएसएस हब जो आपके फ़ीड्स को सारांशित करता है, सिमेंटिकली सर्च करता है, और उन्हें कार्रवाई योग्य अलर्ट और ब्रीफिंग में रूट करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Zenfeed के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ज़ेनफ़ीड एक ओपन-सोर्स AI सूचना हब है जो एक क्लासिक RSS रीडर को एक व्यक्तिगत LLM सेक्रेटरी के साथ जोड़ता है। रॉ फ़ीड्स में डूबने के बजाय, हर लेख एक कॉन्फ़िगरेबल पाइपलाइन से गुजरता है जो सामग्री का सारांशित करता है, इसे कस्टम प्रॉम्प्ट्स के साथ वर्गीकृत करता है, और इसे एक सिमेंटिक इंडेक्स में एम्बेड करता है जिसे आप प्राकृतिक भाषा में क्वेरी कर सकते हैं। ट्रैकिंग नियम मनमाने विषयों को आवर्ती कार्यों में बदल देते हैं जो निर्धारित ब्रीफिंग, मॉनिटरिंग डाइजेस्ट, या वेबहुक सूचनाएं तब प्रदान करते हैं जब मिलान करने वाली सामग्री दिखाई देती है।
अपने स्वयं के VPS पर ज़ेनफ़ीड को सेल्फ-होस्टिंग करने से आपकी सदस्यता सूची, पठन इतिहास और आपकी LLM API कुंजी आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है। यह टेम्पलेट वेब UI, परसिस्टेंट स्टोरेज के साथ ज़ेनफ़ीड इंजन, और एक प्राइवेट RSSHub इंस्टेंस को बंडल करता है ताकि आप उन हजारों स्रोतों की सदस्यता ले सकें जो नेटिव RSS फ़ीड्स को उजागर नहीं करते हैं।
Zenfeed की मुख्य विशेषताएं
AI सारांश
प्रत्येक लेख एक एलएलएम (LLM) से होकर गुजरता है जो एक संक्षिप्त सारांश तैयार करता है ताकि आप घंटों के बजाय मिनटों में दर्जनों स्रोतों को स्कैन कर सकें।
सिमेंटिक सर्च
एक एम्बेडिंग इंडेक्स आपको प्राकृतिक भाषा में आपके पठन इतिहास को क्वेरी करने और फ़ीड और समय भर में संबंधित कहानियों को सामने लाने की सुविधा देता है।
अनुसूचित ब्रीफिंग
आवर्ती कार्य कॉन्फ़िगर करें जो सबसे महत्वपूर्ण बातों के दैनिक या साप्ताहिक डाइजेस्ट संकलित करते हैं और उन्हें ईमेल या वेबहुक द्वारा वितरित करते हैं।
विषय निगरानी
कस्टम प्रॉम्प्ट के साथ ट्रैकिंग नियम परिभाषित करें जो नए लेखों के किसी विषय, कंपनी या कीवर्ड से मेल खाने पर सूचनाएं ट्रिगर करते हैं।
शामिल RSSHub
एक इनबिल्ट RSSHub इंस्टेंस हजारों ऐसी साइटों को, जिनमें नेटिव फ़ीड्स नहीं होते, सब्सक्रिप्शन में बदल देता है जिन्हें आप AI पाइपलाइन के ज़रिए पाइप कर सकते हैं।
MCP सर्वर खोलें
मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर के रूप में कार्य करता है ताकि चेरी स्टूडियो जैसे AI क्लाइंट्स आपकी पर्सनल फ़ीड लाइब्रेरी के साथ सीधे चैट कर सकें।
आपको Zenfeed को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।