1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Mathesar डिप्लॉय करें।
एसक्यूएल लिखे बिना पोस्टग्रेएसक्यूएल डेटाबेस को एक्सप्लोर करने और एडिट करने के लिए ओपन-सोर्स स्प्रेडशीट-शैली इंटरफ़ेस।
Mathesar के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mathesar के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
मैथेसर एक ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन है जो किसी भी PostgreSQL डेटाबेस के ऊपर एक स्प्रेडशीट-शैली इंटरफ़ेस प्रदान करता है। आपके डेटाबेस को बदलने के बजाय, यह नेटिव PostgreSQL भूमिकाओं और अनुमतियों का उपयोग करके सीधे कनेक्ट होता है, ताकि हर उपयोगकर्ता वही डेटा देख सके जिसे एक्सेस करने के लिए वे अधिकृत हैं — बिना किसी अलग पहचान परत की आवश्यकता के।
मैथेसर को सेल्फ-होस्ट करना आपके डेटा को आपके नियंत्रण में रखता है, जबकि गैर-तकनीकी टीम के सदस्यों को एक परिचित ग्रिड इंटरफ़ेस के माध्यम से रिकॉर्ड को क्वेरी करने, फ़िल्टर करने और संपादित करने का एक तरीका देता है। डेवलपर्स को अंतर्निहित Postgres स्कीमा तक पूर्ण एक्सेस रहता है, जिसका अर्थ है कि मैथेसर आपके मौजूदा टूल के साथ काम करता है, उन्हें बदलने के बजाय।
Mathesar की मुख्य विशेषताएं
स्प्रेडशीट-शैली संपादन
एक परिचित ग्रिड के माध्यम से किसी भी टेबल में पंक्तियों को ब्राउज़ करें, फ़िल्टर करें, सॉर्ट करें और संपादित करें — SQL या डेटाबेस क्लाइंट की कोई आवश्यकता नहीं।
दृश्य क्वेरी बिल्डर
जॉइन्स, एग्रीगेशन और फ़िल्टर के साथ क्वेरीज़ बनाएँ, एक पॉइंट-एंड-क्लिक इंटरफ़ेस के माध्यम से जो आपके पोस्टग्रेस स्कीमा के साथ सिंक में रहता है।
अंतर्निहित एक्सेस कंट्रोल
Mathesar वास्तविक PostgreSQL रोल और अनुमतियों का उपयोग करता है, इसलिए उपयोगकर्ता जो देख और संपादित कर सकते हैं, वह हमेशा आपके डेटाबेस के अपने सुरक्षा नियमों द्वारा नियंत्रित होता है।
CSV आयात और निर्यात
CSV या TSV फ़ाइलों को सीधे टेबलों में अपलोड करें, या ऑफ़लाइन विश्लेषण के लिए किसी भी व्यू को स्प्रेडशीट में एक्सपोर्ट करें।
साझा करने योग्य डेटा फॉर्म
सरल इनपुट फॉर्म बनाएँ जो सहयोगियों को पूरे डेटाबेस इंटरफ़ेस को उजागर किए बिना किसी तालिका में पंक्तियाँ जोड़ने की सुविधा देते हैं।
आपको Mathesar को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।