मैथेसर एक ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन है जो किसी भी PostgreSQL डेटाबेस के ऊपर एक स्प्रेडशीट-शैली इंटरफ़ेस प्रदान करता है। आपके डेटाबेस को बदलने के बजाय, यह नेटिव PostgreSQL भूमिकाओं और अनुमतियों का उपयोग करके सीधे कनेक्ट होता है, ताकि हर उपयोगकर्ता वही डेटा देख सके जिसे एक्सेस करने के लिए वे अधिकृत हैं — बिना किसी अलग पहचान परत की आवश्यकता के।

मैथेसर को सेल्फ-होस्ट करना आपके डेटा को आपके नियंत्रण में रखता है, जबकि गैर-तकनीकी टीम के सदस्यों को एक परिचित ग्रिड इंटरफ़ेस के माध्यम से रिकॉर्ड को क्वेरी करने, फ़िल्टर करने और संपादित करने का एक तरीका देता है। डेवलपर्स को अंतर्निहित Postgres स्कीमा तक पूर्ण एक्सेस रहता है, जिसका अर्थ है कि मैथेसर आपके मौजूदा टूल के साथ काम करता है, उन्हें बदलने के बजाय।