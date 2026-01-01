1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Gerrit डिप्लॉय करें।
एंटरप्राइज़-स्तर का कोड समीक्षा प्लेटफॉर्म जिस पर Android, Chromium और दुनिया भर के प्रमुख ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स भरोसा करते हैं।
Gerrit के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Gerrit के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Gerrit, Git पर निर्मित एक ओपन-सोर्स, वेब-आधारित कोड रिव्यू सिस्टम है। प्रत्येक परिवर्तन को एक पैच सेट के रूप में सबमिट किया जाता है — रिव्यू की एक वर्ज़न्ड यूनिट — जिसका टीम के साथी इनलाइन टिप्पणियों, वोट अप्रूवल और कॉन्फ़िगरेबल सबमिट नियमों के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं, इससे पहले कि इसे मर्ज किया जा सके। मूल रूप से Google में बनाया गया और Android, Chromium, और Qt द्वारा उपयोग किया जाने वाला Gerrit, किसी भी इंजीनियरिंग टीम में संरचित रिव्यू अनुशासन लाता है।
अपने स्वयं के VPS पर Gerrit को सेल्फ-होस्ट करना आपको रिपॉजिटरीज़, एक्सेस परमिशन और कोड रिव्यू वर्कफ़्लो पर पूर्ण नियंत्रण देता है। फर्स्ट-यूज़र-बिकम्स-एडमिन बूटस्ट्रैप, फाइन-ग्रेन्ड प्रति-प्रोजेक्ट एक्सेस नियम और 100 से अधिक एक्सटेंशन के प्लगइन इकोसिस्टम के साथ, इसे उन टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना ऑडिट ट्रेल्स और सख्त कोड क्वालिटी गेट्स की आवश्यकता होती है।
Gerrit की मुख्य विशेषताएं
पैच-आधारित समीक्षा कार्यप्रवाह
प्रत्येक कोड परिवर्तन एक संस्करणित पैच सेट के रूप में सबमिट किया जाता है, जो समीक्षकों को प्रत्येक पुनरावृति और पूर्ण संशोधन इतिहास का स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है।
विस्तृत अनुमतियाँ
व्यक्तियों और समूहों के लिए प्रोजेक्ट-वार, ब्रांच-वार और एक्शन-वार एक्सेस नियम परिभाषित करें, जिसमें फ़ोर्स-पुश और सबमिट अधिकार शामिल हैं।
इनलाइन कोड कमेंटिंग
कोड की विशिष्ट पंक्तियों पर टिप्पणी करें और इनलाइन जवाब दें, जिससे समीक्षा चर्चाएँ सीधे उस कोड से संबंधित रहें जिसका वे संदर्भ देती हैं।
CI/CD एकीकरण
Jenkins, Zuul, या किसी भी CI सिस्टम को वेबहुक्स और अंतर्निहित Events Stream API के माध्यम से नए पैच सेट पर स्वचालित रूप से ट्रिगर करें।
प्लगइन इकोसिस्टम
LDAP प्रमाणीकरण, मेट्रिक्स, सूचनाओं और कस्टम समीक्षा वर्कफ़्लो के लिए 100+ कम्युनिटी प्लगइन्स के साथ Gerrit को विस्तारित करें।
मल्टी-रेपोज़िटरी प्रबंधन
एक ही इंस्टेंस से कई गिट रिपॉजिटरी में परिवर्तनों का प्रबंधन और समीक्षा करें, जिसमें एकीकृत एक्सेस कंट्रोल और ऑडिट लॉग शामिल हैं।
आपको Gerrit को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।