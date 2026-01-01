Gerrit, Git पर निर्मित एक ओपन-सोर्स, वेब-आधारित कोड रिव्यू सिस्टम है। प्रत्येक परिवर्तन को एक पैच सेट के रूप में सबमिट किया जाता है — रिव्यू की एक वर्ज़न्ड यूनिट — जिसका टीम के साथी इनलाइन टिप्पणियों, वोट अप्रूवल और कॉन्फ़िगरेबल सबमिट नियमों के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं, इससे पहले कि इसे मर्ज किया जा सके। मूल रूप से Google में बनाया गया और Android, Chromium, और Qt द्वारा उपयोग किया जाने वाला Gerrit, किसी भी इंजीनियरिंग टीम में संरचित रिव्यू अनुशासन लाता है।

अपने स्वयं के VPS पर Gerrit को सेल्फ-होस्ट करना आपको रिपॉजिटरीज़, एक्सेस परमिशन और कोड रिव्यू वर्कफ़्लो पर पूर्ण नियंत्रण देता है। फर्स्ट-यूज़र-बिकम्स-एडमिन बूटस्ट्रैप, फाइन-ग्रेन्ड प्रति-प्रोजेक्ट एक्सेस नियम और 100 से अधिक एक्सटेंशन के प्लगइन इकोसिस्टम के साथ, इसे उन टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना ऑडिट ट्रेल्स और सख्त कोड क्वालिटी गेट्स की आवश्यकता होती है।