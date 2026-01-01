Pulse एक ओपन-सोर्स, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है जो आपको आपके Proxmox VE क्लस्टर, Proxmox Backup Server इंस्टेंस, डॉकर होस्ट और कुबेरनेट्स वर्कलोड का एक एकल, एकीकृत दृश्य प्रदान करता है। यह प्रत्येक कनेक्टेड नोड को लगातार पोल करता है और CPU, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क मेट्रिक्स को एक तेज़ वेब इंटरफ़ेस पर स्ट्रीम करता है, ताकि आप वर्चुअल मशीन, कंटेनर या बैकअप डेटास्टोर पर दबाव को जिस क्षण यह होता है, उसी क्षण पहचान सकें, न कि किसी आउटेज के बाद।

क्योंकि Pulse सेल्फ-होस्टेड है, हर क्रेडेंशियल और मेट्रिक आपके नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी टेलीमेट्री और कोई प्रति-नोड लाइसेंसिंग नहीं होती है। इसे अपने स्वयं के VPS पर चलाने से डैशबोर्ड तब भी पहुंच योग्य रहता है जब कोई मॉनिटर किया गया होस्ट संघर्ष कर रहा हो, और कॉन्फ़िगर करने योग्य थ्रेशोल्ड अलर्ट आपको ईमेल, वेबहुक्स या चैट के माध्यम से सूचित करते हैं, इससे पहले कि छोटी समस्याएँ डाउनटाइम में बदल जाएँ।