1-क्लिक में Pulse डिप्लॉय करें।
Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker, और Kubernetes के लिए अलर्ट्स और ऐतिहासिक मेट्रिक्स के साथ रीयल-टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Pulse के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Pulse एक ओपन-सोर्स, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है जो आपको आपके Proxmox VE क्लस्टर, Proxmox Backup Server इंस्टेंस, डॉकर होस्ट और कुबेरनेट्स वर्कलोड का एक एकल, एकीकृत दृश्य प्रदान करता है। यह प्रत्येक कनेक्टेड नोड को लगातार पोल करता है और CPU, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क मेट्रिक्स को एक तेज़ वेब इंटरफ़ेस पर स्ट्रीम करता है, ताकि आप वर्चुअल मशीन, कंटेनर या बैकअप डेटास्टोर पर दबाव को जिस क्षण यह होता है, उसी क्षण पहचान सकें, न कि किसी आउटेज के बाद।
क्योंकि Pulse सेल्फ-होस्टेड है, हर क्रेडेंशियल और मेट्रिक आपके नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी टेलीमेट्री और कोई प्रति-नोड लाइसेंसिंग नहीं होती है। इसे अपने स्वयं के VPS पर चलाने से डैशबोर्ड तब भी पहुंच योग्य रहता है जब कोई मॉनिटर किया गया होस्ट संघर्ष कर रहा हो, और कॉन्फ़िगर करने योग्य थ्रेशोल्ड अलर्ट आपको ईमेल, वेबहुक्स या चैट के माध्यम से सूचित करते हैं, इससे पहले कि छोटी समस्याएँ डाउनटाइम में बदल जाएँ।
Pulse की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत प्रोक्समॉक्स दृश्य
एक डैशबोर्ड से कई Proxmox VE क्लस्टर और Proxmox Backup Server इंस्टेंस की निगरानी करें, जिसमें प्रति-VM, प्रति-कंटेनर और प्रति-डेटास्टोर मेट्रिक्स शामिल हैं।
रीयल-टाइम स्ट्रीमिंग मेट्रिक्स
लाइव CPU, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क के आंकड़े वेबसॉकेट के ज़रिए लगातार अपडेट होते रहते हैं, ताकि लोड में होने वाले बदलावों को आप तुरंत देख सकें।
डॉकर और कुबेरनेट्स मॉनिटरिंग
कंटेनर और पॉड के संसाधन उपयोग को अपने प्रॉक्समॉक्स होस्ट्स के साथ ट्रैक करें ताकि वर्चुअल मशीन और कंटेनर में एक सुसंगत तस्वीर मिल सके।
कॉन्फ़िगर करने योग्य थ्रेशोल्ड अलर्ट
CPU, मेमोरी, स्टोरेज या तापमान पर सीमाएं निर्धारित करें और समस्याओं के बढ़ने से पहले ईमेल, वेबहुक या चैट द्वारा सूचना प्राप्त करें।
एजेंट-रहित API पोलिंग
Pulse API टोकन का उपयोग करके Proxmox से कनेक्ट होता है, इसलिए जिन नोड्स की यह निगरानी करता है, उन पर कुछ भी अतिरिक्त इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको Pulse को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।