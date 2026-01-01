Pulse पर 69% तक की छूट

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Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker, और Kubernetes के लिए अलर्ट्स और ऐतिहासिक मेट्रिक्स के साथ रीयल-टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड।

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1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
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सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
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4 vCPU कोर
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16 TB बैंडविड्थ
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Pulse के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Pulse एक ओपन-सोर्स, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है जो आपको आपके Proxmox VE क्लस्टर, Proxmox Backup Server इंस्टेंस, डॉकर होस्ट और कुबेरनेट्स वर्कलोड का एक एकल, एकीकृत दृश्य प्रदान करता है। यह प्रत्येक कनेक्टेड नोड को लगातार पोल करता है और CPU, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क मेट्रिक्स को एक तेज़ वेब इंटरफ़ेस पर स्ट्रीम करता है, ताकि आप वर्चुअल मशीन, कंटेनर या बैकअप डेटास्टोर पर दबाव को जिस क्षण यह होता है, उसी क्षण पहचान सकें, न कि किसी आउटेज के बाद।

क्योंकि Pulse सेल्फ-होस्टेड है, हर क्रेडेंशियल और मेट्रिक आपके नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी टेलीमेट्री और कोई प्रति-नोड लाइसेंसिंग नहीं होती है। इसे अपने स्वयं के VPS पर चलाने से डैशबोर्ड तब भी पहुंच योग्य रहता है जब कोई मॉनिटर किया गया होस्ट संघर्ष कर रहा हो, और कॉन्फ़िगर करने योग्य थ्रेशोल्ड अलर्ट आपको ईमेल, वेबहुक्स या चैट के माध्यम से सूचित करते हैं, इससे पहले कि छोटी समस्याएँ डाउनटाइम में बदल जाएँ।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Pulse की मुख्य विशेषताएं

एकीकृत प्रोक्समॉक्स दृश्य

एक डैशबोर्ड से कई Proxmox VE क्लस्टर और Proxmox Backup Server इंस्टेंस की निगरानी करें, जिसमें प्रति-VM, प्रति-कंटेनर और प्रति-डेटास्टोर मेट्रिक्स शामिल हैं।

रीयल-टाइम स्ट्रीमिंग मेट्रिक्स

लाइव CPU, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क के आंकड़े वेबसॉकेट के ज़रिए लगातार अपडेट होते रहते हैं, ताकि लोड में होने वाले बदलावों को आप तुरंत देख सकें।

डॉकर और कुबेरनेट्स मॉनिटरिंग

कंटेनर और पॉड के संसाधन उपयोग को अपने प्रॉक्समॉक्स होस्ट्स के साथ ट्रैक करें ताकि वर्चुअल मशीन और कंटेनर में एक सुसंगत तस्वीर मिल सके।

कॉन्फ़िगर करने योग्य थ्रेशोल्ड अलर्ट

CPU, मेमोरी, स्टोरेज या तापमान पर सीमाएं निर्धारित करें और समस्याओं के बढ़ने से पहले ईमेल, वेबहुक या चैट द्वारा सूचना प्राप्त करें।

एजेंट-रहित API पोलिंग

Pulse API टोकन का उपयोग करके Proxmox से कनेक्ट होता है, इसलिए जिन नोड्स की यह निगरानी करता है, उन पर कुछ भी अतिरिक्त इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है।

आपको Pulse को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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Sylvain
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Herriman
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Martin K
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Uptime Kuma

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