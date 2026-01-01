1-क्लिक में Twenty डिप्लॉय करें
आधुनिक ओपन-सोर्स CRM, कस्टमाइज़ेबल डेटा मॉडल, API-फर्स्ट डिज़ाइन और लचीले वर्कफ़्लो ऑटोमेशन के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Twenty के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Twenty एक अगली पीढ़ी का ओपन-सोर्स CRM है जो डेवलपमेंट टीमों को उनके ग्राहक संबंध वर्कफ़्लो पर पूरा नियंत्रण देता है। कठोर SaaS CRMs के विपरीत, Twenty आपको एक लचीले डेटा मॉडल के माध्यम से अपनी सटीक व्यावसायिक प्रक्रियाओं से मेल खाने के लिए हर फ़ील्ड, ऑब्जेक्ट और संबंध को कस्टमाइज़ करने की सुविधा देता है।
VPS पर Twenty को सेल्फ-होस्ट करना सभी ग्राहक डेटा को निजी रखता है और प्रति-सीट लाइसेंसिंग शुल्क को समाप्त करता है। इसकी API-फर्स्ट आर्किटेक्चर का मतलब है कि कोई भी कस्टम इंटीग्रेशन या ऑटोमेशन संभव है, और इसका आधुनिक इंटरफ़ेस व्यावसायिक विकल्पों को टक्कर देता है, जबकि आपको अपने CRM इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा स्वामित्व देता है।
Twenty की मुख्य विशेषताएं
अनुकूलन योग्य डेटा मॉडल
बिना बैकएंड कोड लिखे, अपनी सटीक व्यवसाय संरचना से मेल खाने के लिए कस्टम ऑब्जेक्ट्स, फ़ील्ड्स और संबंध जोड़ें।
API पर केंद्रित डिज़ाइन
एक पूर्ण GraphQL और REST API आपको Twenty को किसी भी बाहरी टूल, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म या कस्टम एप्लिकेशन के साथ एकीकृत करने की सुविधा देता है।
कानबन और लिस्ट व्यू
कानबन पाइपलाइन व्यू और टेबल लिस्ट के बीच स्विच करें ताकि आप अपने वर्कफ़्लो के अनुकूल फॉर्मेट में डील और कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकें।
ईमेल एकीकरण
Gmail या अन्य ईमेल प्रदाताओं को कनेक्ट करें ताकि संचार को सीधे संपर्कों और डील्स के साथ स्वचालित रूप से लॉग किया जा सके।
कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं
सेल्फ-होस्टिंग आवर्ती CRM लाइसेंसिंग लागतों को समाप्त करता है, जिससे Twenty बढ़ती हुई बिक्री टीमों के लिए किफायती बन जाता है।
आपको Twenty को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।