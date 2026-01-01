Twenty एक अगली पीढ़ी का ओपन-सोर्स CRM है जो डेवलपमेंट टीमों को उनके ग्राहक संबंध वर्कफ़्लो पर पूरा नियंत्रण देता है। कठोर SaaS CRMs के विपरीत, Twenty आपको एक लचीले डेटा मॉडल के माध्यम से अपनी सटीक व्यावसायिक प्रक्रियाओं से मेल खाने के लिए हर फ़ील्ड, ऑब्जेक्ट और संबंध को कस्टमाइज़ करने की सुविधा देता है।

VPS पर Twenty को सेल्फ-होस्ट करना सभी ग्राहक डेटा को निजी रखता है और प्रति-सीट लाइसेंसिंग शुल्क को समाप्त करता है। इसकी API-फर्स्ट आर्किटेक्चर का मतलब है कि कोई भी कस्टम इंटीग्रेशन या ऑटोमेशन संभव है, और इसका आधुनिक इंटरफ़ेस व्यावसायिक विकल्पों को टक्कर देता है, जबकि आपको अपने CRM इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा स्वामित्व देता है।