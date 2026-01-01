Flowise एक ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स और टीमों के लिए व्यापक कोडिंग के बिना परिष्कृत AI ऐप्लिकेशंस बनाना सुलभ बनाता है। इसका विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफेस आपको लैंग्वेज मॉडल्स, वेक्टर डेटाबेस, मेमोरी सिस्टम्स और बाहरी टूल्स को सुसंगत वर्कफ्लो में कनेक्ट करने की सुविधा देता है। Flowise OpenAI, Anthropic, Google और ओपन-सोर्स मॉडल्स को सपोर्ट करता है, जो इसे चैटबॉट्स से लेकर RAG ऐप्लिकेशंस और ऑटोनॉमस एजेंट्स तक विविध AI उपयोग के मामलों के लिए लचीला बनाता है।

अपने VPS पर Flowise को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने AI वर्कफ्लो, कन्वर्सेशन डेटा और इंटीग्रेटेड नॉलेज बेस का पूर्ण स्वामित्व देता है। आप आंतरिक डेटाबेस और API से कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स नहीं पहुँच सकते, और प्रति-API-कॉल प्राइसिंग या डेटा प्राइवेसी संबंधी चिंताओं के बिना विशेष रूप से अपने LLM वर्कलोड्स के लिए रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।