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LLM ऑर्केस्ट्रेशन फ्लो और AI एजेंट्स को एक विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस के साथ बनाने के लिए ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Flowise के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Flowise एक ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स और टीमों के लिए व्यापक कोडिंग के बिना परिष्कृत AI ऐप्लिकेशंस बनाना सुलभ बनाता है। इसका विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफेस आपको लैंग्वेज मॉडल्स, वेक्टर डेटाबेस, मेमोरी सिस्टम्स और बाहरी टूल्स को सुसंगत वर्कफ्लो में कनेक्ट करने की सुविधा देता है। Flowise OpenAI, Anthropic, Google और ओपन-सोर्स मॉडल्स को सपोर्ट करता है, जो इसे चैटबॉट्स से लेकर RAG ऐप्लिकेशंस और ऑटोनॉमस एजेंट्स तक विविध AI उपयोग के मामलों के लिए लचीला बनाता है।
अपने VPS पर Flowise को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने AI वर्कफ्लो, कन्वर्सेशन डेटा और इंटीग्रेटेड नॉलेज बेस का पूर्ण स्वामित्व देता है। आप आंतरिक डेटाबेस और API से कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स नहीं पहुँच सकते, और प्रति-API-कॉल प्राइसिंग या डेटा प्राइवेसी संबंधी चिंताओं के बिना विशेष रूप से अपने LLM वर्कलोड्स के लिए रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
Flowise की मुख्य विशेषताएं
विज़ुअल फ्लो बिल्डर
बिना ऑर्केस्ट्रेशन कोड लिखे, पहले से बने नोड्स से जटिल AI पाइपलाइनें बनाने के लिए ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस।
RAG सहायता
ज्ञान-आधारित AI एप्लिकेशन बनाने के लिए वेक्टर डेटाबेस एकीकरण के साथ अंतर्निहित रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन क्षमताएं।
बहु-LLM समर्थन
एकल एकीकृत इंटरफ़ेस के माध्यम से OpenAI, Anthropic, Google, Cohere, और स्थानीय ओपन-सोर्स मॉडल से कनेक्ट करें।
एजेंट फ्रेमवर्क्स
स्वायत्त AI एजेंट बनाएं जो टूल का उपयोग करते हैं, बहु-चरणीय कार्यों के माध्यम से तर्क करते हैं, और सेशन के दौरान संवादात्मक मेमोरी बनाए रखते हैं।
API इंटीग्रेशन
किसी भी फ्लो को एक API एंडपॉइंट के रूप में उपलब्ध कराएं ताकि AI क्षमताओं को सीधे आपके मौजूदा एप्लिकेशन और वर्कफ़्लो में एम्बेड किया जा सके।
आपको Flowise को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।