शैडोब्रोकर एक ओपन-सोर्स ओएसआईएनटी भू-स्थानिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो 60 से अधिक वास्तविक समय के वैश्विक डेटा फ़ीड को एक एकल इंटरैक्टिव मानचित्र इंटरफ़ेस में एकत्रित करता है। यह निजी और वाणिज्यिक विमानों की स्थिति, समुद्री जहाजों की आवाजाही, सक्रिय उपग्रह पास, संघर्ष क्षेत्र, जीपीएस जैमिंग की घटनाएँ, भूकंपीय गतिविधि, सीसीटीवी कैमरे और मेश रेडियो नेटवर्क — सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा जिसे शायद ही कभी एक जगह एकत्रित किया जाता है, को एक साथ लाता है। एक वैकल्पिक एआई एजेंट लेयर आपको एक भाषा मॉडल को जोड़ने की सुविधा देती है ताकि फ़ीड्स को पार्स किया जा सके और ऐसे सहसंबंधों को उजागर किया जा सके जो व्यक्तिगत डेटा लेयर्स को देखने से दिखाई नहीं देते।

वीपीएस पर शैडोब्रोकर को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी टीम को एक स्थायी, साझा इंटेलिजेंस डैशबोर्ड मिलता है जिसमें कोई उपयोग विश्लेषण नहीं होता, कोई थर्ड-पार्टी डेटा साझाकरण नहीं होता, और इस पर पूरा नियंत्रण होता है कि कौन से फ़ीड और एपीआई इंटीग्रेशन सक्षम किए गए हैं।