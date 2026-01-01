1-क्लिक में Shadowbroker डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स रियल-टाइम OSINT प्लेटफॉर्म जो 60+ लाइव वैश्विक इंटेलिजेंस फ़ीड्स — विमान, जहाज, उपग्रह, और बहुत कुछ — को एक मैप में एकत्रित करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Shadowbroker के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
शैडोब्रोकर एक ओपन-सोर्स ओएसआईएनटी भू-स्थानिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो 60 से अधिक वास्तविक समय के वैश्विक डेटा फ़ीड को एक एकल इंटरैक्टिव मानचित्र इंटरफ़ेस में एकत्रित करता है। यह निजी और वाणिज्यिक विमानों की स्थिति, समुद्री जहाजों की आवाजाही, सक्रिय उपग्रह पास, संघर्ष क्षेत्र, जीपीएस जैमिंग की घटनाएँ, भूकंपीय गतिविधि, सीसीटीवी कैमरे और मेश रेडियो नेटवर्क — सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा जिसे शायद ही कभी एक जगह एकत्रित किया जाता है, को एक साथ लाता है। एक वैकल्पिक एआई एजेंट लेयर आपको एक भाषा मॉडल को जोड़ने की सुविधा देती है ताकि फ़ीड्स को पार्स किया जा सके और ऐसे सहसंबंधों को उजागर किया जा सके जो व्यक्तिगत डेटा लेयर्स को देखने से दिखाई नहीं देते।
वीपीएस पर शैडोब्रोकर को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी टीम को एक स्थायी, साझा इंटेलिजेंस डैशबोर्ड मिलता है जिसमें कोई उपयोग विश्लेषण नहीं होता, कोई थर्ड-पार्टी डेटा साझाकरण नहीं होता, और इस पर पूरा नियंत्रण होता है कि कौन से फ़ीड और एपीआई इंटीग्रेशन सक्षम किए गए हैं।
Shadowbroker की मुख्य विशेषताएं
60+ लाइव डेटा फ़ीड
60 से अधिक स्रोतों से विमान की स्थिति, समुद्री जहाज़, उपग्रह मार्ग, संघर्ष क्षेत्र, GPS जैमिंग घटनाएँ और भूकंपीय डेटा को टूल के बीच स्विच किए बिना एकत्रित करें।
विमान और पोत की ट्रैकिंग
निजी जेट, वाणिज्यिक उड़ानें और समुद्री जहाजों की वास्तविक समय में OpenSky OAuth2 और AIS स्ट्रीम इंटीग्रेशन का उपयोग करके वैश्विक कवरेज के लिए निगरानी करें।
AI एजेंट लेयर
एक लैंग्वेज मॉडल को लाइव फ़ीड्स को पार्स करने और भू-स्थानिक डेटा लेयर्स में पहले कभी न देखे गए सहसंबंधों को स्वचालित रूप से सामने लाने के लिए कनेक्ट करें।
संघर्ष और खतरे के ओवरले
सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों, जीपीएस जैमिंग की घटनाओं, जंगल की आग के मोर्चों और आपातकालीन अलर्ट को हवाई और समुद्री यातायात के साथ एक ही मानचित्र पर देखें।
सेल्फ-होस्टेड इंटेलिजेंस
अपने खुद के VPS पर सभी इंटेलिजेंस डेटा रखें, बिना किसी SaaS सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी यूसेज एनालिटिक्स के, और बिना किसी थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म के जो आपकी क्वेरीज़ प्राप्त करे।
आपको Shadowbroker को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।