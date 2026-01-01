SoulSync एक इंटेलिजेंट म्यूज़िक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपके स्ट्रीमिंग अकाउंट्स — Spotify, Tidal, Qobuz, और Deezer — को आपकी सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक लाइब्रेरी से जोड़ता है। यह ऑटोमैटिकली प्लेलिस्ट्स को मिरर करता है, नए रिलीज़ के लिए आर्टिस्ट्स को मॉनिटर करता है, दस पैरेलल बैकग्राउंड वर्कर्स के ज़रिए मेटाडेटा को एनरिच करता है, और आपकी पसंदीदा नेमिंग कन्वेंशन्स का उपयोग करके डाउनलोड की गई फ़ाइलों को व्यवस्थित करता है।

पैसिव मीडिया सर्वर के विपरीत, SoulSync आपके कलेक्शन को सक्रिय रूप से मैनेज करता है: यह पर्सनलाइज़्ड डिस्कवरी प्लेलिस्ट्स जनरेट करता है, लिसनिंग हिस्ट्री को सिंक करता है, और Plex, Jellyfin, या Navidrome के साथ इंटीग्रेट होता है ताकि आपकी लोकल लाइब्रेरी आपकी स्ट्रीमिंग पसंद के साथ तालमेल बिठाए रखे। सेल्फ-होस्टिंग आपके लिसनिंग डेटा को प्राइवेट रखती है और आपके कलेक्शन को पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रखती है।