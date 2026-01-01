SoulSync को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
स्वचालित संगीत खोज और संग्रह प्रबंधन प्लेटफॉर्म जो स्ट्रीमिंग सेवाओं को आपकी स्वयं-होस्टेड लाइब्रेरी से जोड़ता है।
SoulSync के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SoulSync के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SoulSync एक इंटेलिजेंट म्यूज़िक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपके स्ट्रीमिंग अकाउंट्स — Spotify, Tidal, Qobuz, और Deezer — को आपकी सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक लाइब्रेरी से जोड़ता है। यह ऑटोमैटिकली प्लेलिस्ट्स को मिरर करता है, नए रिलीज़ के लिए आर्टिस्ट्स को मॉनिटर करता है, दस पैरेलल बैकग्राउंड वर्कर्स के ज़रिए मेटाडेटा को एनरिच करता है, और आपकी पसंदीदा नेमिंग कन्वेंशन्स का उपयोग करके डाउनलोड की गई फ़ाइलों को व्यवस्थित करता है।
पैसिव मीडिया सर्वर के विपरीत, SoulSync आपके कलेक्शन को सक्रिय रूप से मैनेज करता है: यह पर्सनलाइज़्ड डिस्कवरी प्लेलिस्ट्स जनरेट करता है, लिसनिंग हिस्ट्री को सिंक करता है, और Plex, Jellyfin, या Navidrome के साथ इंटीग्रेट होता है ताकि आपकी लोकल लाइब्रेरी आपकी स्ट्रीमिंग पसंद के साथ तालमेल बिठाए रखे। सेल्फ-होस्टिंग आपके लिसनिंग डेटा को प्राइवेट रखती है और आपके कलेक्शन को पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रखती है।
SoulSync की मुख्य विशेषताएं
स्ट्रीमिंग सेवा सिंक
Spotify, Tidal, Qobuz, और Deezer से प्लेलिस्ट को स्वचालित अपडेट के साथ सीधे अपनी स्थानीय संगीत लाइब्रेरी में मिरर करें।
कलाकार रिलीज़ की निगरानी
पसंदीदा कलाकारों की निगरानी करें और जैसे ही वे कनेक्टेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाई दें, नई रिलीज़ को स्वचालित रूप से डाउनलोड करें।
मेटाडेटा संवर्धन
दस समानांतर बैकग्राउंड वर्कर MusicBrainz, Spotify, Genius और LRClib से आर्टवर्क, लिरिक्स और टैग प्राप्त करते हैं ताकि आपके कलेक्शन को सुव्यवस्थित रखा जा सके।
मीडिया सर्वर इंटीग्रेशन
Plex, Jellyfin, या Navidrome से जुड़ें ताकि आपकी स्थानीय लाइब्रेरी आपकी स्ट्रीमिंग हिस्ट्री और प्लेलिस्ट के साथ सिंक में रहे।
खोज प्लेलिस्ट
आपकी सुनने की आदतों के आधार पर, रिलीज़ रडार, डिस्कवरी वीकली, और दशक या शैली के मिक्स जैसी व्यक्तिगत प्लेलिस्ट बनाएं।
आपको SoulSync को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।