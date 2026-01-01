1-क्लिक इंस्टॉलेशन में COPS डिप्लॉय करें।
आपकी कैलिबर ई-बुक लाइब्रेरी के लिए हल्का PHP OPDS और HTML सर्वर, साझा होस्टिंग और कम-संसाधन सेटअप के लिए ऑप्टीमाइज़्ड
COPS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप COPS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
COPS (Calibre OPDS PHP Server) बिल्ट-इन कैलिबर कंटेंट सर्वर का एक तेज़, केवल-पढ़ने वाला विकल्प है। यह एक मौजूदा कैलिबर लाइब्रेरी — मानक
metadata.db फ़ाइल — को ब्राउज़र के लिए एक साधारण HTML इंटरफ़ेस और मून+ रीडर, KyBook, Aldiko, और मार्विन जैसे ईबुक रीडर के लिए एक OPDS फ़ीड के माध्यम से प्रदर्शित करता है। क्योंकि यह अपने स्वयं के डेटाबेस के बिना सादे PHP पर चलता है, यह मामूली हार्डवेयर पर भी प्रतिक्रियाशील रहता है और सेकंडों में शुरू हो जाता है।
एक VPS पर COPS को सेल्फ-होस्ट करना मोबाइल ईबुक रीडर को कैलिबर डेस्कटॉप इंस्टेंस को चलाए बिना एक तेज़ कैटलॉग एंडपॉइंट देता है, और उन उपयोगकर्ताओं के लिए कैलिबर-वेब के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ता है जो अपने पूर्ण प्रबंधन UI से अलग एक केवल-पढ़ने वाला सार्वजनिक कैटलॉग चाहते हैं।
COPS की मुख्य विशेषताएं
मूल OPDS फ़ीड
अंतर्निहित OPDS 1.1 कैटलॉग ताकि मोबाइल रीडिंग ऐप्स आपकी कैलिबर लाइब्रेरी से बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के ब्राउज़ कर सकें, खोज सकें और डाउनलोड कर सकें।
Calibre metadata.db पढ़ता है।
कैलिबर जिस SQLite डेटाबेस का उपयोग करता है, उसी से सीधे जुड़ता है — कोई इम्पोर्ट नहीं, कोई डुप्लीकेट लाइब्रेरी नहीं, कोई सिंक चरण नहीं।
हल्का फुटप्रिंट
प्योर PHP बिना किसी बाहरी डेटाबेस के, ताकि यह छोटे VPS प्लान्स पर तेज़ रहे और हज़ारों टाइटल्स वाली लाइब्रेरीज़ को हैंडल कर सके।
ब्राउज़र में रीडर
मोनोकल के माध्यम से सीधे ब्राउज़र में EPUB फ़ाइलें पढ़ता है, ताकि उपयोगकर्ता पहले डाउनलोड किए बिना किताबों का पूर्वावलोकन कर सकें।
कस्टम थीम और कॉन्फ़िगरेशन
प्रति-इंस्टेंस `local.php` के माध्यम से समायोज्य — एक थीम चुनें, पेज का आकार सेट करें, एक्सेस प्रतिबंधित करें, या एक साथ कई डेटाबेस प्रदर्शित करें।
आपको COPS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।