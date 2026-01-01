COPS (Calibre OPDS PHP Server) बिल्ट-इन कैलिबर कंटेंट सर्वर का एक तेज़, केवल-पढ़ने वाला विकल्प है। यह एक मौजूदा कैलिबर लाइब्रेरी — मानक metadata.db फ़ाइल — को ब्राउज़र के लिए एक साधारण HTML इंटरफ़ेस और मून+ रीडर, KyBook, Aldiko, और मार्विन जैसे ईबुक रीडर के लिए एक OPDS फ़ीड के माध्यम से प्रदर्शित करता है। क्योंकि यह अपने स्वयं के डेटाबेस के बिना सादे PHP पर चलता है, यह मामूली हार्डवेयर पर भी प्रतिक्रियाशील रहता है और सेकंडों में शुरू हो जाता है।

एक VPS पर COPS को सेल्फ-होस्ट करना मोबाइल ईबुक रीडर को कैलिबर डेस्कटॉप इंस्टेंस को चलाए बिना एक तेज़ कैटलॉग एंडपॉइंट देता है, और उन उपयोगकर्ताओं के लिए कैलिबर-वेब के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ता है जो अपने पूर्ण प्रबंधन UI से अलग एक केवल-पढ़ने वाला सार्वजनिक कैटलॉग चाहते हैं।