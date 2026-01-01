Pastefy एक सेल्फ-होस्टेड पेस्टबिन प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स और टीमों को पब्लिक कोड शेयरिंग सेवाओं के लिए एक निजी, फीचर-रिच विकल्प देता है। 100 से अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए सिंटैक्स हाइलाइटिंग, स्निपेट कलेक्शन के लिए फोल्डर ऑर्गनाइज़ेशन, पासवर्ड-प्रोटेक्टेड पेस्ट्स और कॉन्फ़िगरेबल एक्सपायरी के साथ, यह संवेदनशील कॉन्टेंट को थर्ड-पार्टी सर्वर पर भेजे बिना हर कोड-शेयरिंग परिदृश्य को कवर करता है। एक REST API CI पाइपलाइन, एडिटर्स और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स से प्रोग्रामेटिक स्निपेट क्रिएशन को सक्षम बनाता है।

अपने VPS पर Pastefy को सेल्फ-होस्ट करना API कीज़, डेटाबेस क्रेडेंशियल, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन और प्रोप्राइटरी लॉजिक को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है। आप पब्लिक पेस्टबिन सेवाओं की साइज़ और रेट लिमिट्स को खत्म करते हैं और कस्टम डेटा रिटेंशन पॉलिसीज़ को लागू करने की क्षमता प्राप्त करते हैं जो आपके संगठन की सुरक्षा और कंप्लायंस आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।