1-क्लिक में Pastefy डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड पेस्टबिन जिसमें 100 से अधिक भाषाओं के लिए सिंटैक्स हाइलाइटिंग, फोल्डर ऑर्गनाइज़ेशन, पासवर्ड सुरक्षा और प्रोग्रामेटिक ऐक्सेस के लिए एक REST API है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Pastefy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Pastefy एक सेल्फ-होस्टेड पेस्टबिन प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स और टीमों को पब्लिक कोड शेयरिंग सेवाओं के लिए एक निजी, फीचर-रिच विकल्प देता है। 100 से अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए सिंटैक्स हाइलाइटिंग, स्निपेट कलेक्शन के लिए फोल्डर ऑर्गनाइज़ेशन, पासवर्ड-प्रोटेक्टेड पेस्ट्स और कॉन्फ़िगरेबल एक्सपायरी के साथ, यह संवेदनशील कॉन्टेंट को थर्ड-पार्टी सर्वर पर भेजे बिना हर कोड-शेयरिंग परिदृश्य को कवर करता है। एक REST API CI पाइपलाइन, एडिटर्स और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स से प्रोग्रामेटिक स्निपेट क्रिएशन को सक्षम बनाता है।
अपने VPS पर Pastefy को सेल्फ-होस्ट करना API कीज़, डेटाबेस क्रेडेंशियल, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन और प्रोप्राइटरी लॉजिक को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है। आप पब्लिक पेस्टबिन सेवाओं की साइज़ और रेट लिमिट्स को खत्म करते हैं और कस्टम डेटा रिटेंशन पॉलिसीज़ को लागू करने की क्षमता प्राप्त करते हैं जो आपके संगठन की सुरक्षा और कंप्लायंस आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
Pastefy की मुख्य विशेषताएं
सिंटैक्स हाइलाइटिंग
100 से अधिक प्रोग्रामिंग और मार्कअप भाषाओं को सटीक हाइलाइटिंग के साथ सपोर्ट करता है, जो समीक्षाओं, डीबगिंग सत्रों और पेयर प्रोग्रामिंग के दौरान जटिल कोड को पठनीय बनाता है।
पासवर्ड-सुरक्षित पेस्ट
संवेदनशील स्निपेट्स को पासवर्ड से लॉक करें ताकि केवल अधिकृत प्राप्तकर्ता ही क्रेडेंशियल, कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलें, या मालिकाना कोड देख सकें जो समस्या निवारण के दौरान साझा किए गए हैं।
फ़ोल्डर संगठन
संबंधित स्निपेट्स को फ़ोल्डरों में समूहित करें और पुन: प्रयोज्य टेम्पलेट्स, कॉन्फ़िगरेशन उदाहरणों और संदर्भ कार्यान्वयन के क्यूरेटेड संग्रह बनाए रखें।
पेस्ट की समाप्ति
समाप्ति समय निर्धारित करें ताकि संवेदनशील डीबगिंग जानकारी, अस्थायी टोकन और घटना लॉग मैन्युअल सफाई की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से हटा दिए जाएं।
REST API ऐक्सेस
एक सीधे REST API का उपयोग करके CI/CD पाइपलाइन, एडिटर प्लगइन्स और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स से प्रोग्रामेटिक रूप से पेस्ट बनाएँ और प्राप्त करें।
आपको Pastefy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।