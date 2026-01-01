FileFlows एक बुद्धिमान फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है जो अनुकूलन योग्य विज़ुअल वर्कफ़्लो के माध्यम से आपकी मीडिया लाइब्रेरी को स्वचालित रूप से प्रबंधित और ऑप्टिमाइज़ करता है। यह नई फ़ाइलों के लिए डायरेक्टरीज़ की निगरानी करता है, स्मार्ट ट्रांसकोडिंग नियम लागू करता है, और स्टोरेज आवश्यकताओं को 90% तक कम कर सकता है — यह सब मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना। Intel QuickSync, NVIDIA, और AMD के लिए हार्डवेयर एक्सेलेरेशन सपोर्ट बड़ी लाइब्रेरीज़ पर भी प्रोसेसिंग को तेज़ रखता है।

अपने VPS पर FileFlows को सेल्फ-होस्ट करना आपके मीडिया वर्कफ़्लो को चौबीसों घंटे समर्पित CPU संसाधन प्रदान करता है, आपकी लाइब्रेरी प्रोसेसिंग को पूरी तरह से निजी रखता है, और क्लाउड-आधारित ट्रांसकोडिंग सेवाओं की प्रति-फ़ाइल लागत और बैंडविड्थ सीमाओं से बचाता है।