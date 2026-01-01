एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में FileFlows डिप्लॉय करें।
स्वचालित मीडिया फ़ाइल प्रोसेसर जो आपकी लाइब्रेरी को समझदारी से ट्रांसकोड और ऑप्टिमाइज़ करता है, जिससे फ़ाइल के आकार में 90% तक की कमी आती है।
FileFlows के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FileFlows के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FileFlows एक बुद्धिमान फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है जो अनुकूलन योग्य विज़ुअल वर्कफ़्लो के माध्यम से आपकी मीडिया लाइब्रेरी को स्वचालित रूप से प्रबंधित और ऑप्टिमाइज़ करता है। यह नई फ़ाइलों के लिए डायरेक्टरीज़ की निगरानी करता है, स्मार्ट ट्रांसकोडिंग नियम लागू करता है, और स्टोरेज आवश्यकताओं को 90% तक कम कर सकता है — यह सब मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना। Intel QuickSync, NVIDIA, और AMD के लिए हार्डवेयर एक्सेलेरेशन सपोर्ट बड़ी लाइब्रेरीज़ पर भी प्रोसेसिंग को तेज़ रखता है।
अपने VPS पर FileFlows को सेल्फ-होस्ट करना आपके मीडिया वर्कफ़्लो को चौबीसों घंटे समर्पित CPU संसाधन प्रदान करता है, आपकी लाइब्रेरी प्रोसेसिंग को पूरी तरह से निजी रखता है, और क्लाउड-आधारित ट्रांसकोडिंग सेवाओं की प्रति-फ़ाइल लागत और बैंडविड्थ सीमाओं से बचाता है।
FileFlows की मुख्य विशेषताएं
दृश्य प्रवाह डिज़ाइनर
ड्रैग-एंड-ड्रॉप फ्लो एडिटर के साथ कस्टम प्रोसेसिंग पाइपलाइन बनाएं — जटिल मल्टी-स्टेप वर्कफ़्लो बनाने के लिए किसी स्क्रिप्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
90% तक आकार में कमी
H.265/HEVC, AV1, और अन्य आधुनिक कोडेक्स में स्मार्ट ट्रांसकोडिंग दृश्य गुणवत्ता को बनाए रखते हुए फ़ाइल के आकार को नाटकीय रूप से कम करता है।
हार्डवेयर त्वरण
इंटेल क्विकसिंक, एनवीडिया एनवीईएनसी, और एएमडी एनकोडर का समर्थन करता है ताकि सीपीयू से ट्रांसकोडिंग का भार कम किया जा सके और फाइलों को काफी तेज़ी से प्रोसेस किया जा सके।
स्वचालित फ़ाइल निगरानी
निर्देशिकाओं में नई फ़ाइलों पर नज़र रखता है और स्वचालित रूप से प्रोसेसिंग शुरू करता है, ताकि आपकी लाइब्रेरी बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के ऑप्टीमाइज़्ड रहे।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
ऑडियो नॉर्मलाइज़ेशन, सबटाइटल प्रबंधन, फ़ाइल नाम बदलने और Plex और Jellyfin जैसे मीडिया सर्वर के साथ एकीकरण के लिए प्लगइन्स के साथ FileFlows का विस्तार करें।
आपको FileFlows को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।