DumbPad, DumbWare.io का एक जानबूझकर न्यूनतम, सेल्फ-होस्टेड नोटपैड एप्लिकेशन है, जो इस विचार पर आधारित है कि त्वरित साझा टेक्स्ट को शायद ही कभी अकाउंट, डेटाबेस, या पूर्ण सहयोग सुइट्स के साथ आने वाली किसी भी जटिलता की आवश्यकता होती है। नोटपैड डिस्क पर सादी फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत होते हैं, जिससे बैकअप एक-फ़ाइल कॉपी बन जाते हैं और माइग्रेशन आसान हो जाते हैं।

कई उपयोगकर्ता एक ही पैड को वास्तविक समय में एडिट कर सकते हैं, फ़ज़ी मैचिंग के साथ नोटपैड में खोज कर सकते हैं, और GitHub-शैली के अलर्ट, टेबल और सिंटैक्स-हाइलाइटेड कोड ब्लॉक के साथ मार्कडाउन का प्रीव्यू कर सकते हैं। वैकल्पिक 4-10 अंकों का पिन प्रोटेक्शन साझा सर्वर पर एक्सेस को सुरक्षित करता है, जबकि प्रोग्रेसिव वेब ऐप सपोर्ट आपको किसी भी डिवाइस पर ऑफ़लाइन एक्सेस के लिए DumbPad को इंस्टॉल करने देता है। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके नोट्स को निजी रखती है, हर ब्राउज़र से उपलब्ध कराती है, और थर्ड-पार्टी सर्विस परिवर्तनों से मुक्त रखती है।