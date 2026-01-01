एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में DumbPad डिप्लॉय करें।
बेहद आसान सेल्फ-होस्टेड शेयर्ड नोटपैड जिसमें रियल-टाइम सहयोग, मार्कडाउन प्रीव्यू, फ़ज़ी सर्च और वैकल्पिक पिन सुरक्षा शामिल है।
DumbPad के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप DumbPad के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
DumbPad, DumbWare.io का एक जानबूझकर न्यूनतम, सेल्फ-होस्टेड नोटपैड एप्लिकेशन है, जो इस विचार पर आधारित है कि त्वरित साझा टेक्स्ट को शायद ही कभी अकाउंट, डेटाबेस, या पूर्ण सहयोग सुइट्स के साथ आने वाली किसी भी जटिलता की आवश्यकता होती है। नोटपैड डिस्क पर सादी फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत होते हैं, जिससे बैकअप एक-फ़ाइल कॉपी बन जाते हैं और माइग्रेशन आसान हो जाते हैं।
कई उपयोगकर्ता एक ही पैड को वास्तविक समय में एडिट कर सकते हैं, फ़ज़ी मैचिंग के साथ नोटपैड में खोज कर सकते हैं, और GitHub-शैली के अलर्ट, टेबल और सिंटैक्स-हाइलाइटेड कोड ब्लॉक के साथ मार्कडाउन का प्रीव्यू कर सकते हैं। वैकल्पिक 4-10 अंकों का पिन प्रोटेक्शन साझा सर्वर पर एक्सेस को सुरक्षित करता है, जबकि प्रोग्रेसिव वेब ऐप सपोर्ट आपको किसी भी डिवाइस पर ऑफ़लाइन एक्सेस के लिए DumbPad को इंस्टॉल करने देता है। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके नोट्स को निजी रखती है, हर ब्राउज़र से उपलब्ध कराती है, और थर्ड-पार्टी सर्विस परिवर्तनों से मुक्त रखती है।
DumbPad की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम कोलैबोरेशन
कई उपयोगकर्ता एक ही नोटपैड को एक साथ संपादित कर सकते हैं, जिसमें परिवर्तन सभी कनेक्टेड ब्राउज़र पर सिंक्रनाइज़ हो जाते हैं।
मार्कडाउन के साथ पूर्वावलोकन
एडिटर के अंदर सीधे GitHub-शैली के अलर्ट ब्लॉक, विस्तारित टेबल, सिंटैक्स-हाइलाइटेड कोड और कोलैप्सिबल विवरण प्रस्तुत करें।
फ़ज़ी सर्च
लचीली फ़ज़ी मैचिंग के साथ, फ़ाइलनामों और फ़ाइल की पूरी सामग्री दोनों में खोज करके किसी भी नोटपैड को तुरंत ढूंढें।
वैकल्पिक पिन सुरक्षा
साझा सर्वर पर पहुँच प्रतिबंधित करने के लिए 4-10 अंकों का पिन सेट करें, बिना किसी पूर्ण खाते या उपयोगकर्ता-प्रबंधन सिस्टम को लागू किए।
डेटाबेस की कोई आवश्यकता नहीं।
नोटपैड डिस्क पर सादी फ़ाइलों के रूप में रहते हैं — बैकअप एक-फ़ाइल कॉपी होते हैं और माइग्रेशन में सेकंड लगते हैं, जिसमें किसी स्कीमा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती।
प्रोग्रेसिव वेब ऐप
DumbPad को फ़ोन, टैबलेट या डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करें ताकि हर बार ब्राउज़र टैब खोले बिना ऑफ़लाइन-सक्षम एक्सेस मिल सके।
आपको DumbPad को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।