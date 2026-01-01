Microweber एक ओपन-सोर्स CMS और वेबसाइट बिल्डर है जो आपको ब्लॉक को सीधे लाइव पेज पर ड्रैग करके पेज, ब्लॉग और ऑनलाइन स्टोर बनाने की सुविधा देता है — कोई अलग एडमिन प्रीव्यू नहीं, कोई टेम्पलेट कोडिंग नहीं। Laravel पर निर्मित और MIT के तहत लाइसेंस प्राप्त, यह एक पूर्ण ई-कॉमर्स इंजन, बहुभाषी सामग्री और एक मॉड्यूल सिस्टम के साथ आता है जिसमें दुकानें, गैलरी, संपर्क फ़ॉर्म और ब्लॉग पोस्ट शामिल हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Microweber को सेल्फ-होस्ट करना आपकी साइट फ़ाइलों, ग्राहक ऑर्डर और अपलोड किए गए मीडिया को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-साइट शुल्क, बिना किसी लेनदेन कटौती, और आपके द्वारा इंस्टॉल किए जा सकने वाले थीम या मॉड्यूल पर कोई प्लेटफ़ॉर्म प्रतिबंध नहीं।