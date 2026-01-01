एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Microweber डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स ड्रैग-एंड-ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर और CMS बिल्ट-इन ई-कॉमर्स के साथ, Laravel द्वारा संचालित।
Microweber के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Microweber के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Microweber एक ओपन-सोर्स CMS और वेबसाइट बिल्डर है जो आपको ब्लॉक को सीधे लाइव पेज पर ड्रैग करके पेज, ब्लॉग और ऑनलाइन स्टोर बनाने की सुविधा देता है — कोई अलग एडमिन प्रीव्यू नहीं, कोई टेम्पलेट कोडिंग नहीं। Laravel पर निर्मित और MIT के तहत लाइसेंस प्राप्त, यह एक पूर्ण ई-कॉमर्स इंजन, बहुभाषी सामग्री और एक मॉड्यूल सिस्टम के साथ आता है जिसमें दुकानें, गैलरी, संपर्क फ़ॉर्म और ब्लॉग पोस्ट शामिल हैं।
अपने स्वयं के VPS पर Microweber को सेल्फ-होस्ट करना आपकी साइट फ़ाइलों, ग्राहक ऑर्डर और अपलोड किए गए मीडिया को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-साइट शुल्क, बिना किसी लेनदेन कटौती, और आपके द्वारा इंस्टॉल किए जा सकने वाले थीम या मॉड्यूल पर कोई प्लेटफ़ॉर्म प्रतिबंध नहीं।
Microweber की मुख्य विशेषताएं
लाइव ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर
ब्लॉक्स, टेक्स्ट और इमेज को ड्रैग करके उनकी जगह पर रखकर, सीधे फ्रंट-एंड पर पेजों को एडिट करें — आप जो लेआउट बनाते हैं, वह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा विज़िटर देखते हैं।
बिल्ट-इन ई-कॉमर्स
एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करें जिसमें उत्पाद कैटलॉग, कार्ट, चेकआउट और ऑर्डर प्रबंधन कोर में शामिल हैं — किसी अलग प्लगइन या सदस्यता की आवश्यकता नहीं है।
लारावेल आधार
Laravel PHP फ्रेमवर्क पर निर्मित, डेवलपर्स को एक परिचित MVC संरचना, कंपोजर पैकेज और एलोक्वेंट ORM प्रदान करता है ताकि प्लेटफॉर्म का सुरक्षित रूप से विस्तार किया जा सके।
बहुभाषी सामग्री
नेटिव ट्रांसलेशन टूल्स की मदद से एक ही साइट को कई भाषाओं में प्रकाशित करें, ताकि आप थर्ड-पार्टी प्लगइन्स के बिना अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुँच सकें।
मॉड्यूल इकोसिस्टम
गैलरी, संपर्क फ़ॉर्म, स्लाइडर, दुकानें और ब्लॉग पोस्ट को पुन: प्रयोज्य मॉड्यूल के रूप में जोड़ें जिन्हें किसी भी पेज पर डाला जा सकता है और दृश्यात्मक रूप से पुन: कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
व्हाइट-लेबल थीम्स
एमआईटी लाइसेंस के तहत टेम्पलेट्स, ब्रांडिंग और लेआउट्स को स्वतंत्र रूप से कस्टमाइज़ करें — यह उन एजेंसियों के लिए आदर्श है जो वेंडर लॉक-इन के बिना क्लाइंट्स के लिए साइट्स बनाती हैं।
आपको Microweber को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।