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गंभीर फोटोग्राफरों के लिए बनाया गया सेल्फ-होस्टेड फोटो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जिसमें एल्बम संगठन, शेयरिंग कंट्रोल और मेटाडेटा-अवेयर ब्राउज़िंग शामिल है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Lychee के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Lychee एक पॉलिश किया हुआ ओपन-सोर्स फोटो मैनेजमेंट सिस्टम है जो छवियों के किसी भी फोल्डर को खूबसूरती से प्रस्तुत की गई ऑनलाइन गैलरी में बदल देता है। यह EXIF और IPTC मेटाडेटा को इंडेक्स करता है, रिस्पॉन्सिव थंबनेल बनाता है, तस्वीरों को नेस्टेड एल्बम में व्यवस्थित करता है, और व्यक्तिगत एल्बम या एकल तस्वीरों के लिए सार्वजनिक, पासवर्ड-संरक्षित और निजी शेयरिंग प्रदान करता है — यह सब एक साफ, मोबाइल-फ्रेंडली वेब UI द्वारा समर्थित है।
अपने VPS पर Lychee को सेल्फ-होस्ट करने से पूर्ण-रिज़ॉल्यूशन वाले मूल, स्थान डेटा और देखने का इतिहास आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, बजाय इसके कि इसे किसी थर्ड-पार्टी फोटो प्लेटफॉर्म को सौंपा जाए। ऐप MySQL, MariaDB, PostgreSQL, या SQLite को बैकएंड के रूप में सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट स्टोरेज, LDAP, और OAuth प्रोवाइडर्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट होता है — जिससे यह व्यक्तिगत फोटो आर्काइव या एक छोटी टीम की साझा लाइब्रेरी के लिए समान रूप से उपयुक्त हो जाता है।
Lychee की मुख्य विशेषताएं
नेस्टेड एल्बम पदानुक्रम
ड्रैग-एंड-ड्रॉप करके क्रम बदलने, कवर इमेज चुनने और हर एल्बम के लिए शेयरिंग कंट्रोल के साथ तस्वीरों को एल्बम और सब-एल्बम में व्यवस्थित करें।
EXIF और IPTC मेटाडेटा
कैमरा, लेंस, एक्सपोजर, जीपीएस और आईपीटीसी टैग का स्वचालित निष्कर्षण, ताकि एल्बम को कैमरा बॉडी, फोकल लंबाई या स्थान के अनुसार खोजा और फ़िल्टर किया जा सके।
विस्तृत साझाकरण नियंत्रण
एल्बम को सार्वजनिक, पासवर्ड-सुरक्षित, या केवल आमंत्रण द्वारा बनाया जा सकता है, और अपनी बाकी लाइब्रेरी को उजागर किए बिना प्रति एल्बम या प्रति फोटो शेयर लिंक जनरेट करें।
RAW और HEIC सपोर्ट
RAW फॉर्मेट और HEIC का नेटिव हैंडलिंग JPEG, PNG और वीडियो के साथ — लाइची मूल फ़ाइल को सुरक्षित रखते हुए वेब के लिए ट्रांसकोड करता है।
OAuth और LDAP लॉगिन
मौजूदा पहचान प्रदाताओं से कनेक्ट करें, जिसमें Google, GitHub और कोई भी LDAP डायरेक्टरी शामिल है, ताकि योगदानकर्ता उन क्रेडेंशियल के साथ साइन इन कर सकें जो उनके पास पहले से हैं।
ऑब्जेक्ट स्टोरेज बैकएंड
वैकल्पिक रूप से, अपनी लाइब्रेरी को लोकल डिस्क से आगे बढ़ाने के लिए S3-संगत ऑब्जेक्ट स्टोरेज पर फ़ोटो स्टोर करें, जबकि UX को समान बनाए रखें।
आपको Lychee को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।