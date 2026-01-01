Lychee एक पॉलिश किया हुआ ओपन-सोर्स फोटो मैनेजमेंट सिस्टम है जो छवियों के किसी भी फोल्डर को खूबसूरती से प्रस्तुत की गई ऑनलाइन गैलरी में बदल देता है। यह EXIF और IPTC मेटाडेटा को इंडेक्स करता है, रिस्पॉन्सिव थंबनेल बनाता है, तस्वीरों को नेस्टेड एल्बम में व्यवस्थित करता है, और व्यक्तिगत एल्बम या एकल तस्वीरों के लिए सार्वजनिक, पासवर्ड-संरक्षित और निजी शेयरिंग प्रदान करता है — यह सब एक साफ, मोबाइल-फ्रेंडली वेब UI द्वारा समर्थित है।

अपने VPS पर Lychee को सेल्फ-होस्ट करने से पूर्ण-रिज़ॉल्यूशन वाले मूल, स्थान डेटा और देखने का इतिहास आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, बजाय इसके कि इसे किसी थर्ड-पार्टी फोटो प्लेटफॉर्म को सौंपा जाए। ऐप MySQL, MariaDB, PostgreSQL, या SQLite को बैकएंड के रूप में सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट स्टोरेज, LDAP, और OAuth प्रोवाइडर्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट होता है — जिससे यह व्यक्तिगत फोटो आर्काइव या एक छोटी टीम की साझा लाइब्रेरी के लिए समान रूप से उपयुक्त हो जाता है।