ShipShipShip एक ओपन-सोर्स चेंजलॉग और रोडमैप एप्लिकेशन है जो प्रोडक्ट टीमों को एक ही जगह पर अपडेट साझा करने और कम्युनिटी फीडबैक इकट्ठा करने में मदद करता है। SvelteKit और Go के साथ निर्मित, यह एक पॉलिश किए गए पब्लिक चेंजलॉग को एक कानबन-स्टाइल एडमिन बोर्ड के साथ जोड़ता है जहाँ हर रिलीज़, फिक्स और आने वाला आइडिया उसे मिले वोटों और प्रतिक्रियाओं के साथ रहता है।

अपने VPS पर ShipShipShip को सेल्फ-होस्ट करना सब्सक्राइबर लिस्ट, SMTP क्रेडेंशियल और फीडबैक डेटा को आपके अपने नियंत्रण में रखता है, होस्ट किए गए विकल्पों की प्रति-सीट मूल्य निर्धारण को हटाता है, और आपको इंस्टॉल करने योग्य थीम के माध्यम से पब्लिक पेज को ब्रांड करने देता है जो आपके प्रोडक्ट से मेल खाते हैं।