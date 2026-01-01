1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ShipShipShip डिप्लॉय करें।
हल्का-फुल्का सेल्फ-होस्टेड चेंजलॉग और रोडमैप प्लेटफॉर्म, सामुदायिक वोटिंग, इमोजी रिएक्शन और न्यूज़लेटर ऑटोमेशन के साथ।
ShipShipShip के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ShipShipShip के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ShipShipShip एक ओपन-सोर्स चेंजलॉग और रोडमैप एप्लिकेशन है जो प्रोडक्ट टीमों को एक ही जगह पर अपडेट साझा करने और कम्युनिटी फीडबैक इकट्ठा करने में मदद करता है। SvelteKit और Go के साथ निर्मित, यह एक पॉलिश किए गए पब्लिक चेंजलॉग को एक कानबन-स्टाइल एडमिन बोर्ड के साथ जोड़ता है जहाँ हर रिलीज़, फिक्स और आने वाला आइडिया उसे मिले वोटों और प्रतिक्रियाओं के साथ रहता है।
अपने VPS पर ShipShipShip को सेल्फ-होस्ट करना सब्सक्राइबर लिस्ट, SMTP क्रेडेंशियल और फीडबैक डेटा को आपके अपने नियंत्रण में रखता है, होस्ट किए गए विकल्पों की प्रति-सीट मूल्य निर्धारण को हटाता है, और आपको इंस्टॉल करने योग्य थीम के माध्यम से पब्लिक पेज को ब्रांड करने देता है जो आपके प्रोडक्ट से मेल खाते हैं।
ShipShipShip की मुख्य विशेषताएं
कम्यूनिटी मतदान
आगंतुक प्रस्तावित फीचर्स पर वोट करते हैं ताकि टीम आंतरिक अनुमानों के बजाय वास्तविक मांग के आधार पर रोडमैप को प्राथमिकता दे सके।
इमोजी प्रतिक्रियाएँ
आठ प्रतिक्रिया प्रकार पाठकों को प्रत्येक प्रविष्टि पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देते हैं, जिससे उन्हें साइन-अप प्रक्रिया से गुज़ारे बिना हल्का संकेत मिलता है।
कनबन रोडमैप
अनुकूलन योग्य स्टेटस वाला ड्रैग-एंड-ड्रॉप बोर्ड हर प्रस्तावित, प्रगति पर और शिप किए गए आइटम को पूरी टीम के लिए दृश्यमान रखता है।
न्यूज़लेटर ऑटोमेशन
SMTP-समर्थित न्यूज़लेटर स्वचालित रूप से भेजे जाते हैं जब किसी एंट्री का स्टेटस बदलता है, ताकि ग्राहक मैन्युअल रूप से भेजे बिना रिलीज़ के बारे में जान सकें।
इंस्टॉल करने योग्य थीम्स
मैनिफेस्ट-ड्रिवन थीम सिस्टम एडमिन पैनल को पब्लिक चेंजलॉग से अलग करता है ताकि आप अपने प्रोडक्ट ब्रांडिंग का सटीक रूप से मिलान कर सकें।
RESTful API
इवेंट्स, रिएक्शन, वोट और न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर के लिए पूर्ण REST API, CI/CD या मार्केटिंग टूल्स के साथ इंटीग्रेट करना आसान बनाता है।
आपको ShipShipShip को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।