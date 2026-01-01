Jellystat एक ओपन-सोर्स स्टैटिस्टिक्स ऐप्लिकेशन है जिसे विशेष रूप से Jellyfin मीडिया सर्वर के लिए बनाया गया है, जो Plex के लिए Tautulli की एनालिटिक्स शैली से प्रेरित है। यह आपके Jellyfin सर्वर के API से कनेक्ट होता है और लगातार प्लेबैक डेटा, उपयोगकर्ता गतिविधि और लाइब्रेरी की जानकारी एकत्र करता है, और इंटरैक्टिव चार्ट और विस्तृत प्रति-उपयोगकर्ता डैशबोर्ड के माध्यम से सब कुछ प्रस्तुत करता है।

VPS पर Jellystat को सेल्फ-होस्ट करना आपके देखने के इतिहास और सर्वर एनालिटिक्स को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, जो तीसरे पक्ष की ट्रैकिंग सेवाओं से मुक्त है। एक बंडल किया गया PostgreSQL डेटाबेस कंटेनर अपडेट्स के दौरान ऐतिहासिक प्लेबैक डेटा को बनाए रखता है, और बिल्ट-इन बैकअप सिस्टम आपके स्टैटिस्टिक्स और कॉन्फ़िगरेशन को सेव करता है ताकि एनालिटिक्स मैन्युअल एक्सपोर्ट्स के बिना अपग्रेड और माइग्रेशन के बाद भी बने रहें।