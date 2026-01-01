1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Jellystat डिप्लॉय करें।
Jellyfin मीडिया सर्वर के लिए ओपन-सोर्स आँकड़े और जानकारी डैशबोर्ड, विस्तृत प्लेबैक ट्रैकिंग और यूज़र एनालिटिक्स के साथ।
Jellystat के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Jellystat के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Jellystat एक ओपन-सोर्स स्टैटिस्टिक्स ऐप्लिकेशन है जिसे विशेष रूप से Jellyfin मीडिया सर्वर के लिए बनाया गया है, जो Plex के लिए Tautulli की एनालिटिक्स शैली से प्रेरित है। यह आपके Jellyfin सर्वर के API से कनेक्ट होता है और लगातार प्लेबैक डेटा, उपयोगकर्ता गतिविधि और लाइब्रेरी की जानकारी एकत्र करता है, और इंटरैक्टिव चार्ट और विस्तृत प्रति-उपयोगकर्ता डैशबोर्ड के माध्यम से सब कुछ प्रस्तुत करता है।
VPS पर Jellystat को सेल्फ-होस्ट करना आपके देखने के इतिहास और सर्वर एनालिटिक्स को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, जो तीसरे पक्ष की ट्रैकिंग सेवाओं से मुक्त है। एक बंडल किया गया PostgreSQL डेटाबेस कंटेनर अपडेट्स के दौरान ऐतिहासिक प्लेबैक डेटा को बनाए रखता है, और बिल्ट-इन बैकअप सिस्टम आपके स्टैटिस्टिक्स और कॉन्फ़िगरेशन को सेव करता है ताकि एनालिटिक्स मैन्युअल एक्सपोर्ट्स के बिना अपग्रेड और माइग्रेशन के बाद भी बने रहें।
Jellystat की मुख्य विशेषताएं
प्लेबैक ट्रैकिंग
प्रत्येक Jellyfin स्ट्रीम को उपयोगकर्ता, आइटम, डिवाइस और देखने की अवधि के साथ रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आपके पास मीडिया सर्वर गतिविधि का पूरा इतिहास हो।
उपयोगकर्ता गतिविधि अंतर्दृष्टि
उपयोगकर्ता-वार डैशबोर्ड पूरे घर में मीडिया उपयोग के पारदर्शी विश्लेषण के लिए देखने का समय, पसंदीदा सामग्री और देखने के पैटर्न दिखाते हैं।
पुस्तकालय के आँकड़े
फ़िल्मों, शो और अन्य सामग्री का विस्तृत विश्लेषण, शैली, कोडेक और रेज़ोल्यूशन के आधार पर आपकी मीडिया लाइब्रेरी का स्वरूप दर्शाता है।
बिल्ट-इन बैकअप्स
जेलीस्टैट डेटाबेस के लिए एक-क्लिक बैकअप और रीस्टोर अपग्रेड, माइग्रेशन और होस्ट परिवर्तनों के दौरान आपके ऐतिहासिक आँकड़ों को सुरक्षित रखता है।
सुरक्षित प्रमाणीकरण
JWT-आधारित लॉगिन, साइन-इन के लिए जेलीफ़िन यूज़र अकाउंट्स पर निर्भर किए बिना, एनालिटिक्स डैशबोर्ड को सार्वजनिक पहुंच से सुरक्षित रखता है।
आपको Jellystat को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।