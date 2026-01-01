1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Rundeck डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स रनबुक ऑटोमेशन जो स्क्रिप्ट्स और वर्कफ़्लो को किसी भी टीम के लिए सेल्फ-सर्विस ऑपरेशंस में बदल देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Rundeck के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Rundeck PagerDuty द्वारा मेंटेन किया जाने वाला ओपन-सोर्स रनबुक ऑटोमेशन इंजन है। यह ऑपरेशनल स्क्रिप्ट्स, एड-हॉक कमांड्स और जटिल मल्टी-स्टेप प्रक्रियाओं को वर्ज़न्ड जॉब्स में बदल देता है, जिन्हें टीम में कोई भी वेब UI, API या चैट इंटीग्रेशन से सुरक्षित रूप से चला सकता है — बिना SSH कीज़ या प्रोडक्शन क्रेडेंशियल दिए।
अपने खुद के VPS पर Rundeck को सेल्फ-होस्ट करने से जॉब डेफिनिशन, एग्जीक्यूशन हिस्ट्री और नोड इन्वेंटरी आपके नियंत्रण में रहती हैं। ऑपरेशंस, सपोर्ट और ऑन-कॉल इंजीनियरों को डिप्लॉयमेंट ट्रिगर करने, सर्विसेज़ रीस्टार्ट करने, कीज़ रोटेट करने और घटनाओं को हल करने के लिए एक सिंगल ऑडिटेड जगह मिलती है — जिससे ट्राइबल नॉलेज रियूजेबल, परमिशन-स्कोपड ऑटोमेशन में बदल जाती है।
Rundeck की मुख्य विशेषताएं
सेल्फ-सर्विस कार्य
स्क्रिप्ट्स और शेल कमांड्स को पैरामीटराइज़्ड जॉब्स के रूप में तैयार करें ताकि गैर-इंजीनियर वेब यूआई से सामान्य ऑपरेशनल कार्य सुरक्षित रूप से चला सकें।
भूमिका-आधारित पहुँच
विस्तृत ACL नीतियां नियंत्रित करती हैं कि कौन प्रत्येक जॉब, प्रोजेक्ट और नोड को पढ़ सकता है, चला सकता है, संपादित कर सकता है या हटा सकता है — सुरक्षित एक्सेस सौंपने के लिए एकदम सही।
वर्कफ़्लो ऑर्केस्ट्रेशन
एक सिंगल वर्कफ़्लो से कंडीशनल लॉजिक, एरर हैंडलर और पैरेलल एग्जीक्यूशन के साथ सैकड़ों रिमोट नोड्स में चरणों को श्रृंखलाबद्ध करें।
ऑडिट और निष्पादन इतिहास
प्रत्येक जॉब रन को पूरे आउटपुट, पैरामीटर और इसे ट्रिगर करने वाले उपयोगकर्ता के साथ लॉग किया जाता है, जो आपको एक संपूर्ण ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल प्रदान करता है।
API और वेबहुक्स
CI/CD पाइपलाइन, मॉनिटरिंग अलर्ट या चैटऑप्स से जॉब ट्रिगर करें, जिसमें एक पूर्ण REST API, वेबहुक रिसीवर और CLI क्लाइंट शामिल हैं।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira, और दर्जनों अन्य इंटीग्रेशन के लिए बिल्ट-इन और कम्युनिटी प्लगइन्स के साथ Rundeck का विस्तार करें।
आपको Rundeck को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।