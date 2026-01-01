Rundeck PagerDuty द्वारा मेंटेन किया जाने वाला ओपन-सोर्स रनबुक ऑटोमेशन इंजन है। यह ऑपरेशनल स्क्रिप्ट्स, एड-हॉक कमांड्स और जटिल मल्टी-स्टेप प्रक्रियाओं को वर्ज़न्ड जॉब्स में बदल देता है, जिन्हें टीम में कोई भी वेब UI, API या चैट इंटीग्रेशन से सुरक्षित रूप से चला सकता है — बिना SSH कीज़ या प्रोडक्शन क्रेडेंशियल दिए।

अपने खुद के VPS पर Rundeck को सेल्फ-होस्ट करने से जॉब डेफिनिशन, एग्जीक्यूशन हिस्ट्री और नोड इन्वेंटरी आपके नियंत्रण में रहती हैं। ऑपरेशंस, सपोर्ट और ऑन-कॉल इंजीनियरों को डिप्लॉयमेंट ट्रिगर करने, सर्विसेज़ रीस्टार्ट करने, कीज़ रोटेट करने और घटनाओं को हल करने के लिए एक सिंगल ऑडिटेड जगह मिलती है — जिससे ट्राइबल नॉलेज रियूजेबल, परमिशन-स्कोपड ऑटोमेशन में बदल जाती है।