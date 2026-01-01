1-क्लिक में Remark42 डिप्लॉय करें।
ब्लॉग और वेबसाइट के लिए निजता-केंद्रित ओपन-सोर्स कमेंटिंग इंजन — Disqus का एक हल्का सेल्फ-होस्टेड विकल्प।
Remark42 के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Remark42 के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Remark42 ब्लॉग्स और वेबसाइट्स के लिए एक हल्का, ओपन-सोर्स कमेंटिंग इंजन है, जिसे Disqus, Facebook Comments और अन्य कमर्शियल कमेंट प्लेटफॉर्म्स के प्राइवेसी का सम्मान करने वाले विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। कम मेमोरी फुटप्रिंट और हाई कॉन्करेंसी के लिए Go में लिखा गया, यह किसी भी वेबसाइट — स्टैटिक HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, या किसी अन्य फ्रेमवर्क पर — एक सिंगल JavaScript स्निपेट के माध्यम से एम्बेड होता है, ताकि विज़िटर्स को ट्रैक किए बिना या विज्ञापन दिखाए बिना थ्रेडेड डिस्कशन जोड़े जा सकें।
अपने VPS पर Remark42 को सेल्फ-होस्ट करने से हर रीडर कमेंट, वोट और अकाउंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहता है, बजाय इसके कि किसी थर्ड-पार्टी SaaS द्वारा विज्ञापन डेटा के लिए माइन किया जाए। कॉम्पैक्ट स्टैक एम्बेडेड BoltDB स्टोरेज के साथ एक सिंगल कंटेनर में चलता है — किसी अलग डेटाबेस या कैश की आवश्यकता नहीं है।
Remark42 की मुख्य विशेषताएं
आसान एम्बेड
थ्रेडेड टिप्पणियाँ जोड़ने के लिए किसी भी वेबसाइट में एक सिंगल जावास्क्रिप्ट स्निपेट डालें — यह स्टेटिक साइट्स, ब्लॉग्स और कस्टम HTML की अनुमति देने वाले किसी भी फ्रेमवर्क के साथ काम करता है।
बहु-प्रदाता OAuth
आगंतुक Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon के साथ, या गुमनाम या ईमेल-लिंक प्रमाणीकरण के माध्यम से साइन इन करते हैं।
गोपनीयता पर केंद्रित
कोई ट्रैकिंग पिक्सेल नहीं, कोई थर्ड-पार्टी कुकीज़ नहीं, कोई व्यवहार संबंधी प्रोफाइलिंग नहीं — Remark42 केवल वही स्टोर करता है जो टिप्पणियाँ और सूचनाएं प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है।
मार्कडाउन और थ्रेडिंग
पूर्ण मार्कडाउन समर्थन जिसमें कोड ब्लॉक, नेस्टेड रिप्लाई, वोटिंग, और कॉन्फ़िगरेबल टाइम विंडो के साथ एडिट/डिलीट की सुविधा शामिल है।
मॉडरेशन उपकरण
बल्क मॉडरेशन, IP ब्लॉकिंग, अपशब्द फ़िल्टरिंग, कमेंट सर्च और नए कमेंट्स पर ईमेल/टेलीग्राम नोटिफिकेशन के लिए बिल्ट-इन एडमिन टूल्स।
बैकअप और निर्यात
कॉम्पैक्ट बोल्टडीबी स्टोरेज स्वचालित दैनिक बैकअप के साथ, डिस्कस और वर्डप्रेस टिप्पणियों के लिए इम्पोर्टर, और माइग्रेशन के लिए JSON एक्सपोर्ट।
आपको Remark42 को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।