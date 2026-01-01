Remark42 ब्लॉग्स और वेबसाइट्स के लिए एक हल्का, ओपन-सोर्स कमेंटिंग इंजन है, जिसे Disqus, Facebook Comments और अन्य कमर्शियल कमेंट प्लेटफॉर्म्स के प्राइवेसी का सम्मान करने वाले विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। कम मेमोरी फुटप्रिंट और हाई कॉन्करेंसी के लिए Go में लिखा गया, यह किसी भी वेबसाइट — स्टैटिक HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, या किसी अन्य फ्रेमवर्क पर — एक सिंगल JavaScript स्निपेट के माध्यम से एम्बेड होता है, ताकि विज़िटर्स को ट्रैक किए बिना या विज्ञापन दिखाए बिना थ्रेडेड डिस्कशन जोड़े जा सकें।

अपने VPS पर Remark42 को सेल्फ-होस्ट करने से हर रीडर कमेंट, वोट और अकाउंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहता है, बजाय इसके कि किसी थर्ड-पार्टी SaaS द्वारा विज्ञापन डेटा के लिए माइन किया जाए। कॉम्पैक्ट स्टैक एम्बेडेड BoltDB स्टोरेज के साथ एक सिंगल कंटेनर में चलता है — किसी अलग डेटाबेस या कैश की आवश्यकता नहीं है।