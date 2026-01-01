1-क्लिक इंस्टॉलेशन में FusionAuth डिप्लॉय करें।
OAuth, SAML, सोशल लॉगिन, MFA, और डेवलपर-फर्स्ट API के साथ स्व-होस्टेड ग्राहक पहचान और एक्सेस प्रबंधन प्लेटफॉर्म।
FusionAuth के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FusionAuth के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FusionAuth एक ग्राहक पहचान और एक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से डेवलपर्स के लिए बनाया गया है — Auth0, Okta और Cognito का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प जो OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, सोशल लॉगिन, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्डलेस लॉगिन और एक व्यापक REST API प्रदान करता है। मूल रूप से Inversoft द्वारा हाई-ट्रैफिक कंज्यूमर ऐप्स के लिए बनाया गया, यह एक ही डिप्लॉयमेंट पर एक सिंगल टेनेंट से लाखों उपयोगकर्ताओं तक स्केल करता है।
अपने VPS पर FusionAuth को सेल्फ-होस्ट करना हर उपयोगकर्ता अकाउंट, पासवर्ड हैश, OAuth टोकन और ऑडिट लॉग को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बजाय इसके कि किसी थर्ड-पार्टी पहचान प्रदाता पर निर्भर रहना पड़े जो मूल्य निर्धारण या शर्तों को बदल सकता है। कम्युनिटी एडिशन पूरी तरह से मुफ्त है और इसमें अधिकांश प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट में उपयोग की जाने वाली मुख्य ऑथेंटिकेशन और ऑथराइज़ेशन सुविधाएँ शामिल हैं।
FusionAuth की मुख्य विशेषताएं
OAuth, OIDC और SAML
पूर्ण OAuth 2.0, OpenID Connect, और SAML 2.0 सर्वर, जिसमें ऑथराइज़ेशन कोड, PKCE, डिवाइस, और क्लाइंट क्रेडेंशियल ग्रांट फ़्लो तुरंत उपलब्ध हैं।
सामाजिक और एंटरप्राइज़ लॉगिन
गूगल, फेसबुक, गिटहब, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन और ट्विटर के लिए नेटिव सोशल लॉगिन, और एंटरप्राइज़ ग्राहकों के लिए जेनेरिक OIDC और SAML फेडरेशन।
मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
TOTP ऑथेंटिकेटर ऐप्स, SMS, ईमेल, और FIDO2 WebAuthn पासकीज़ अनुकूली नीतियों के साथ जो जोखिम संकेतों के आधार पर समायोजित होती हैं।
मल्टी-टेनेंट डिज़ाइन से
SaaS मल्टी-टेनेंसी, एजेंसी क्लाइंट पृथक्करण, या B2B पार्टनर खातों के लिए उपयोगकर्ताओं, एप्लिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन को अलग-अलग किरायेदारों में अलग करें।
थीम योग्य लॉगिन पेज
होस्टेड लॉगिन, साइन अप और खाता-प्रबंधन पेज को अपने ब्रांड रंगों, लोगो और कॉपी के साथ मस्टैच-टेम्पलेट एडिटर के माध्यम से कस्टमाइज़ करें।
हर चीज़ के लिए REST API
एडमिन UI में हर ऑपरेशन एक दस्तावेजित REST API और Java, Node, Python, Go, और अन्य के लिए समर्पित क्लाइंट लाइब्रेरीज़ के माध्यम से भी उपलब्ध है।
आपको FusionAuth को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।