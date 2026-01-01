FusionAuth एक ग्राहक पहचान और एक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से डेवलपर्स के लिए बनाया गया है — Auth0, Okta और Cognito का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प जो OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, सोशल लॉगिन, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्डलेस लॉगिन और एक व्यापक REST API प्रदान करता है। मूल रूप से Inversoft द्वारा हाई-ट्रैफिक कंज्यूमर ऐप्स के लिए बनाया गया, यह एक ही डिप्लॉयमेंट पर एक सिंगल टेनेंट से लाखों उपयोगकर्ताओं तक स्केल करता है।

अपने VPS पर FusionAuth को सेल्फ-होस्ट करना हर उपयोगकर्ता अकाउंट, पासवर्ड हैश, OAuth टोकन और ऑडिट लॉग को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बजाय इसके कि किसी थर्ड-पार्टी पहचान प्रदाता पर निर्भर रहना पड़े जो मूल्य निर्धारण या शर्तों को बदल सकता है। कम्युनिटी एडिशन पूरी तरह से मुफ्त है और इसमें अधिकांश प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट में उपयोग की जाने वाली मुख्य ऑथेंटिकेशन और ऑथराइज़ेशन सुविधाएँ शामिल हैं।