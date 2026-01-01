Firefly III को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
एक सुरक्षित, सेल्फ-होस्टेड डबल-एंट्री बहीखाता प्रणाली के साथ अपने व्यक्तिगत वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखें।
Firefly III के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Firefly III के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Firefly III सेल्फ-होस्टेड व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए स्वर्ण मानक है। यह पेशेवर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सटीकता के साथ आपकी आय, खर्चों और बजट को ट्रैक करने के लिए एक व्यापक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। डबल-एंट्री बहीखाता प्रणाली पूर्ण स्रोत और गंतव्य संदर्भ के साथ हर लेनदेन को रिकॉर्ड करती है, जिससे एक सटीक लेजर बनता है जिसे आप किसी भी समय ऑडिट कर सकते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्ट करके, आप संवेदनशील वित्तीय डेटा को तीसरे पक्ष के एग्रीगेटरों के साथ साझा करने के जोखिम को खत्म करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी कुल संपत्ति, खर्च करने की आदतें और खाते का बैलेंस बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क और बिना डेटा-माइनिंग के पूरी तरह गोपनीय रहें।
Firefly III की मुख्य विशेषताएं
दोहरी प्रविष्टि बहीखाता
एक पेशेवर-ग्रेड सिस्टम के साथ वित्तीय सटीकता सुनिश्चित करें जो कई खातों में हर पैसे का हिसाब रखता है।
एडवांस्ड बजटिंग
जटिल मासिक या वार्षिक बजट निर्धारित करें और जब आप अपनी सीमाओं के करीब पहुँच रहे हों तो दृश्य संकेतक प्राप्त करें।
ऑटोमेशन नियम
कस्टम नियम बनाकर समय बचाएं जो विवरण या राशियों के आधार पर लेनदेन को स्वचालित रूप से वर्गीकृत और टैग करते हैं।
विस्तृत रिपोर्टिंग
समय के साथ अपनी कुल संपत्ति, खर्च के पैटर्न और वित्तीय वृद्धि को दृश्यमान करने के लिए जानकारीपूर्ण चार्ट और ग्राफ़ उत्पन्न करें।
आपको Firefly III को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।