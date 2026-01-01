Firefly III सेल्फ-होस्टेड व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए स्वर्ण मानक है। यह पेशेवर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सटीकता के साथ आपकी आय, खर्चों और बजट को ट्रैक करने के लिए एक व्यापक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। डबल-एंट्री बहीखाता प्रणाली पूर्ण स्रोत और गंतव्य संदर्भ के साथ हर लेनदेन को रिकॉर्ड करती है, जिससे एक सटीक लेजर बनता है जिसे आप किसी भी समय ऑडिट कर सकते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्ट करके, आप संवेदनशील वित्तीय डेटा को तीसरे पक्ष के एग्रीगेटरों के साथ साझा करने के जोखिम को खत्म करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी कुल संपत्ति, खर्च करने की आदतें और खाते का बैलेंस बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क और बिना डेटा-माइनिंग के पूरी तरह गोपनीय रहें।