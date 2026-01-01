1-क्लिक इंस्टॉलेशन में MediaGo डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड वीडियो स्निफर और डाउनलोडर जो M3U8, HLS, YouTube, Bilibili, और 1000+ अन्य साइटों से वीडियो कैप्चर करता है।
MediaGo के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MediaGo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MediaGo एक ओपन-सोर्स वीडियो डाउनलोडर है जो yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE, और BBDown जैसे युद्ध-परीक्षित इंजनों के साथ ब्राउज़र-आधारित UI को जोड़ता है। यह M3U8 और HLS प्लेलिस्ट, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit, और एक हजार से अधिक अन्य समर्थित साइटों से स्ट्रीम को पहचानता और सहेजता है, फिर परिणाम को बिना किसी अलग ffmpeg चरण के किसी भी प्रारूप या गुणवत्ता में परिवर्तित करता है।
अपने स्वयं के VPS पर MediaGo चलाने का मतलब है कि डाउनलोड आपके लैपटॉप के बजाय एक तेज़, हमेशा चालू रहने वाले सर्वर पर होते हैं, और फ़ाइलें आपके नियंत्रण वाले स्टोरेज में रहती हैं। एक साथी ब्राउज़र एक्सटेंशन और HTTP API आपको किसी भी डिवाइस से लिंक को एक ही कतार में भेजने की सुविधा देते हैं, जिसमें कार्य प्रबंधन, प्रगति और इतिहास एक साफ वेब डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं।
MediaGo की मुख्य विशेषताएं
M3U8 और HLS स्निफर
किसी भी वेब पेज से सेगमेंटेड स्ट्रीम्स का पता लगाएं और डाउनलोड करें, जिसमें DRM-मुक्त लाइव कैप्चर और ऑन-डिमांड प्लेलिस्ट शामिल हैं।
yt-dlp इंजन
बंडल्ड yt-dlp सपोर्ट YouTube, Twitter, Instagram, Reddit, और एक हज़ार से अधिक अन्य समर्थित साइटों से सीधे वीडियो डाउनलोड करता है।
Bilibili डाउनलोडर
नेटिव BBDown इंटीग्रेशन बिलिबिली वीडियो, दानमाकू, सबटाइटल और उच्च-गुणवत्ता वाले ऑडियो ट्रैक को कैप्चर करता है, जो अधिकांश सामान्य डाउनलोडर के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं।
ब्राउज़र एक्सटेंशन
कंपेनियन क्रोम और फ़ायरफ़ॉक्स एक्सटेंशन किसी भी पेज पर वीडियो का पता लगाता है और उन्हें आपके सर्वर पर एक क्लिक से कतारबद्ध करता है।
इन-ऐप फॉर्मेट रूपांतरण
डैशबोर्ड छोड़े बिना, बंडल्ड ffmpeg पाइपलाइन का उपयोग करके पूरे हुए डाउनलोड को अन्य फॉर्मेट या क्वालिटी में कन्वर्ट करें।
HTTP API और ऑटोमेशन
पूर्ण REST API स्क्रिप्ट, AI असिस्टेंट और थर्ड-पार्टी टूल को टास्क बनाने, प्रगति की क्वेरी करने और डाउनलोड क्यू को मैनेज करने की अनुमति देता है।
आपको MediaGo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।