MediaGo पर 69% तक की छूट

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स्व-होस्टेड वीडियो स्निफर और डाउनलोडर जो M3U8, HLS, YouTube, Bilibili, और 1000+ अन्य साइटों से वीडियो कैप्चर करता है।

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1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
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4 vCPU कोर
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200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप MediaGo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

MediaGo एक ओपन-सोर्स वीडियो डाउनलोडर है जो yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE, और BBDown जैसे युद्ध-परीक्षित इंजनों के साथ ब्राउज़र-आधारित UI को जोड़ता है। यह M3U8 और HLS प्लेलिस्ट, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit, और एक हजार से अधिक अन्य समर्थित साइटों से स्ट्रीम को पहचानता और सहेजता है, फिर परिणाम को बिना किसी अलग ffmpeg चरण के किसी भी प्रारूप या गुणवत्ता में परिवर्तित करता है।

अपने स्वयं के VPS पर MediaGo चलाने का मतलब है कि डाउनलोड आपके लैपटॉप के बजाय एक तेज़, हमेशा चालू रहने वाले सर्वर पर होते हैं, और फ़ाइलें आपके नियंत्रण वाले स्टोरेज में रहती हैं। एक साथी ब्राउज़र एक्सटेंशन और HTTP API आपको किसी भी डिवाइस से लिंक को एक ही कतार में भेजने की सुविधा देते हैं, जिसमें कार्य प्रबंधन, प्रगति और इतिहास एक साफ वेब डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

MediaGo की मुख्य विशेषताएं

M3U8 और HLS स्निफर

किसी भी वेब पेज से सेगमेंटेड स्ट्रीम्स का पता लगाएं और डाउनलोड करें, जिसमें DRM-मुक्त लाइव कैप्चर और ऑन-डिमांड प्लेलिस्ट शामिल हैं।

yt-dlp इंजन

बंडल्ड yt-dlp सपोर्ट YouTube, Twitter, Instagram, Reddit, और एक हज़ार से अधिक अन्य समर्थित साइटों से सीधे वीडियो डाउनलोड करता है।

Bilibili डाउनलोडर

नेटिव BBDown इंटीग्रेशन बिलिबिली वीडियो, दानमाकू, सबटाइटल और उच्च-गुणवत्ता वाले ऑडियो ट्रैक को कैप्चर करता है, जो अधिकांश सामान्य डाउनलोडर के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं।

ब्राउज़र एक्सटेंशन

कंपेनियन क्रोम और फ़ायरफ़ॉक्स एक्सटेंशन किसी भी पेज पर वीडियो का पता लगाता है और उन्हें आपके सर्वर पर एक क्लिक से कतारबद्ध करता है।

इन-ऐप फॉर्मेट रूपांतरण

डैशबोर्ड छोड़े बिना, बंडल्ड ffmpeg पाइपलाइन का उपयोग करके पूरे हुए डाउनलोड को अन्य फॉर्मेट या क्वालिटी में कन्वर्ट करें।

HTTP API और ऑटोमेशन

पूर्ण REST API स्क्रिप्ट, AI असिस्टेंट और थर्ड-पार्टी टूल को टास्क बनाने, प्रगति की क्वेरी करने और डाउनलोड क्यू को मैनेज करने की अनुमति देता है।

आपको MediaGo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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