MediaGo एक ओपन-सोर्स वीडियो डाउनलोडर है जो yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE, और BBDown जैसे युद्ध-परीक्षित इंजनों के साथ ब्राउज़र-आधारित UI को जोड़ता है। यह M3U8 और HLS प्लेलिस्ट, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit, और एक हजार से अधिक अन्य समर्थित साइटों से स्ट्रीम को पहचानता और सहेजता है, फिर परिणाम को बिना किसी अलग ffmpeg चरण के किसी भी प्रारूप या गुणवत्ता में परिवर्तित करता है।

अपने स्वयं के VPS पर MediaGo चलाने का मतलब है कि डाउनलोड आपके लैपटॉप के बजाय एक तेज़, हमेशा चालू रहने वाले सर्वर पर होते हैं, और फ़ाइलें आपके नियंत्रण वाले स्टोरेज में रहती हैं। एक साथी ब्राउज़र एक्सटेंशन और HTTP API आपको किसी भी डिवाइस से लिंक को एक ही कतार में भेजने की सुविधा देते हैं, जिसमें कार्य प्रबंधन, प्रगति और इतिहास एक साफ वेब डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं।