ESPHome एक ओपन-सोर्स सिस्टम है जो साधारण YAML कॉन्फिगरेशन फाइलों का उपयोग करके ESP8266 और ESP32 माइक्रोकंट्रोलर को स्मार्ट होम डिवाइस में बदल देता है। किसी C++ प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं है — YAML में सेंसर, स्विच और डिस्प्ले को परिभाषित करें, और ESPHome स्वचालित रूप से ऑप्टिमाइज़्ड फर्मवेयर को कंपाइल और फ्लैश करता है। यह Home Assistant के साथ मूल रूप से एकीकृत होता है और किसी भी ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म के साथ संगतता के लिए MQTT को सपोर्ट करता है।

VPS पर ESPHome चलाने से हमेशा चालू रहने वाला डिवाइस प्रबंधन और कहीं से भी सुलभ रिमोट फर्मवेयर संकलन मिलता है। आपकी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन केंद्रीय रूप से संग्रहीत और बैकअप की जाती हैं, और ओवर-द-एयर अपडेट को स्थानीय नेटवर्क पर हुए बिना ट्रिगर किया जा सकता है जहां भौतिक डिवाइस स्थित हैं।