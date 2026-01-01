ESPHome को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
YAML-संचालित फर्मवेयर प्रबंधन सिस्टम ESP8266 और ESP32 माइक्रोकंट्रोलर के लिए एक वेब डैशबोर्ड और वायरलेस अपडेट्स के साथ।
ESPHome के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ESPHome के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ESPHome एक ओपन-सोर्स सिस्टम है जो साधारण YAML कॉन्फिगरेशन फाइलों का उपयोग करके ESP8266 और ESP32 माइक्रोकंट्रोलर को स्मार्ट होम डिवाइस में बदल देता है। किसी C++ प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं है — YAML में सेंसर, स्विच और डिस्प्ले को परिभाषित करें, और ESPHome स्वचालित रूप से ऑप्टिमाइज़्ड फर्मवेयर को कंपाइल और फ्लैश करता है। यह Home Assistant के साथ मूल रूप से एकीकृत होता है और किसी भी ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म के साथ संगतता के लिए MQTT को सपोर्ट करता है।
VPS पर ESPHome चलाने से हमेशा चालू रहने वाला डिवाइस प्रबंधन और कहीं से भी सुलभ रिमोट फर्मवेयर संकलन मिलता है। आपकी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन केंद्रीय रूप से संग्रहीत और बैकअप की जाती हैं, और ओवर-द-एयर अपडेट को स्थानीय नेटवर्क पर हुए बिना ट्रिगर किया जा सकता है जहां भौतिक डिवाइस स्थित हैं।
ESPHome की मुख्य विशेषताएं
YAML कॉन्फ़िगरेशन
ESP डिवाइस के व्यवहार को साधारण YAML फ़ाइलों में स्वचालित सत्यापन के साथ परिभाषित करें — किसी C++ ज्ञान या IDE सेटअप की आवश्यकता नहीं है।
ओवर-द-एयर अपडेट
अपने सभी ESP डिवाइसों पर बिना भौतिक पहुंच के वायरलेस तरीके से फर्मवेयर अपडेट्स भेजें, जिससे बड़े डिप्लॉयमेंट का रखरखाव आसान हो जाता है।
होम असिस्टेंट इंटीग्रेशन
Home Assistant के साथ नेटिव API एकीकरण, क्लाउड निर्भरता के बिना तत्काल डिवाइस की खोज और शून्य-विलंबता स्थानीय नियंत्रण को सक्षम बनाता है।
500+ घटक
सैकड़ों सेंसर, डिस्प्ले, LED कंट्रोलर और एक्चुएटर के लिए समर्थन का मतलब है कि लगभग किसी भी हार्डवेयर को तुरंत इंटीग्रेट किया जा सकता है।
रीयल-टाइम लॉगिंग
डेवलपमेंट के दौरान तेज़ समस्या निवारण और सेंसर रीडिंग की मॉनिटरिंग के लिए वेब डैशबोर्ड में सीधे लाइव डिवाइस लॉग्स स्ट्रीम करें।
आपको ESPHome को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।