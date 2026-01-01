हेवन एक ओपन-सोर्स पर्सनल ब्लॉगिंग एप्लिकेशन है जो रूबी ऑन रेल्स पर बना है, उन लेखकों के लिए जो सार्वजनिक इंटरनेट के बजाय दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने के लिए एक निजी जगह चाहते हैं। इसमें कोई सेल्फ-साइनअप, कोई विज्ञापन, कोई ट्रैकर और कोई एल्गोरिथम फीड नहीं है — केवल वे लोग जिनके लिए आप खाते बनाते हैं, वे ही आपकी पोस्ट पढ़ सकते हैं।

अपने स्वयं के वीपीएस पर हेवन को सेल्फ-होस्ट करना आपकी जर्नल एंट्रीज़, फ़ोटो और सब्सक्राइबर सूची को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, जिसमें एक मार्कडाउन एडिटर, बिल्ट-इन आरएसएस रीडर और कम-बैंडविड्थ रीडिंग के लिए ट्यून किए गए इमेज डाउनस्केलिंग शामिल हैं।