1-क्लिक में Haven डिप्लॉय करें।
निजी स्व-होस्टेड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत डायरी, पारिवारिक अपडेट और केवल उन लोगों के साथ लेखन साझा करने के लिए है जिन्हें आप आमंत्रित करते हैं।
Haven के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Haven के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
हेवन एक ओपन-सोर्स पर्सनल ब्लॉगिंग एप्लिकेशन है जो रूबी ऑन रेल्स पर बना है, उन लेखकों के लिए जो सार्वजनिक इंटरनेट के बजाय दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने के लिए एक निजी जगह चाहते हैं। इसमें कोई सेल्फ-साइनअप, कोई विज्ञापन, कोई ट्रैकर और कोई एल्गोरिथम फीड नहीं है — केवल वे लोग जिनके लिए आप खाते बनाते हैं, वे ही आपकी पोस्ट पढ़ सकते हैं।
अपने स्वयं के वीपीएस पर हेवन को सेल्फ-होस्ट करना आपकी जर्नल एंट्रीज़, फ़ोटो और सब्सक्राइबर सूची को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, जिसमें एक मार्कडाउन एडिटर, बिल्ट-इन आरएसएस रीडर और कम-बैंडविड्थ रीडिंग के लिए ट्यून किए गए इमेज डाउनस्केलिंग शामिल हैं।
Haven की मुख्य विशेषताएं
पहले से प्राइवेट
स्वयं-पंजीकरण नहीं होने का मतलब है कि केवल आमंत्रित पाठक ही आपकी पोस्ट, तस्वीरें और टिप्पणियाँ देख सकते हैं — जो पारिवारिक ब्लॉग और व्यक्तिगत पत्रिकाओं के लिए आदर्श है।
मार्कडाउन एडिटर
लाइव प्रीव्यू, एम्बेडेड इमेज, वीडियो और ऑडियो के साथ मार्कडाउन में पोस्ट लिखें, जो सीधे एडिटर के अंदर रेंडर होते हैं।
बिल्ट-इन RSS रीडर
बिना किसी अलग फ़ीड रीडर के, अपने डैशबोर्ड के अंदर से अन्य हेवन ब्लॉग्स और सार्वजनिक फ़ीड्स को फॉलो करें।
निजी RSS फ़ीड्स
प्रत्येक आमंत्रित पाठक को एक व्यक्तिगत प्रमाणित RSS URL मिलता है ताकि वे आपके ब्लॉग को सार्वजनिक रूप से उजागर किए बिना किसी भी फ़ीड रीडर में सदस्यता ले सकें।
बैंडविड्थ अनुकूल
अपलोड की गई इमेज अपने आप डाउनस्केल हो जाती हैं और इंटरफ़ेस बिना जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के आता है, ताकि पेज धीमे नेटवर्क पर भी तेज़ी से लोड हों।
अनुकूलन योग्य थीमिंग
अपनी व्यक्तिगत शैली से मेल खाने के लिए, कोडबेस को फोर्क किए बिना, सीधे एडमिन से कस्टम CSS और फ़ॉन्ट इंजेक्ट करें।
आपको Haven को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।