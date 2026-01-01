Seerr एक ओपन-सोर्स मीडिया अनुरोध और डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जो Jellyfin, Plex और Emby के लिए नेटिव सपोर्ट के साथ Overseerr और Jellyseerr की सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं को एक सिंगल ऐप्लिकेशन में एकीकृत करता है। उपयोगकर्ता फिल्मों और TV शो को ब्राउज़ करते हैं, अनुरोध सबमिट करते हैं, और एडमिन एक साफ डैशबोर्ड के माध्यम से उन्हें अप्रूव करते हैं — जबकि Sonarr और Radarr वास्तविक डाउनलोडिंग को स्वचालित रूप से संभालते हैं।

Seerr को सेल्फ-होस्ट करना मीडिया सर्वर क्रेडेंशियल और API कीज़ को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जबकि परिवार और दोस्तों को आपके ऑटोमेशन टूल्स तक सीधी पहुंच के बिना कॉन्टेंट का अनुरोध करने का एक बेहतर तरीका देता है। VPS डिप्लॉयमेंट की 24/7 उपलब्धता यह सुनिश्चित करती है कि अनुरोध सबमिशन और नोटिफिकेशन मज़बूती से काम करें, चाहे आपका होम नेटवर्क ऑनलाइन हो या नहीं।