एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Seerr डिप्लॉय करें।
Jellyfin, Plex और Emby के लिए एकीकृत मीडिया अनुरोध प्लेटफॉर्म, Sonarr और Radarr के माध्यम से स्वचालित पूर्ति के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Seerr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Seerr एक ओपन-सोर्स मीडिया अनुरोध और डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जो Jellyfin, Plex और Emby के लिए नेटिव सपोर्ट के साथ Overseerr और Jellyseerr की सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं को एक सिंगल ऐप्लिकेशन में एकीकृत करता है। उपयोगकर्ता फिल्मों और TV शो को ब्राउज़ करते हैं, अनुरोध सबमिट करते हैं, और एडमिन एक साफ डैशबोर्ड के माध्यम से उन्हें अप्रूव करते हैं — जबकि Sonarr और Radarr वास्तविक डाउनलोडिंग को स्वचालित रूप से संभालते हैं।
Seerr को सेल्फ-होस्ट करना मीडिया सर्वर क्रेडेंशियल और API कीज़ को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जबकि परिवार और दोस्तों को आपके ऑटोमेशन टूल्स तक सीधी पहुंच के बिना कॉन्टेंट का अनुरोध करने का एक बेहतर तरीका देता है। VPS डिप्लॉयमेंट की 24/7 उपलब्धता यह सुनिश्चित करती है कि अनुरोध सबमिशन और नोटिफिकेशन मज़बूती से काम करें, चाहे आपका होम नेटवर्क ऑनलाइन हो या नहीं।
Seerr की मुख्य विशेषताएं
बहु-सर्वर सहायता
Jellyfin, Plex, और Emby के साथ काम करता है, जिसमें सिंगल साइन-ऑन भी शामिल है, ताकि उपयोगकर्ता अपने मीडिया सर्वर के लिए उपयोग किए जाने वाले उन्हीं क्रेडेंशियल से लॉग इन कर सकें।
Sonarr और Radarr एकीकरण
स्वचालित रूप से स्वीकृत अनुरोधों को टीवी शो के लिए Sonarr और फिल्मों के लिए Radarr को भेजता है, जिससे अनुरोध से लाइब्रेरी तक की पूरी पाइपलाइन पूरी होती है।
डुप्लिकेट निवारण
अनुरोध स्वीकार करने से पहले मौजूदा मीडिया लाइब्रेरी को स्कैन करता है, जिससे पहले से उपलब्ध सामग्री के लिए अनावश्यक डाउनलोड से बचा जा सके।
विस्तृत अनुमतियाँ
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल और प्रति-उपयोगकर्ता अनुरोध कोटा प्रशासकों को यह प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं कि उपयोगकर्ता क्या अनुरोध कर सकते हैं और कितनी बार।
मल्टी-चैनल नोटिफिकेशन
उपयोगकर्ताओं को उनकी रिक्वेस्ट के बारे में सूचित रखने के लिए डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, स्लैक, ईमेल और वेबहुक के माध्यम से अनुमोदन और उपलब्धता अलर्ट भेजता है।
आपको Seerr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।