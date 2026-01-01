Teedy एक ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो स्कैन किए गए कागजात, PDF और डिजिटल फ़ाइलों के ढेर को एक संरचित, खोजने योग्य संग्रह में बदल देता है। प्रत्येक अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को OCR के माध्यम से चलाया जाता है ताकि उसका टेक्स्ट पूरी तरह से खोजने योग्य बन जाए, और टैग, पदानुक्रमित श्रेणियों और कस्टम मेटाडेटा की एक लचीली प्रणाली बड़े संग्रहों को व्यवस्थित रखती है। एक स्वच्छ रिस्पॉन्सिव वेब इंटरफ़ेस, बारीक अनुमतियों वाले मल्टी-यूज़र अकाउंट्स और एक पूर्ण REST API इसे व्यक्तियों और छोटी टीमों दोनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Teedy को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील कागजी कार्रवाई — जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइस, टैक्स रिकॉर्ड और पहचान डॉक्यूमेंट्स — को आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड के बजाय, जबकि यह अभी भी OCR, फुल-टेक्स्ट सर्च और ऑडिट-फ्रेंडली वर्ज़निंग को तुरंत प्रदान करता है।