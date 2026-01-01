1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Teedy डिप्लॉय करें।
स्कैन, PDF और फ़ाइलों को व्यवस्थित करने के लिए OCR और फुल-टेक्स्ट सर्च के साथ ओपन-सोर्स दस्तावेज़ प्रबंधन सिस्टम।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Teedy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Teedy एक ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो स्कैन किए गए कागजात, PDF और डिजिटल फ़ाइलों के ढेर को एक संरचित, खोजने योग्य संग्रह में बदल देता है। प्रत्येक अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को OCR के माध्यम से चलाया जाता है ताकि उसका टेक्स्ट पूरी तरह से खोजने योग्य बन जाए, और टैग, पदानुक्रमित श्रेणियों और कस्टम मेटाडेटा की एक लचीली प्रणाली बड़े संग्रहों को व्यवस्थित रखती है। एक स्वच्छ रिस्पॉन्सिव वेब इंटरफ़ेस, बारीक अनुमतियों वाले मल्टी-यूज़र अकाउंट्स और एक पूर्ण REST API इसे व्यक्तियों और छोटी टीमों दोनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर Teedy को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील कागजी कार्रवाई — जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइस, टैक्स रिकॉर्ड और पहचान डॉक्यूमेंट्स — को आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड के बजाय, जबकि यह अभी भी OCR, फुल-टेक्स्ट सर्च और ऑडिट-फ्रेंडली वर्ज़निंग को तुरंत प्रदान करता है।
Teedy की मुख्य विशेषताएं
OCR टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन
स्कैन की गई इमेज और PDF से बिल्ट-इन OCR का उपयोग करके स्वचालित रूप से टेक्स्ट निकालता है, जिससे हर दस्तावेज़ पूरी तरह से खोजने योग्य बन जाता है।
पूर्ण-पाठ खोज
दस्तावेज़ सामग्री, टैग या मेटाडेटा द्वारा पूरे संग्रह में खोजें ताकि किसी भी फ़ाइल को सेकंडों में खोजा जा सके।
टैग्स और मेटाडेटा
कठोर फ़ोल्डर ट्री के बजाय पदानुक्रमित टैग्स, कस्टम मेटाडेटा फ़ील्ड्स और संबंधों के साथ दस्तावेज़ों को व्यवस्थित करें।
बहु-उपयोगकर्ता अनुमतियाँ
उपयोगकर्ता और समूह खाते बनाएँ, जिनमें सूक्ष्म-स्तरीय पहुँच नियंत्रण सूचियाँ हों, ताकि टीमें दस्तावेज़ों को सुरक्षित रूप से साझा कर सकें।
REST API और ऑटोमेशन
अपलोड, इनजेशन और इंटीग्रेशन को एक पूर्ण REST API और ईमेल-टू-इंपोर्ट सपोर्ट के माध्यम से स्वचालित करें।
आपको Teedy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।