CKAN राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और शहर सरकारों के साथ-साथ अनुसंधान संस्थानों द्वारा सार्वजनिक डेटा पोर्टलों को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख ओपन-सोर्स डेटा प्रबंधन प्रणाली है। इसमें एक संरचित डेटासेट कैटलॉग, समृद्ध मेटाडेटा स्कीमा, एक फुल-टेक्स्ट सर्च बैकएंड और एक सारणीबद्ध डेटास्टोर शामिल है जो क्वेरी करने योग्य REST API के माध्यम से अपलोड की गई CSV और Excel फ़ाइलों को उजागर करता है।

अपने स्वयं के VPS पर CKAN को सेल्फ-होस्ट करने से हर डेटासेट, संगठन संरचना और API टोकन आपके नियंत्रण में रहता है, जिसमें कोई प्रति-डेटासेट शुल्क नहीं होता और आपके रिकॉर्ड तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं होती। यह प्लेटफॉर्म सैकड़ों सामुदायिक प्लगइन्स के माध्यम से अत्यधिक एक्स्टेंसिबल है, जिसमें हार्वेस्टिंग, स्थानिक डेटा, DCAT एक्सचेंज, सिंगल साइन-ऑन और कस्टम स्कीमा शामिल हैं।