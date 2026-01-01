1-क्लिक इंस्टॉलेशन में CKAN डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स डेटा पोर्टल प्लेटफॉर्म अनुसंधान और सरकारी डेटासेट के प्रकाशन, साझाकरण और खोज के लिए।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप CKAN के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
CKAN राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और शहर सरकारों के साथ-साथ अनुसंधान संस्थानों द्वारा सार्वजनिक डेटा पोर्टलों को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख ओपन-सोर्स डेटा प्रबंधन प्रणाली है। इसमें एक संरचित डेटासेट कैटलॉग, समृद्ध मेटाडेटा स्कीमा, एक फुल-टेक्स्ट सर्च बैकएंड और एक सारणीबद्ध डेटास्टोर शामिल है जो क्वेरी करने योग्य REST API के माध्यम से अपलोड की गई CSV और Excel फ़ाइलों को उजागर करता है।
अपने स्वयं के VPS पर CKAN को सेल्फ-होस्ट करने से हर डेटासेट, संगठन संरचना और API टोकन आपके नियंत्रण में रहता है, जिसमें कोई प्रति-डेटासेट शुल्क नहीं होता और आपके रिकॉर्ड तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं होती। यह प्लेटफॉर्म सैकड़ों सामुदायिक प्लगइन्स के माध्यम से अत्यधिक एक्स्टेंसिबल है, जिसमें हार्वेस्टिंग, स्थानिक डेटा, DCAT एक्सचेंज, सिंगल साइन-ऑन और कस्टम स्कीमा शामिल हैं।
CKAN की मुख्य विशेषताएं
समृद्ध डेटासेट कैटलॉग
डेटासेट को समूहों और संगठनों में कस्टम मेटाडेटा स्कीमा, टैग, लाइसेंस और प्रत्येक संसाधन के लिए पूर्ण संशोधन इतिहास के साथ व्यवस्थित करें।
क्वेरी करने योग्य DataStore API
अपलोड की गई CSV और एक्सेल फाइलों को एक PostgreSQL-समर्थित डेटास्टोर में डाला जाता है जो REST के माध्यम से फ़िल्टरिंग, सॉर्टिंग और SQL क्वेरीज़ प्रदान करता है।
Solr संचालित सर्च
एक समर्पित सोलर इंडेक्स शीर्षकों, विवरणों, टैग्स और कस्टम फ़ील्ड्स में तेज़ फेसेटेड सर्च प्रदान करता है, यहाँ तक कि लाखों रिकॉर्ड वाले पोर्टलों पर भी।
हार्वेस्टर्स और DCAT
मैन्युअल रूप से दोबारा दर्ज किए बिना संस्थानों में डेटासेट को फेडरेट करने के लिए अन्य CKAN, CSW, और DCAT एंडपॉइंट्स से मेटाडेटा प्राप्त करें।
बारीक अनुमतियाँ
संगठन-आधारित भूमिकाएँ आपको यह नियंत्रित करने देती हैं कि कौन डेटासेट बना सकता है, संपादित कर सकता है और प्रकाशित कर सकता है, जिसमें प्रति संसाधन सार्वजनिक, निजी और ड्राफ्ट दृश्यता स्थितियाँ होती हैं।
आपको CKAN को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।