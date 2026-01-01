1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Enclosed डिप्लॉय करें।
एक्सपायरी कंट्रोल और पासवर्ड सुरक्षा के साथ प्राइवेट एन्क्रिप्टेड नोट्स शेयर करने के लिए मिनिमलिस्ट वेब ऐप्लिकेशन।
Enclosed के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Enclosed के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Enclosed एक ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन है जो निजी, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नोट्स भेजने के लिए है। नेटिव ब्राउज़र क्रिप्टो API का उपयोग करके, यह सर्वर तक पहुँचने से पहले क्लाइंट-साइड सामग्री को एन्क्रिप्ट करता है — जिसका अर्थ है कि होस्ट को कभी भी अनएन्क्रिप्टेड टेक्स्ट तक पहुँच नहीं मिलती है। नोट्स को एक बार पढ़े जाने के बाद स्व-विनाश के लिए सेट किया जा सकता है या एक कॉन्फ़िगर करने योग्य समय अवधि के बाद समाप्त हो सकते हैं।
अपने VPS पर Enclosed को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि एन्क्रिप्टेड नोट स्टोरेज पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहे। संवेदनशील क्रेडेंशियल, API कुंजियों या गोपनीय जानकारी को संभालने वाले संगठन डेटा रेजीडेंसी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करते हैं और तीसरे पक्ष की होस्ट की गई सेवाओं पर निर्भर किए बिना कस्टम समाप्ति नीतियों को लागू कर सकते हैं।
Enclosed की मुख्य विशेषताएं
क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्शन
नोट्स ब्राउज़र में ट्रांसमिशन से पहले नेटिव वेब क्रिप्टो API का उपयोग करके एन्क्रिप्टेड होते हैं, इसलिए सर्वर कभी भी अनएन्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं देखता है।
स्व-विनाशकारी नोट्स
नोट्स को एक बार पढ़े जाने के बाद या एक निर्धारित समय सीमा के बाद समाप्त होने के लिए सेट करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि संवेदनशील जानकारी आवश्यकता से अधिक समय तक बनी न रहे।
पासवर्ड सुरक्षा
किसी भी नोट में एक वैकल्पिक पासवर्ड जोड़ें, जिसके लिए सामग्री को डिक्रिप्ट और प्रदर्शित किए जाने से पहले प्राप्तकर्ताओं को प्रमाणित करना होगा।
साझा करने योग्य लिंक्स
प्रत्येक नोट एक अद्वितीय URL बनाता है जिसे ईमेल, चैट या SMS के माध्यम से भेजा जा सकता है — प्राप्तकर्ता के लिए किसी खाते या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
हल्का डिप्लॉयमेंट
न्यूनतम संसाधन आवश्यकताओं वाला एकल कंटेनर उसी VPS पर अन्य सेवाओं के साथ Enclosed को चलाना आसान बनाता है।
आपको Enclosed को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।