Enclosed एक ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन है जो निजी, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नोट्स भेजने के लिए है। नेटिव ब्राउज़र क्रिप्टो API का उपयोग करके, यह सर्वर तक पहुँचने से पहले क्लाइंट-साइड सामग्री को एन्क्रिप्ट करता है — जिसका अर्थ है कि होस्ट को कभी भी अनएन्क्रिप्टेड टेक्स्ट तक पहुँच नहीं मिलती है। नोट्स को एक बार पढ़े जाने के बाद स्व-विनाश के लिए सेट किया जा सकता है या एक कॉन्फ़िगर करने योग्य समय अवधि के बाद समाप्त हो सकते हैं।

अपने VPS पर Enclosed को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि एन्क्रिप्टेड नोट स्टोरेज पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहे। संवेदनशील क्रेडेंशियल, API कुंजियों या गोपनीय जानकारी को संभालने वाले संगठन डेटा रेजीडेंसी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करते हैं और तीसरे पक्ष की होस्ट की गई सेवाओं पर निर्भर किए बिना कस्टम समाप्ति नीतियों को लागू कर सकते हैं।