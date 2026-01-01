1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Fusion RSS डिप्लॉय करें।
हल्का सेल्फ-होस्टेड RSS रीडर, एक साफ वेब UI, कीबोर्ड शॉर्टकट और फीवर API सपोर्ट के साथ।
Fusion RSS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Fusion RSS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Fusion एक मिनिमलिस्ट ओपन-सोर्स RSS रीडर है जिसे Go में लिखा गया है जो तेज़, व्याकुलता-मुक्त रीडिंग वर्कफ़्लो पर केंद्रित है। यह RSS और Atom फ़ीड्स को पार्स करता है, वेबसाइट URL से फ़ीड्स को ऑटो-डिस्कवर करता है, और आपकी लाइब्रेरी में अनरीड स्थिति, बुकमार्क्स और फुल-टेक्स्ट सर्च को ट्रैक करते हुए सब्सक्रिप्शन को ग्रुप्स में व्यवस्थित करता है।
अपने VPS पर Fusion को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट और रीडिंग हिस्ट्री थर्ड-पार्टी सेवाओं से दूर रहती है, और इसकी Fever API कंपैटिबिलिटी Reeder, Unread और FeedMe जैसे नेटिव मोबाइल क्लाइंट्स को क्लाउड एग्रीगेटर के बजाय आपके अपने इंस्टेंस के साथ सिंक करने देती है।
Fusion RSS की मुख्य विशेषताएं
फीवर API सहायता
बिल्ट-इन फीवर-संगत API के माध्यम से Reeder, Unread, और FeedMe जैसे नेटिव iOS, Android, और डेस्कटॉप क्लाइंट्स पर लेखों को सिंक करें।
कीबोर्ड-संचालित रीडर
Google Reader-शैली के शॉर्टकट आपको कीबोर्ड छोड़े बिना प्रति सत्र सैकड़ों लेखों को छाँटने की सुविधा देते हैं।
फ़ीड ऑटो-डिस्कवरी
किसी भी वेबसाइट URL को पेस्ट करें और Fusion RSS या Atom फ़ीड को स्वचालित रूप से ढूंढ लेता है, व्यवस्थित सदस्यता सूचियों के लिए समूह संगठन के साथ।
रेस्पॉन्सिव PWA
इंस्टाल करने योग्य प्रोग्रेसिव वेब ऐप फ़ोन, टैबलेट और डेस्कटॉप ब्राउज़र पर नेटिव जैसा पढ़ने का अनुभव प्रदान करता है।
OIDC सिंगल साइन-ऑन
वैकल्पिक ओपनआईडी कनेक्ट एकीकरण आपको कीक्लोअक, ऑथेलिया, या किसी भी संगत पहचान प्रदाता के साथ प्रमाणीकरण करने की सुविधा देता है।
कोई AI फालतूपन नहीं
यह जानबूझकर AI सारांश और अनुशंसा सुविधाओं को छोड़ देता है ताकि पाठक केंद्रित, हल्का और अनुमानित बना रहे।
आपको Fusion RSS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।