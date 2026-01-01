Fusion एक मिनिमलिस्ट ओपन-सोर्स RSS रीडर है जिसे Go में लिखा गया है जो तेज़, व्याकुलता-मुक्त रीडिंग वर्कफ़्लो पर केंद्रित है। यह RSS और Atom फ़ीड्स को पार्स करता है, वेबसाइट URL से फ़ीड्स को ऑटो-डिस्कवर करता है, और आपकी लाइब्रेरी में अनरीड स्थिति, बुकमार्क्स और फुल-टेक्स्ट सर्च को ट्रैक करते हुए सब्सक्रिप्शन को ग्रुप्स में व्यवस्थित करता है।

अपने VPS पर Fusion को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट और रीडिंग हिस्ट्री थर्ड-पार्टी सेवाओं से दूर रहती है, और इसकी Fever API कंपैटिबिलिटी Reeder, Unread और FeedMe जैसे नेटिव मोबाइल क्लाइंट्स को क्लाउड एग्रीगेटर के बजाय आपके अपने इंस्टेंस के साथ सिंक करने देती है।