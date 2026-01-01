Spree एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स हेडलेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो Ruby on Rails पर बना है, जो सिंगल-प्रोडक्ट स्टोर से लेकर एंटरप्राइज़ B2B मार्केटप्लेस और मल्टी-वेंडर प्लेटफॉर्म तक सब कुछ संचालित करता है। इसमें एक पूर्ण REST API, एक TypeScript SDK, और एक प्रोडक्शन-रेडी Next.js स्टोरफ्रंट शामिल है ताकि आप बैकएंड को स्क्रैच से बनाए बिना एक पूरी तरह से कस्टमाइज़्ड ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर सकें।

अपने खुद के VPS पर Spree को सेल्फ-होस्ट करने से आपको ग्राहक डेटा, पेमेंट फ्लो और प्रोडक्ट कैटलॉग पर पूरा नियंत्रण मिलता है — बिना किसी रेवेन्यू शेयर, ट्रांजेक्शन फीस और वेंडर प्रतिबंधों के कि आप किन पेमेंट गेटवे या फुलफिलमेंट सेवाओं को कनेक्ट कर सकते हैं।