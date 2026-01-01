Spree को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
मल्टी-वेंडर, B2B, और क्रॉस-बॉर्डर ऑनलाइन स्टोर्स बनाने के लिए ओपन-सोर्स हेडलेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म।
Spree के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Spree के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Spree एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स हेडलेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो Ruby on Rails पर बना है, जो सिंगल-प्रोडक्ट स्टोर से लेकर एंटरप्राइज़ B2B मार्केटप्लेस और मल्टी-वेंडर प्लेटफॉर्म तक सब कुछ संचालित करता है। इसमें एक पूर्ण REST API, एक TypeScript SDK, और एक प्रोडक्शन-रेडी Next.js स्टोरफ्रंट शामिल है ताकि आप बैकएंड को स्क्रैच से बनाए बिना एक पूरी तरह से कस्टमाइज़्ड ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर सकें।
अपने खुद के VPS पर Spree को सेल्फ-होस्ट करने से आपको ग्राहक डेटा, पेमेंट फ्लो और प्रोडक्ट कैटलॉग पर पूरा नियंत्रण मिलता है — बिना किसी रेवेन्यू शेयर, ट्रांजेक्शन फीस और वेंडर प्रतिबंधों के कि आप किन पेमेंट गेटवे या फुलफिलमेंट सेवाओं को कनेक्ट कर सकते हैं।
Spree की मुख्य विशेषताएं
हेडलेस वास्तुकला
एक पूर्ण REST API और TypeScript SDK आपको कोई भी स्टोरफ्रंट — Next.js, मोबाइल, या कस्टम — बनाने की सुविधा देते हैं, जबकि Spree पर्दे के पीछे सभी कॉमर्स लॉजिक को संभालता है।
बहु-विक्रेता मार्केटप्लेस
अंतर्निहित वेंडर मैनेजमेंट आपको एक ही इंस्टॉलेशन से कई विक्रेताओं, अलग-अलग कैटलॉग और स्वतंत्र पूर्ति के साथ एक मार्केटप्लेस चलाने की सुविधा देता है।
B2B थोक
कस्टम मूल्य निर्धारण, न्यूनतम ऑर्डर और क्रेडिट शर्तों के साथ ग्राहक समूह बनाएँ, ताकि आप दूसरे प्लेटफॉर्म के बिना अपने B2C स्टोरफ्रंट के साथ B2B थोक चला सकें।
सीमा पार कॉमर्स
नेटिव मल्टी-करेंसी और मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट आपको थर्ड-पार्टी प्लगइन्स या प्रति-देश वर्कअराउंड के बिना विश्व स्तर पर बेचने की सुविधा देता है।
पूर्ण-पाठ उत्पाद खोज
मीलीसेर्च इंटीग्रेशन, टाइपो-टॉलरेंट और मिलीसेकंड में प्रोडक्ट सर्च प्रदान करता है, जिसमें फेसेटेड फिल्टरिंग आउट ऑफ द बॉक्स शामिल है।
आपको Spree को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।