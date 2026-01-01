flatnotes एक न्यूनतम, सेल्फ-होस्टेड नोट-टेकिंग एप्लिकेशन है जो एक ही सिद्धांत पर आधारित है: आपके नोट्स केवल प्लेन Markdown फाइलें हैं, और कुछ नहीं। कोई डेटाबेस नहीं है, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, और कोई जटिल डेटा संरचनाएं नहीं — बस आपके सर्वर पर टेक्स्ट फाइलें हैं जिन्हें आप किसी भी टूल से पढ़, एडिट और बैकअप कर सकते हैं। साफ इंटरफ़ेस ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटाता है ताकि आप लिखने, व्यवस्थित करने और wikilinks तथा पूर्ण-टेक्स्ट सर्च के माध्यम से विचारों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

अपने VPS पर flatnotes को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके व्यक्तिगत विचार, रिसर्च नोट्स और जर्नल पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं — कभी स्कैन नहीं किए जाते, कभी माइन नहीं किए जाते, और कभी भी किसी थर्ड-पार्टी की सेवा की शर्तों में बदलाव के अधीन नहीं होते। बैकअप एक फोल्डर कॉपी करने जितने आसान हैं, और आपके नोट्स हमेशा पोर्टेबल रहते हैं।