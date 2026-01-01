1-क्लिक इंस्टॉलेशन में flatnotes डिप्लॉय करें।
बिना डेटाबेस के सेल्फ-होस्टेड नोट-टेकिंग ऐप जो आपके सभी नोट्स को प्लेन मार्कडाउन फ़ाइलों के रूप में स्टोर करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप flatnotes के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
flatnotes एक न्यूनतम, सेल्फ-होस्टेड नोट-टेकिंग एप्लिकेशन है जो एक ही सिद्धांत पर आधारित है: आपके नोट्स केवल प्लेन Markdown फाइलें हैं, और कुछ नहीं। कोई डेटाबेस नहीं है, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, और कोई जटिल डेटा संरचनाएं नहीं — बस आपके सर्वर पर टेक्स्ट फाइलें हैं जिन्हें आप किसी भी टूल से पढ़, एडिट और बैकअप कर सकते हैं। साफ इंटरफ़ेस ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटाता है ताकि आप लिखने, व्यवस्थित करने और wikilinks तथा पूर्ण-टेक्स्ट सर्च के माध्यम से विचारों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
अपने VPS पर flatnotes को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके व्यक्तिगत विचार, रिसर्च नोट्स और जर्नल पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं — कभी स्कैन नहीं किए जाते, कभी माइन नहीं किए जाते, और कभी भी किसी थर्ड-पार्टी की सेवा की शर्तों में बदलाव के अधीन नहीं होते। बैकअप एक फोल्डर कॉपी करने जितने आसान हैं, और आपके नोट्स हमेशा पोर्टेबल रहते हैं।
flatnotes की मुख्य विशेषताएं
डेटाबेस-रहित स्टोरेज
प्रत्येक नोट डिस्क पर एक साधारण मार्कडाउन फ़ाइल है — किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है, जिससे बैकअप और माइग्रेशन बहुत आसान हो जाते हैं।
विकिलिंक कनेक्शन
विकिलिंक्स के साथ नोट्स के बीच विचारों को जोड़कर, अपने संग्रह को एक व्यक्तिगत ज्ञान नेटवर्क में बदलें।
पूर्ण-पाठ खोज
मैन्युअल टैगिंग के बिना किसी भी विचार, स्निपेट या संदर्भ को खोजने के लिए अपने सभी नोट्स में तुरंत खोज करें।
दोहरे संपादन मोड
आप अपनी पसंद या लेखन कार्य के आधार पर रॉ मार्कडाउन और WYSIWYG विज़ुअल एडिटर के बीच स्विच कर सकते हैं।
टैग संगठन
बड़े व्यक्तिगत ज्ञान आधारों में तेज़ी से नेविगेट करने के लिए टैग्स के साथ नोट्स को वर्गीकृत और फ़िल्टर करें।
आपको flatnotes को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।