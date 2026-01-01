Grafana Pyroscope को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स कंटीन्यूअस प्रोफाइलिंग बैकएंड जो आपको CPU, मेमोरी और लेटेंसी समस्याओं को कोड की एक-एक लाइन तक डीबग करने में मदद करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Grafana Pyroscope के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Grafana Pyroscope एक ओपन-सोर्स कंटीन्यूअस प्रोफाइलिंग डेटाबेस है जिसे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन एप्लिकेशन से प्रोफाइलिंग डेटा को स्टोर और क्वेरी करने के लिए बनाया गया है। वन-ऑफ प्रोफाइलर के विपरीत जिन्हें आप घटनाओं के दौरान चलाते हैं, Pyroscope Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF, और OpenTelemetry स्रोतों से लगातार प्रोफाइल को इनजेस्ट करता है ताकि आप डिप्लॉयमेंट, क्षेत्रों या किसी भी कस्टम लेबल पर फ्लेम ग्राफ़ की तुलना कर सकें।
अपने VPS पर Pyroscope को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील प्रोफाइल डेटा (अक्सर आपके कोड से फ़ंक्शन नाम, फ़ाइल पाथ और स्टैक ट्रेस युक्त) को थर्ड-पार्टी सेवाओं से दूर रखता है, जबकि आपको अपने वर्कलोड से मेल खाने के लिए रिटेंशन और स्टोरेज को ट्यून करने की सुविधा देता है। बंडल किया गया सिंगल-बाइनरी मोड लोकल फ़ाइलसिस्टम स्टोरेज के साथ एक कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूटर, इनजेस्टर, क्वेरी और कॉम्पैक्टर कंपोनेंट्स को चलाता है — किसी Kubernetes, ऑब्जेक्ट स्टोरेज या बाहरी निर्भरता की आवश्यकता नहीं है।
Grafana Pyroscope की मुख्य विशेषताएं
निरंतर प्रोफाइलिंग
चल रही सेवाओं से चौबीसों घंटे प्रोफाइल को इनजेस्ट करें, किसी घटना का इंतजार करने के बजाय, ताकि आप एक फ्लेम ग्राफ पर समय में किन्हीं भी दो बिंदुओं की तुलना कर सकें।
कई भाषाओं का सपोर्ट
गो, जावा, पायथन, रूबी, नोड.जेएस, रस्ट, और .NET के लिए नेटिव SDKs, प्लस ग्राफाना अलॉय ऑटो-इंस्ट्रूमेंटेशन और किसी भी बाइनरी की जीरो-कोड प्रोफाइलिंग के लिए eBPF।
ओपनटेलीमेट्री संगत
OpenTelemetry प्रोटोकॉल के माध्यम से प्रोफाइल स्वीकार करें और अपनी कलेक्टर पाइपलाइन में बदलाव किए बिना उन्हें मौजूदा ट्रेस, मेट्रिक्स और लॉग के साथ सहसंबंधित करें।
फ्लेम ग्राफ़ तुलनाएँ
दो फ्लेम ग्राफ़ की साथ-साथ तुलना करें ताकि तुरंत यह देख सकें कि डिप्लॉय के बाद कौन से फ़ंक्शन खराब हो गए, लोड के तहत खराब प्रदर्शन किया, या किसी सुधार के बाद बेहतर हुए।
टैग-आधारित फ़िल्टरिंग
किसी भी लेबल — जैसे सेवा, क्षेत्र, संस्करण, किरायेदार, या कस्टम आयाम — के आधार पर प्रोफाइल को स्लाइस करें, ताकि प्रदर्शन में गिरावट का कारण बनने वाले सटीक वर्कलोड को अलग किया जा सके।
सिंगल बाइनरी स्टोरेज
यह डिफ़ॉल्ट रूप से लोकल फ़ाइलसिस्टम स्टोरेज के साथ एक कंटेनर के रूप में चलता है, जिसमें वैकल्पिक S3, GCS, और Azure बैकएंड उपलब्ध होते हैं जब आपकी आवश्यकताएँ एक सिंगल नोड से अधिक हो जाती हैं।
आपको Grafana Pyroscope को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।