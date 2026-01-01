Grafana Pyroscope एक ओपन-सोर्स कंटीन्यूअस प्रोफाइलिंग डेटाबेस है जिसे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन एप्लिकेशन से प्रोफाइलिंग डेटा को स्टोर और क्वेरी करने के लिए बनाया गया है। वन-ऑफ प्रोफाइलर के विपरीत जिन्हें आप घटनाओं के दौरान चलाते हैं, Pyroscope Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF, और OpenTelemetry स्रोतों से लगातार प्रोफाइल को इनजेस्ट करता है ताकि आप डिप्लॉयमेंट, क्षेत्रों या किसी भी कस्टम लेबल पर फ्लेम ग्राफ़ की तुलना कर सकें।

अपने VPS पर Pyroscope को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील प्रोफाइल डेटा (अक्सर आपके कोड से फ़ंक्शन नाम, फ़ाइल पाथ और स्टैक ट्रेस युक्त) को थर्ड-पार्टी सेवाओं से दूर रखता है, जबकि आपको अपने वर्कलोड से मेल खाने के लिए रिटेंशन और स्टोरेज को ट्यून करने की सुविधा देता है। बंडल किया गया सिंगल-बाइनरी मोड लोकल फ़ाइलसिस्टम स्टोरेज के साथ एक कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूटर, इनजेस्टर, क्वेरी और कॉम्पैक्टर कंपोनेंट्स को चलाता है — किसी Kubernetes, ऑब्जेक्ट स्टोरेज या बाहरी निर्भरता की आवश्यकता नहीं है।