Open Archiver एक सेल्फ-होस्टेड, कंप्लायंस-ग्रेड ईमेल आर्काइविंग प्लेटफॉर्म है जो Gmail, Microsoft 365, जेनेरिक IMAP सर्वर और बल्क PST या MBOX फ़ाइलों से मैसेज को एक टैम्पर-प्रूफ लोकल आर्काइव में लेता है। ईमेल स्टैंडर्ड .eml फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं, डी-डुप्लीकेटेड होते हैं, रेस्ट पर एन्क्रिप्टेड होते हैं, और Meilisearch द्वारा इंडेक्स किए जाते हैं, जिसमें Apache Tika अटैचमेंट को पार्स करता है ताकि PDFs, Word डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट्स के अंदर का हर शब्द तुरंत सर्च करने योग्य बन जाए।

Open Archiver को सेल्फ-होस्ट करने से हर मैसेज, अटैचमेंट और एक्सेस लॉग आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जबकि यह अभी भी रिटेंशन, लीगल-होल्ड और ऑडिट आवश्यकताओं को पूरा करता है जिन पर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज निर्भर करती हैं। फ़ाइल हैश टैम्परिंग का पता लगाते हैं, रिटेंशन पॉलिसीज लाइफसाइकिल मैनेजमेंट को ऑटोमेट करती हैं, और एक अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल हर एक्सेस को रिकॉर्ड करता है।