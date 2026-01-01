Open Archiver को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
अनुपालन-ग्रेड ओपन-सोर्स ईमेल आर्काइविंग Gmail, Microsoft 365, IMAP, और PST इंपोर्ट के लिए फुल-टेक्स्ट सर्च के साथ।
Open Archiver के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Open Archiver के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Open Archiver एक सेल्फ-होस्टेड, कंप्लायंस-ग्रेड ईमेल आर्काइविंग प्लेटफॉर्म है जो Gmail, Microsoft 365, जेनेरिक IMAP सर्वर और बल्क PST या MBOX फ़ाइलों से मैसेज को एक टैम्पर-प्रूफ लोकल आर्काइव में लेता है। ईमेल स्टैंडर्ड .eml फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं, डी-डुप्लीकेटेड होते हैं, रेस्ट पर एन्क्रिप्टेड होते हैं, और Meilisearch द्वारा इंडेक्स किए जाते हैं, जिसमें Apache Tika अटैचमेंट को पार्स करता है ताकि PDFs, Word डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट्स के अंदर का हर शब्द तुरंत सर्च करने योग्य बन जाए।
Open Archiver को सेल्फ-होस्ट करने से हर मैसेज, अटैचमेंट और एक्सेस लॉग आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जबकि यह अभी भी रिटेंशन, लीगल-होल्ड और ऑडिट आवश्यकताओं को पूरा करता है जिन पर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज निर्भर करती हैं। फ़ाइल हैश टैम्परिंग का पता लगाते हैं, रिटेंशन पॉलिसीज लाइफसाइकिल मैनेजमेंट को ऑटोमेट करती हैं, और एक अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल हर एक्सेस को रिकॉर्ड करता है।
Open Archiver की मुख्य विशेषताएं
सार्वभौमिक ईमेल प्राप्ति
Gmail, Microsoft 365, सामान्य IMAP मेलबॉक्स, PST आर्काइव, MBOX फ़ाइलें, या ज़िप किए गए .eml एक्सपोर्ट से एक बार के माइग्रेशन और निरंतर रीयल-टाइम सिंक के लिए कनेक्ट करें।
अटैचमेंट में खोजें
Meilisearch हर ईमेल बॉडी को इंडेक्स करता है जबकि Apache Tika PDF, DOCX, XLSX, और अन्य अटैचमेंट से टेक्स्ट निकालता है ताकि खोज दस्तावेज़ों के अंदर तक पहुँच सके।
छेड़छाड़-रोधी भंडारण
प्रत्येक संग्रहीत ईमेल और अटैचमेंट को इंजेशन पर हैश किया जाता है, रेस्ट पर एन्क्रिप्ट किया जाता है, और एक इंटीग्रिटी रिपोर्ट के साथ सत्यापित किया जाता है ताकि किसी भी संशोधन का तुरंत पता चल जाए।
प्रतिधारण और ऑडिट ट्रेल
सूक्ष्म प्रतिधारण नीतियां जीवनचक्र प्रबंधन को स्वचालित करती हैं, जबकि एक अपरिवर्तनीय ऑडिट लॉग अनुपालन रिपोर्टिंग के लिए यह रिकॉर्ड करता है कि किसने किन संदेशों को कब एक्सेस किया।
प्लग करने योग्य स्टोरेज
संग्रहीत ईमेल को स्थानीय VPS फाइलसिस्टम पर या किसी भी S3-कम्पैटिबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज बैकएंड पर, जैसे AWS S3 या MinIO, डिप्लॉयमेंट में बदलाव किए बिना स्टोर करें।
थ्रेड पुनर्निर्माण
वार्तालाप खोज जवाबों और अग्रेषणों को पूर्ण थ्रेड्स में समूहित करता है ताकि जांचकर्ता किसी भी संदेश के पूरे संदर्भ को एक ही दृश्य में देख सकें।
आपको Open Archiver को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।