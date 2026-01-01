Shiori Go में लिखा गया एक सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर है, जिसे Pocket और Instapaper के प्राइवेसी-केंद्रित विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह वेब पेजों को ऑफ़लाइन आर्काइव के रूप में सहेजता है — ताकि आपके बुकमार्क तब भी पढ़े जा सकें जब स्रोत ऑफ़लाइन हो जाएं, पेवॉल के पीछे चले जाएं, या पूरी तरह से गायब हो जाएं। 9,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ, यह शोधकर्ताओं, डेवलपर्स और व्यक्तिगत ज्ञान आधार बनाने वाले प्राइवेसी-सचेत पाठकों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गया है।

अपने VPS पर Shiori को सेल्फ-होस्ट करने से पढ़ने की सूचियां और आर्काइव की गई सामग्री पूरी तरह से निजी रहती है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग या डेटा कलेक्शन नहीं होता है। फ्री-टियर क्लाउड सेवाओं के विपरीत जो स्टोरेज और रिटेंशन लिमिट लगाती हैं, VPS होस्टिंग आपको असीमित क्षमता और अपने आर्काइव पर पूर्ण नियंत्रण देती है।