एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Shiori डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर जो वेब पेजों को स्वचालित रूप से ऑफ़लाइन संग्रहीत करता है ताकि सहेजी गई सामग्री सुलभ बनी रहे भले ही मूल गायब हो जाए।
Shiori के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Shiori के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Shiori Go में लिखा गया एक सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर है, जिसे Pocket और Instapaper के प्राइवेसी-केंद्रित विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह वेब पेजों को ऑफ़लाइन आर्काइव के रूप में सहेजता है — ताकि आपके बुकमार्क तब भी पढ़े जा सकें जब स्रोत ऑफ़लाइन हो जाएं, पेवॉल के पीछे चले जाएं, या पूरी तरह से गायब हो जाएं। 9,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ, यह शोधकर्ताओं, डेवलपर्स और व्यक्तिगत ज्ञान आधार बनाने वाले प्राइवेसी-सचेत पाठकों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गया है।
अपने VPS पर Shiori को सेल्फ-होस्ट करने से पढ़ने की सूचियां और आर्काइव की गई सामग्री पूरी तरह से निजी रहती है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग या डेटा कलेक्शन नहीं होता है। फ्री-टियर क्लाउड सेवाओं के विपरीत जो स्टोरेज और रिटेंशन लिमिट लगाती हैं, VPS होस्टिंग आपको असीमित क्षमता और अपने आर्काइव पर पूर्ण नियंत्रण देती है।
Shiori की मुख्य विशेषताएं
ऑफ़लाइन पेज आर्काइविंग
हर बुकमार्क किए गए पेज की एक स्थानीय कॉपी सहेजता है ताकि सामग्री पठनीय बनी रहे, भले ही मूल URL ऑफ़लाइन हो जाए या पेवॉल के पीछे चला जाए।
फुल-टेक्स्ट सर्च
यह सभी बुकमार्क और संग्रहीत पेज सामग्री में खोज करता है, जिससे हजारों सहेजे गए पेजों में विशिष्ट जानकारी को तेज़ी से खोजना आसान हो जाता है।
ब्राउज़र एक्सटेंशन्स
क्रोम और फ़ायरफ़ॉक्स से एक-क्लिक बुकमार्क सेविंग, वर्तमान पेज छोड़े बिना, जिसमें बैकग्राउंड में अपने आप आर्काइव बन जाता है।
पॉकेट इंपोर्ट
मौजूदा पॉकेट लाइब्रेरीज़ को नेटस्केप बुकमार्क फॉर्मेट में माइग्रेट करता है, टैग्स को सुरक्षित रखता है और सेल्फ-होस्टेड आर्काइविंग में ट्रांज़िशन को निर्बाध बनाता है।
REST API और CLI
पूर्ण REST API और कमांड-लाइन इंटरफ़ेस वेब इंटरफ़ेस से परे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स और कस्टम टूल्स के साथ एकीकरण को सक्षम बनाता है।
आपको Shiori को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।