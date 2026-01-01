एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Invidious डिप्लॉय करें।
निजता का सम्मान करने वाला YouTube के लिए वैकल्पिक फ्रंट-एंड — विज्ञापनों, ट्रैकिंग या Google खाते के बिना वीडियो देखें।
Invidious के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Invidious के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Invidious YouTube के लिए एक ओपन-सोर्स, गोपनीयता का सम्मान करने वाला वैकल्पिक फ्रंट-एंड है जो दर्शकों को YouTube की ट्रैकिंग, विज्ञापन या अकाउंट की ज़रूरतों के संपर्क में आए बिना वीडियो देखने, चैनल ब्राउज़ करने और सब्सक्रिप्शन को फॉलो करने की सुविधा देता है। वेब UI सर्वर-साइड प्रॉक्सी के माध्यम से वीडियो डेटा प्राप्त करता है, ताकि YouTube दर्शक का IP एड्रेस, ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट या सेशन कुकीज़ कभी न देखे — YouTube के लॉग में केवल Invidious इंस्टेंस का IP दिखाई देता है।
अपने VPS पर Invidious को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक व्यक्तिगत, विज्ञापन-मुक्त YouTube देखने का अनुभव देता है, साथ ही दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने की क्षमता भी प्रदान करता है। सब्सक्रिप्शन, प्लेलिस्ट और देखने का इतिहास आपके Google अकाउंट में रहने के बजाय आपके सर्वर पर एक निजी PostgreSQL डेटाबेस में रहते हैं, और RSS फ़ीड्स आपको youtube.com को कभी खोले बिना चैनलों को फॉलो करने देते हैं।
Invidious की मुख्य विशेषताएं
कोई ट्रैकिंग या विज्ञापन नहीं
वीडियो आपके सर्वर के ज़रिए प्रॉक्सी किए जाते हैं, जिससे YouTube को दर्शकों के IP एड्रेस, ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट या व्यवहारिक डेटा का पता नहीं चलता — और कोई प्री-रोल या मिड-रोल विज्ञापन भी नहीं होते हैं।
गूगल खाते की कोई आवश्यकता नहीं
वीडियो देखें, चैनलों को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट बनाएं, और देखने के इतिहास को ट्रैक करें बिना किसी Google अकाउंट में साइन इन किए या YouTube की शर्तों को स्वीकार किए।
सब्सक्रिप्शन और फ़ीड्स
अपने Invidious इंस्टेंस पर एक स्थानीय खाते के माध्यम से YouTube चैनलों को सब्सक्राइब करें, किसी भी फ़ीड रीडर में चैनलों को फॉलो करने के लिए वैकल्पिक RSS फ़ीड्स के साथ।
गुणवत्ता और कोडेक का चुनाव
वीडियो क्वालिटी, कोडेक (VP9, AV1, H.264), और ऑडियो भाषा को मैन्युअल रूप से चुनें, बजाय इसके कि YouTube की ऑटो-क्वालिटी आपके लिए तय करे।
डार्क मोड और थीम्स
कई बिल्ट-इन थीम्स, जिनमें एक क्लीन डार्क मोड शामिल है, साथ ही YouTube के रिकमेंडेशन इंजन या साइडबार की अव्यवस्था के बिना एक पॉलिश किया हुआ, न्यूनतम UI।
टूल्स के लिए JSON API
व्यापक REST API वीडियो डेटा, चैनल जानकारी और खोज परिणाम प्रदान करता है ताकि बाहरी उपकरण HTML स्क्रैप किए बिना एकीकृत हो सकें।
आपको Invidious को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।