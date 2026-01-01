Invidious YouTube के लिए एक ओपन-सोर्स, गोपनीयता का सम्मान करने वाला वैकल्पिक फ्रंट-एंड है जो दर्शकों को YouTube की ट्रैकिंग, विज्ञापन या अकाउंट की ज़रूरतों के संपर्क में आए बिना वीडियो देखने, चैनल ब्राउज़ करने और सब्सक्रिप्शन को फॉलो करने की सुविधा देता है। वेब UI सर्वर-साइड प्रॉक्सी के माध्यम से वीडियो डेटा प्राप्त करता है, ताकि YouTube दर्शक का IP एड्रेस, ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट या सेशन कुकीज़ कभी न देखे — YouTube के लॉग में केवल Invidious इंस्टेंस का IP दिखाई देता है।

अपने VPS पर Invidious को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक व्यक्तिगत, विज्ञापन-मुक्त YouTube देखने का अनुभव देता है, साथ ही दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने की क्षमता भी प्रदान करता है। सब्सक्रिप्शन, प्लेलिस्ट और देखने का इतिहास आपके Google अकाउंट में रहने के बजाय आपके सर्वर पर एक निजी PostgreSQL डेटाबेस में रहते हैं, और RSS फ़ीड्स आपको youtube.com को कभी खोले बिना चैनलों को फॉलो करने देते हैं।